Тур: 7. Стадион: Estadio Sao Luis. Главный судья: Годиньо Луис
2:3
Конец матча
0'
18' Красная карточкаСилва Гонсалу
0:1
21' ПенальтиДьёкереш Виктор
0:2
35' ГолПоте
36' Желтая карточкаЮлманд Мортен
1:2
37' ГолМатеус де Андраде
53' Желтая карточкаСантуш Нуну II
2:2
55' ГолМатеус де Андраде
58' Желтая карточкаБеллуми Мохамед
63' Желтая карточкаМатеус де Андраде
84' Желтая карточкаБраганса Даниэл
85' Желтая карточкаЗе Луиш Жозе
85' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
88' Желтая карточкаВельо Рикардо
88' Желтая карточкаПоте
90' Желтая карточкаМорита Хидемаса
2:3
90' ПенальтиДьёкереш Виктор
90' Желтая карточкаЖорж Артур
90'+9
Ход матча
18'
21'
0:1
35'
0:2
36'
37'
53'
55'
58'
84'
85'
85'
88'
88'
90'
90'
2:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Спортинг Л
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|3
|0.43
|Кошта Руи
|2
|0.29
|Беллуми Мохамед
|2
|0.29
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.14
|Мускат Зак
|1
|0.14
|Фалькао Клаудио
|1
|0.14
|Дуарте Бруно
|1
|0.14
|Талоша Жоау
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|0.71
|Паулинью Жуан
|5
|0.71
|Поте
|2
|0.29
|Юлманд Мортен
|1
|0.14
|Диоманде Усман
|1
|0.14
|Эдвардс Маркус
|1
|0.14
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Морита Хидемаса
|0
|0
|Катаму Жени
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Матиаш Марку
|2
|0
|Пастор
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|4
|0
|Коатес Себастьян
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Поте
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Диоманде Усман
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
9
Фаренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2
Результаты матчей
Фаренсе
Спортинг Л
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
52
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|14 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Шавиш
|Ногейра
|1 3
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
|Брага
|Жорж Артур
|1 3
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 2:3 Спортинг Л
Исход игры
Фаренсе
1.8% (2)
Ничья
0.9% (1)
Спортинг Л
97.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
38.6% (44)
0:2 Спортинг Л
33.3% (38)
0:1 Спортинг Л
10.5% (12)
0:3 Спортинг Л
7.9% (9)
1:3 Спортинг Л
4.4% (5)
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