Тур: 8. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Manuel Oliveira
0'
0:1
5' ГолРуиз Леонардо
40' Желтая карточкаСатчи Сердар
74' Желтая карточкаЖонатан Луис
78' Undefined phrase: football_event_Роналдо Фабио
80' Желтая карточкаГомеш Витор
1:1
90' ГолБанза Симон
2:1
90' ГолРуис Абель
90'+10
Ход матча
5'
0:1
40'
46'
74'
78'
80'
90'
1:1
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
70
Зе
Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Алвес СавиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Риу Аве
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 8 побед
42 матча
40.5%
31%
28.5%
17 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
12 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.74
0.74
Среднее время на гол
51
121
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
0.96
0.47
Среднее время на гол
94
190
Всего голов
55
26
Голов в среднем за матч
1.31
0.62
Тотал матчей
2.5
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
68
145
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|6
|0.75
|Орта Рикарду
|5
|0.63
|Джало Альваро
|3
|0.38
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2 (1)
|0.25
|Пицци Луиш
|1
|0.13
|Руис Абель
|1
|0.13
|Брума Арминду
|1
|0.13
|Лопеш Рони
|1
|0.13
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.25
|Коштинья
|1 (1)
|0.13
|Зе Мануэль
|1
|0.13
|Жока
|1
|0.13
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|1
|Жорж Артур
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Матеус Лима
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Граса Жоау
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Роналдо Фабио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Риу Аве
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
2
Брага
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Риу Аве
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
4
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
20
5
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
10%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
40%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
8
40%
1
20%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2
Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Брага
Риу Аве
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:4
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:4
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брага
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
44
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 18
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:1 Риу Аве
Исход игры
Брага
96.7% (117)
Ничья
3.3% (4)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.82% (45)
Меньше
62.18% (74)
Обе команды забьют
Да
37.82% (45)
Нет
62.18% (74)
Популярный счёт
2:0 Брага
45.5% (55)
2:1 Брага
25.6% (31)
1:0 Брага
12.4% (15)
3:1 Брага
7.4% (9)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Брага
3.3% (4)
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