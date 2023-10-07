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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Шавиш
4:2
Конец матча
Жил Висенте
0'
0:1
19' Гол
Коррея Фелиш
1:1
26' Гол
Эрнандес Эктор
29' Желтая карточка
Тиба Педру
37' Желтая карточка
Перейра Габриэл
1:2
39' Гол
Домингес Максим
45' Желтая карточка
Санка Леандру
45' Желтая карточка
Нету Мартим
2:2
58' Гол
Круз Сандру
3:2
81' Гол
Эрнандес Эктор
90' Желтая карточка
Рибейру Рубен
90' Вторая желтая карточка
Рибейру Рубен
4:2
90' Гол
Эрнандес Эктор
90'+12

Ход матча

19'
0:1
Коррея Фелиш
25'
 
Мигель Монтейру
Депу
26'
Эрнандес Эктор
(Нвакали Келечи)
1:1
29'
 
Тиба Педру
37'
 
Перейра Габриэл
39'
1:2
Домингес Максим
(Мигель Монтейру)
45'
Санка Леандру
 
45'
 
Нету Мартим
46'
Круз Сандру
Ланга Бруну
 
46'
Соуза Бернардо
Виктор Пауло
 
58'
Круз Сандру
(Санка Леандру)
2:2
59'
Рибейру Рубен
Гимарайнш Рикарду
 
59'
Пинью Педро
Нвакали Келечи
 
68'
 
Хавьер Марлон
Мурило Коста
68'
 
Фудзимото Канья
Нету Мартим
68'
 
Шаброль Тиджани
Коррея Фелиш
73'
Абасс Исса
Санка Леандру
 
78'
 
Гбане Мори
Тиба Педру
81'
Эрнандес Эктор
(Абасс Исса)
3:2
90'
Рибейру Рубен
 
90'
Рибейру Рубен
 
90'
Эрнандес Эктор
4:2
Прогнозы 118
Шавиш 28% (33)
X 45.8% (54)
Жил Висенте 26.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
44
Кейруш
Жоау
77
Коррея
Жоау
21
Гимарайнш
Рикарду
28
Нвакали
Келечи
5
Ланга
Бруну
9
Виктор
Пауло
23
Эрнандес
Эктор
II
10
Санка
Леандру
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
29
Депу
Шавиш
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Жил Висенте

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ПВЛ
4:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
0:3

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 (1) 0.88
Виктор Пауло 1 0.13
Коррея Жоау 1 0.13
Ланга Бруну 1 0.13
Круз Сандру 1 0.13
Пинью Педро 1 0.13
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Санка Леандру 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 3 0.38
Депу 3 0.38
Фудзимото Канья 2 (1) 0.25
Коррея Фелиш 2 0.25
Тиба Педру 2 0.25
Шаброль Тиджани 2 0.25
Фильо Жозе Карлос 1 0.13
Перейра Габриэл 1 0.13
Роко Батурина 1 0.13
Мурило Коста 1 (1) 0.13
Нету Мартим 0 0
Мигель Монтейру 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 4 1
Виктор Пауло 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Рибейру Рубен 1 1
Ланга Бруну 1 1
Санка Леандру 2 0
Витория Стивен 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 4 0
Домингес Максим 4 0
Перейра Габриэл 3 0
Гбане Мори 3 0
Фильо Жозе Карлос 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Нету Мартим 2 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Шавиш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

2
12
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Жил Висенте
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
1
33%
3
21%
61-75
1
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
6
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
36%
0
0%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

12
18
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90

Пропущено

21
15
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
24%
1
7%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
19%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2
Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каса Пия 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1

Результаты матчей

Шавиш
Жил Висенте

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
5
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
13.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
14.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 8 1 2 5 14 - 18 5
18.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Нету Мартим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 47'
      Санка Леандру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 39'
      Г О О О О Л - Домингес Максим из команды Жил Висенте правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 39'
      Мигель Монтейру сделал результативную передачу.
    • 37'
      Перейра Габриэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 29'
      Тиба Педру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    Прогнозы 118
    Шавиш 28% (33)
    X 45.8% (54)
    Жил Висенте 26.3% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 4:2 Жил Висенте

    Исход игры
    Шавиш
    28% (33)
    Ничья
    45.8% (54)
    Жил Висенте
    26.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (82)
    Нет
    29.91% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.1% (52)
    1:0 Шавиш
    16.9% (20)
    1:2 Жил Висенте
    15.3% (18)
    0:1 Жил Висенте
    9.3% (11)
    2:1 Шавиш
    8.5% (10)
    2:0 Шавиш
    1.7% (2)
    1:3 Жил Висенте
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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