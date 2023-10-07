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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Фаренсе
0:0
Конец матча
Визела
0'
66' Желтая карточка
Росси Игор
90' Желтая карточка
Соро Альберто
90'+9
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
3
Росси
Игор
4
Жорж
Артур
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
22
Буснич
Александар
17
Лакава
Матиас
90
Наскименто
Диого
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
Фаренсе
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 3 0.38
Кошта Руи 2 0.25
Беллуми Мохамед 2 0.25
Исидоро Фабрисио 1 0.13
Мускат Зак 1 0.13
Фалькао Клаудио 1 0.13
Дуарте Бруно 1 0.13
Талоша Жоау 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 4 0.5
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.25
Сан-Луи Дилан 1 0.13
Перейра Матеус 1 0.13
Морейра Нуну 1 0.13
Мендес Алексис 0 0
Лакава Матиас 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус де Андраде 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Матиаш Марку 2 0
Жорж Артур 2 0
Пастор 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Мускат Зак 0 1
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Оливейра Андерсон 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Мендес Алексис 1 0
Соро Альберто 1 0
Лакава Матиас 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Визела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

0
3
Фаренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Визела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1

Результаты матчей

Фаренсе
Визела

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 18 - 13 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Жил Висенте
 2:4 Заявка 8 3 0 5 18 - 14 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
13.
Шавиш
 4:2 Заявка 8 2 1 5 11 - 21 7
14.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17.
Риу Аве
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18.
Эшторил
 Заявка 7 1 1 5 14 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 2:4 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Шавиш
 4:2 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 4:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 2:4 Заявка 4 0 0 4 4 - 8 0
18.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 119
    Фаренсе 68.9% (82)
    X 22.7% (27)
    Визела 8.4% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фаренсе 0:0 Визела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 0:0 Визела

    Исход игры
    Фаренсе
    68.9% (82)
    Ничья
    22.7% (27)
    Визела
    8.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.27% (31)
    Меньше
    73.73% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    46.61% (55)
    Нет
    53.39% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Фаренсе
    39.5% (47)
    1:1 Ничья
    21% (25)
    2:1 Фаренсе
    19.3% (23)
    0:1 Визела
    6.7% (8)
    2:0 Фаренсе
    5.9% (7)
    3:1 Фаренсе
    2.5% (3)
    1:2 Визела
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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