Тур: 8. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Joao Goncalves
4:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
19' ГолКоррея Фелиш
1:1
26' ГолЭрнандес Эктор
29' Желтая карточкаТиба Педру
36' Желтая карточкаПерейра Габриэл
1:2
39' ГолДомингес Максим
45' Желтая карточкаСанка Леандру
45' Желтая карточкаНету Мартим
2:2
58' ГолКруз Сандру
3:2
81' ГолЭрнандес Эктор
90' Желтая карточкаРибейру Рубен
90' Вторая желтая карточкаРибейру Рубен
4:2
90' ГолЭрнандес Эктор
Ход матча
19'
0:1
25'
26'
1:1
29'
36'
39'
45'
45'
58'
2:2
78'
81'
3:2
90'
90'
90'
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
44
Кейруш
Жоау
77
Коррея
Жоау
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
29
Депу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
11 Абасс ИссаНападающий
-
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
-
29 ДепуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Жил Висенте
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6 (1)
|0.75
|Виктор Пауло
|1
|0.13
|Коррея Жоау
|1
|0.13
|Ланга Бруну
|1
|0.13
|Круз Сандру
|1
|0.13
|Пинью Педро
|1
|0.13
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|3
|0.38
|Депу
|3
|0.38
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.25
|Коррея Фелиш
|2
|0.25
|Тиба Педру
|2
|0.25
|Шаброль Тиджани
|2
|0.25
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.13
|Перейра Габриэл
|1
|0.13
|Роко Батурина
|1
|0.13
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.13
|Нету Мартим
|0
|0
|Мигель Монтейру
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|4
|1
|Виктор Пауло
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Санка Леандру
|2
|0
|Витория Стивен
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Перейра Габриэл
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Фильо Жозе Карлос
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Нету Мартим
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Шавиш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
2
12
Шавиш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жил Висенте
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
1
33%
3
21%
61-75
1
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
6
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
36%
0
0%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
5
26%
1
9%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
4
21%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2
Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каса Пия 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1
Результаты матчей
Шавиш
Жил Висенте
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|2:4 Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|13.
|4:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|14 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|2:4 Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|4:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|4:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|2:4 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 4:2 Жил Висенте
Исход игры
Шавиш
28% (33)
Ничья
45.8% (54)
Жил Висенте
26.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (30)
Меньше
74.36% (87)
Обе команды забьют
Да
70.09% (82)
Нет
29.91% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (52)
1:0 Шавиш
16.9% (20)
1:2 Жил Висенте
15.3% (18)
0:1 Жил Висенте
9.3% (11)
2:1 Шавиш
8.5% (10)
2:0 Шавиш
1.7% (2)
1:3 Жил Висенте
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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