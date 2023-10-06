Тур: 8. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: David Silva
1:1
Перерыв
Ход матча
21'
0:1
35'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Понк
Карлуш
18
Амадор
Педру
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 БернаЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Морейренсе
Боавишта
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.75
Среднее время на гол
101
120
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.12
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камачу Жоау
|3
|0.38
|Алан Осорио
|2
|0.25
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.25
|Луис Андре V
|2
|0.25
|Сильва Фабиано
|1
|0.13
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.13
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|5
|0.63
|Мораиш Тиагу
|4
|0.5
|Агра Салвадор
|2
|0.25
|Мальейру Педро
|2
|0.25
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.13
|Вукотич Илия
|1
|0.13
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.13
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Маракас
|2
|1
|Франко Гонсало
|3
|0
|Луис Андре V
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|1
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Алан Осорио
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
|Wallisson
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|3
|1
|Макута Гайус
|4
|0
|Мораиш Тиагу
|1
|1
|Пети Арманду
|2
|0
|Лоуренсу Бруну II
|0
|1
|Вукотич Илия
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Берна
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Морейренсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
20%
5
31%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
9
13
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0
Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2
Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2
Результаты матчей
Морейренсе
Боавишта
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
52
16
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|16 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|14 - 18
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 1:1 Боавишта
Исход игры
Морейренсе
30.2% (38)
Ничья
34.1% (43)
Боавишта
35.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
39.67% (48)
Меньше
60.33% (73)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (40)
1:2 Боавишта
21.4% (27)
1:0 Морейренсе
13.5% (17)
2:1 Морейренсе
11.9% (15)
0:1 Боавишта
7.1% (9)
0:2 Боавишта
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:1 Морейренсе
1.6% (2)
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