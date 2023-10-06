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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: David Silva
Морейренсе
1:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Марсело Феррейра
1:1
35' Гол
Луис Андре
47' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
65' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
80' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Марсело Феррейра
35'
Луис Андре
(Алан Осорио)
1:1
47'
 
Лоуренсу Бруну
59'
Де Соуза Силва Мадсон
Кодисанг Кобамело
 
60'
 
Берна
Лоуренсу Бруну
65'
 
Авазьем Чидозье
69'
 
Ватай Масаки
Вукотич Илия
74'
Антониссе Джереми
Камачу Жоау
 
74'
Апарисио Педро
Алан Осорио
 
80'
 
Рейзиньо Мигель
85'
Wallisson
Франко Гонсало
 
85'
Айяс Матеус
Луис Андре
 
88'
 
Перес Себастьян
Боженик Роберт
88'
 
Тавареш Мартим
Сантос Луис
Прогнозы 126
Морейренсе 30.2% (38)
X 34.1% (43)
Боавишта 35.7% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
80
Офори
Лоуренс
9
Луис
Андре
V
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
18
Вукотич
Илия
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
10
Рейзиньо
Мигель
Морейренсе
4-2-3-1
Боавишта
4-3-3

История личных встреч

Морейренсе
Боавишта

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.75

Среднее время на гол

101
120

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.38
Алан Осорио 2 0.25
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.25
Луис Андре V 2 0.25
Сильва Фабиано 1 0.13
Фримпонг Годфрид 1 0.13
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 0.63
Мораиш Тиагу 4 0.5
Агра Салвадор 2 0.25
Мальейру Педро 2 0.25
Рейзиньо Мигель 1 0.13
Вукотич Илия 1 0.13
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.13
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Луис Андре V 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Де Соуза Силва Мадсон 1 0
Апарисио Педро 1 0
Алан Осорио 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Макута Гайус 4 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Мораиш Тиагу 1 1
Пети Арманду 2 0
Рейзиньо Мигель 2 0
Вукотич Илия 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Морейренсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
17%
5
31%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

9
15
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0
Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2
Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Морейренсе
Боавишта

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 0 4 16 - 11 9
10.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 7 2 0 5 11 - 11 6
13.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Риу Аве
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
17.
Эшторил
 Заявка 7 1 1 5 14 - 18 4
18.
Шавиш
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
8.
Фаренсе
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Шавиш
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
2.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Риу Аве
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Алан Осорио сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Луис Андре V забивает с правой ноги!
    • 21'
      Г О О О О Л - Марсело Феррейра уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 126
    Морейренсе 30.2% (38)
    X 34.1% (43)
    Боавишта 35.7% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Морейренсе 1:1 Боавишта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:1 Боавишта

    Исход игры
    Морейренсе
    30.2% (38)
    Ничья
    34.1% (43)
    Боавишта
    35.7% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (40)
    1:2 Боавишта
    21.4% (27)
    1:0 Морейренсе
    13.5% (17)
    2:1 Морейренсе
    11.9% (15)
    0:1 Боавишта
    7.1% (9)
    0:2 Боавишта
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Морейренсе
    1.6% (2)
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