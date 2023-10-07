  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Брага
2:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
5' Гол
Руиз Леонардо
40' Желтая карточка
Сатчи Сердар
74' Желтая карточка
Жонатан Луис
78' Undefined phrase: football_event_
Роналдо Фабио
80' Желтая карточка
Гомеш Витор
1:1
90' Гол
Банза Симон
2:1
90' Гол
Руис Абель
90'+10
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
6
Фонте
Жозе
5
Сатчи
Сердар
19
Марин
Адриан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
16
Саласар
Родриго
7
Брума
Арминду
22
Пицци
Луиш
14
Джало
Альваро
23
Банза
Симон
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
70
Зе
Мануэль
9
Руиз
Леонардо
11
Bruno
Ventura
Брага
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Брага
Риу Аве

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 8 побед

42 матча

40.5%
31%
28.5%
17 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
12 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
0:0
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:0
К
1:1
К
3:0
ПЛ
0:2
LC2S
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.74
0.74

Среднее время на гол

51
121

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

0.96
0.47

Среднее время на гол

94
190

Всего голов

55
26

Голов в среднем за матч

1.31
0.62

Тотал матчей

2.5
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

68
145

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 6 0.75
Орта Рикарду 5 0.63
Джало Альваро 3 0.38
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 (1) 0.25
Пицци Луиш 1 0.13
Руис Абель 1 0.13
Брума Арминду 1 0.13
Лопеш Рони 1 0.13
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Борха Кристиан 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руиз Леонардо 2 (1) 0.25
Коштинья 1 (1) 0.13
Зе Мануэль 1 0.13
Жока 1 0.13
Алвес Савио 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 2 1
Фонте Жозе 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Ньякате Сику 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Орта Рикарду 1 0
Матеус Лима 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Руис Абель 1 0
Джало Альваро 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Граса Жоау 1 0
Жока 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Коштинья 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Алвес Савио 1 0
Роналдо Фабио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Риу Аве
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
2
Брага
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Риу Аве
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
4

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

20
5
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
10%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
40%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
8
40%
1
20%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2
Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Брага
Риу Аве

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:4
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:4
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брага
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
7
4
4
2.5
3
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
13.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
14.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 8 1 2 5 14 - 18 5
18.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Сатчи Сердар получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Коштинья сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О О Л - Руиз Леонардо из команды Риу Аве легко посылает мяч в пустые ворота правой! Руиз Леонардо легко с этим справился!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Брага 96.7% (117)
    X 3.3% (4)
    Риу Аве 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брага 2:1 Риу Аве онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:1 Риу Аве

    Исход игры
    Брага
    96.7% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.82% (45)
    Меньше
    62.18% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    37.82% (45)
    Нет
    62.18% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    45.5% (55)
    2:1 Брага
    25.6% (31)
    1:0 Брага
    12.4% (15)
    3:1 Брага
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Брага
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     