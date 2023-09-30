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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Фаренсе
2:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
18' Красная карточка
Силва Гонсалу
0:1
21' Пенальти
Дьёкереш Виктор
0:2
35' Гол
Поте
36' Желтая карточка
Юлманд Мортен
1:2
37' Гол
Матеус де Андраде
53' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
2:2
55' Гол
Матеус де Андраде
58' Желтая карточка
Беллуми Мохамед
63' Желтая карточка
Матеус де Андраде
84' Желтая карточка
Браганса Даниэл
85' Желтая карточка
Зе Луиш Жозе
85' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
88' Желтая карточка
Вельо Рикардо
88' Желтая карточка
Поте
90' Желтая карточка
Морита Хидемаса
2:3
90' Пенальти
Дьёкереш Виктор
90' Желтая карточка
Жорж Артур
90'+9

Ход матча

12'
 
Матеус Рейс
Коатес Себастьян
18'
Силва Гонсалу
 
21'
0:1
Дьёкереш Виктор
35'
0:2
Поте
(Дьёкереш Виктор)
36'
 
Юлманд Мортен
37'
Матеус де Андраде
1:2
46'
 
Паулинью Жуан
Юлманд Мортен
53'
 
Сантуш Нуну II
55'
Матеус де Андраде
2:2
58'
Беллуми Мохамед
 
58'
 
Катаму Жени
Эсгаю Рикарду
61'
Зе Луиш Жозе
Дуарте Бруно
 
61'
Росси Игор
Исидоро Фабрисио
 
63'
Матеус де Андраде
 
77'
Кошта Руи
Беллуми Мохамед
 
83'
 
Браганса Даниэл
Сантуш Нуну II
83'
Мускат Зак
Матиаш Марку
 
84'
 
Браганса Даниэл
85'
Зе Луиш Жозе
 
85'
 
Инасиу Гонсалу
88'
Вельо Рикардо
 
88'
 
Поте
90'
 
Морита Хидемаса
90'
2:3
Дьёкереш Виктор
90'
Жорж Артур
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Фаренсе 1.8% (2)
X 0.9% (1)
Спортинг Л 97.4% (111)
0
выиграет Спортинг Л, со счетом 0:3
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
4
Жорж
Артур
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Фаренсе
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Спортинг Л

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 3 0.43
Кошта Руи 2 0.29
Беллуми Мохамед 2 0.29
Исидоро Фабрисио 1 0.14
Мускат Зак 1 0.14
Фалькао Клаудио 1 0.14
Дуарте Бруно 1 0.14
Талоша Жоау 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 0.71
Паулинью Жуан 5 0.71
Поте 2 0.29
Юлманд Мортен 1 0.14
Диоманде Усман 1 0.14
Эдвардс Маркус 1 0.14
Сантуш Нуну II 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Морита Хидемаса 0 0
Катаму Жени 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус де Андраде 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Матиаш Марку 2 0
Пастор 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Мускат Зак 0 1
Зе Луиш Жозе 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 4 0
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Поте 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Диоманде Усман 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9
Фаренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2

Результаты матчей

Фаренсе
Спортинг Л

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Боавишта
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
6.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Каса Пия
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
10.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11.
Жил Висенте
 Заявка 6 2 0 4 14 - 11 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Фаренсе
 Заявка 7 2 0 5 11 - 11 6
14.
Риу Аве
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
4.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Фаренсе
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Шавиш
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
2.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
7.
Боавишта
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Риу Аве
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 4
Шавиш Ногейра 1 3
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Брага Жорж Артур 1 3
Фамаликан Риччели 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Морита Хидемаса получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 93'
    Жорж Артур получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 90'
    'Г О О О О О Л - Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л забивает с пенальти! Он пробил правой. Ricardo Velho был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 88'
    Поте получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 88'
    Вельо Рикардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 85'
    Инасиу Гонсалу получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Матеус де Андраде левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 36'
      Юлманд Мортен получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 35'
      Дьёкереш Виктор сделал результативную передачу.
    Прогнозы 114
    Фаренсе 1.8% (2)
    X 0.9% (1)
    Спортинг Л 97.4% (111)
    0
    выиграет Спортинг Л, со счетом 0:3
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 2:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Фаренсе
    1.8% (2)
    Ничья
    0.9% (1)
    Спортинг Л
    97.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.98% (61)
    Меньше
    46.02% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    46.02% (52)
    Нет
    53.98% (61)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    38.6% (44)
    0:2 Спортинг Л
    33.3% (38)
    0:1 Спортинг Л
    10.5% (12)
    0:3 Спортинг Л
    7.9% (9)
    1:3 Спортинг Л
    4.4% (5)
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