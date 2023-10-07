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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Эшторил
0:0
Первый тайм: 41'
Бенфика
0'
Прогнозы 123
Эшторил 0% (0)
X 0.8% (1)
Бенфика 99.2% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
3
Витал
Бернардо
5
Волней
23
Алвару
Педру
21
Гомес
Родриго
II
83
Коба
Куандреди
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
13
Журасек
Давид
61
Флорентину
22
Шикинью
Франциску
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Эшторил
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Среднее время на гол

99
110

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

2.64
2.27

Среднее время на гол

34
39

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.77
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 3 0.38
Маркес Алехандро 3 0.38
Кассиано Диас 2 (1) 0.25
Гитан Рафик 1 0.13
Холсгров Джордан 1 0.13
Араужу Тьягу 1 0.13
Гомес Родриго II 1 0.13
Мангала Эльяким 1 0.13
Витал Бернардо 1 0.13
Волней 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.63
Силва Рафа 3 0.38
Муса Петар 3 0.38
Нерес Давид 1 0.13
Эурснес Фредрик 1 0.13
Кекчю Оркун 1 0.13
Бах Александр 1 0.13
Тенгстедт Каспер 1 0.13
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 1
Витал Бернардо 3 0
Алвару Педру 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Кассиано Диас 1 0
Карлос Жоао III 1 0
Волней 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Фернандеш Матеуш 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мария Анхель 2 0
Отаменди Николас 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Невеш Жоау 2 0
Муса Петар 0 1
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Эшторил
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бенфика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

0
6
Эшторил
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бенфика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

13
1
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
5
33%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
25%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3
Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0

Результаты матчей

Эшторил
Бенфика

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
2
5
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
13.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
14.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 8 1 2 5 14 - 18 5
18.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится ничьей.
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    BetBoom
    1.33 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 123
Эшторил 0% (0)
X 0.8% (1)
Бенфика 99.2% (122)
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Бенфика
9.00
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5.80
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9.00
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Где смотреть матч Эшторил 0:0 Бенфика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эшторил 0:0 Бенфика

Исход игры
Эшторил
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Бенфика
99.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
35.8% (44)
0:2 Бенфика
30.1% (37)
1:3 Бенфика
16.3% (20)
0:1 Бенфика
7.3% (9)
0:3 Бенфика
4.9% (6)
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Эшторил
Бенфика
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