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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: David Silva
Морейренсе
1:1
Перерыв
Боавишта
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Марсело Феррейра
1:1
35' Гол
Луис Андре

Ход матча

21'
0:1
Марсело Феррейра
35'
Луис Андре
(Алан Осорио)
1:1
Прогнозы 126
Морейренсе 30.2% (38)
X 34.1% (43)
Боавишта 35.7% (45)
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Морейренсе
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
80
Офори
Лоуренс
9
Луис
Андре
V
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
18
Вукотич
Илия
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
10
Рейзиньо
Мигель
Морейренсе
4-2-3-1
Боавишта
4-3-3

История личных встреч

Морейренсе
Боавишта

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.75

Среднее время на гол

101
120

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.38
Алан Осорио 2 0.25
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.25
Луис Андре V 2 0.25
Сильва Фабиано 1 0.13
Фримпонг Годфрид 1 0.13
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 0.63
Мораиш Тиагу 4 0.5
Агра Салвадор 2 0.25
Мальейру Педро 2 0.25
Рейзиньо Мигель 1 0.13
Вукотич Илия 1 0.13
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.13
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Луис Андре V 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Де Соуза Силва Мадсон 1 0
Апарисио Педро 1 0
Алан Осорио 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Макута Гайус 4 0
Мораиш Тиагу 1 1
Пети Арманду 2 0
Лоуренсу Бруну II 0 1
Вукотич Илия 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Морейренсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
20%
5
31%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

9
13
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0
Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2
Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Морейренсе
Боавишта

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Боавишта
 1:1 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 0 4 16 - 11 9
10.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 7 2 0 5 11 - 11 6
13.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Риу Аве
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
17.
Эшторил
 Заявка 7 1 1 5 14 - 18 4
18.
Шавиш
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 1:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
8.
Фаренсе
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Морейренсе
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Шавиш
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
2.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Морейренсе
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 1:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Риу Аве
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
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Топ бомбардиров
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Алан Осорио сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Луис Андре V забивает с правой ноги!
  • 21'
    Г О О О О Л - Марсело Феррейра уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.7% пользователей.
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Прогнозы 126
Морейренсе 30.2% (38)
X 34.1% (43)
Боавишта 35.7% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Боавишта
3.95
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4.55
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4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Морейренсе 1:1 Боавишта онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Морейренсе 1:1 Боавишта

Исход игры
Морейренсе
30.2% (38)
Ничья
34.1% (43)
Боавишта
35.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
39.67% (48)
Меньше
60.33% (73)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (40)
1:2 Боавишта
21.4% (27)
1:0 Морейренсе
13.5% (17)
2:1 Морейренсе
11.9% (15)
0:1 Боавишта
7.1% (9)
0:2 Боавишта
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:1 Морейренсе
1.6% (2)
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