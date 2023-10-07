Тур: 8. Стадион: Estadio Sao Luis. Главный судья: Пиньейру Жоау
Ход матча
66'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Ортис ПедроВратарь
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|3
|0.38
|Кошта Руи
|2
|0.25
|Беллуми Мохамед
|2
|0.25
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.13
|Мускат Зак
|1
|0.13
|Фалькао Клаудио
|1
|0.13
|Дуарте Бруно
|1
|0.13
|Талоша Жоау
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|4
|0.5
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.25
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.13
|Перейра Матеус
|1
|0.13
|Морейра Нуну
|1
|0.13
|Мендес Алексис
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Матиаш Марку
|2
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Пастор
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Визела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
0
3
Фаренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Визела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1
Результаты матчей
Фаренсе
Визела
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
22
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
44
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|2:4 Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|13.
|4:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|14 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|2:4 Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|4:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|4:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|2:4 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 0:0 Визела
Исход игры
Фаренсе
68.9% (82)
Ничья
22.7% (27)
Визела
8.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
26.27% (31)
Меньше
73.73% (87)
Обе команды забьют
Да
46.61% (55)
Нет
53.39% (63)
Популярный счёт
1:0 Фаренсе
39.5% (47)
1:1 Ничья
21% (25)
2:1 Фаренсе
19.3% (23)
0:1 Визела
6.7% (8)
2:0 Фаренсе
5.9% (7)
3:1 Фаренсе
2.5% (3)
1:2 Визела
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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