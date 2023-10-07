  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Эшторил
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
41' Желтая карточка
Кассиано Диас
49' Желтая карточка
Шикинью Франциску
61' Желтая карточка
Силва Антониу
62' Желтая карточка
Тавареш Эриберту
63' Undefined phrase: football_event_
Коба Куандреди
71' Желтая карточка
Фернандеш Матеуш
0:1
90' Гол
Силва Антониу
90'+11

Ход матча

41'
Кассиано Диас
 
49'
 
Шикинью Франциску
57'
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
 
61'
 
Силва Антониу
62'
Тавареш Эриберту
 
63'
Коба Куандреди
 
68'
Маркеш Жоао
Тавареш Эриберту
 
69'
 
Муса Петар
Тенгстедт Каспер
69'
 
Невеш Жоау
Флорентину
71'
Фернандеш Матеуш
 
77'
 
Бернат Хуан
Журасек Давид
85'
Мартинш Родригу
Араужу Тьягу
 
85'
Павлич Иван
Фернандеш Матеуш
 
86'
 
Гуэдеш Гонсалу
Мариу Жоау
90'
0:1
Силва Антониу
(Муса Петар)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Эшторил 0% (0)
X 0.8% (1)
Бенфика 99.2% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
3
Витал
Бернардо
5
Волней
23
Алвару
Педру
21
Гомес
Родриго
II
83
Коба
Куандреди
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
13
Журасек
Давид
61
Флорентину
22
Шикинью
Франциску
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Эшторил
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Среднее время на гол

99
110

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

2.64
2.27

Среднее время на гол

34
39

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.77
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 3 0.38
Маркес Алехандро 3 0.38
Кассиано Диас 2 (1) 0.25
Гитан Рафик 1 0.13
Холсгров Джордан 1 0.13
Араужу Тьягу 1 0.13
Гомес Родриго II 1 0.13
Мангала Эльяким 1 0.13
Витал Бернардо 1 0.13
Волней 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.63
Силва Рафа 3 0.38
Муса Петар 3 0.38
Нерес Давид 1 0.13
Эурснес Фредрик 1 0.13
Кекчю Оркун 1 0.13
Бах Александр 1 0.13
Тенгстедт Каспер 1 0.13
Силва Антониу 1 0.13
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 1
Витал Бернардо 3 0
Кассиано Диас 2 0
Алвару Педру 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Фернандеш Матеуш 2 0
Тавареш Эриберту 1 0
Карлос Жоао III 1 0
Волней 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мария Анхель 2 0
Отаменди Николас 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Силва Антониу 2 0
Невеш Жоау 2 0
Муса Петар 0 1
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Эшторил
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бенфика
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

0
6
Эшторил
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Бенфика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

13
1
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
11%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
5
28%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3
Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0

Результаты матчей

Эшторил
Бенфика

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
2
6
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
2.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
13.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
14.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
11.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
12.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кассиано Диас получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Эшторил 0% (0)
    X 0.8% (1)
    Бенфика 99.2% (122)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эшторил 0:1 Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Бенфика

    Исход игры
    Эшторил
    0% (0)
    Ничья
    0.8% (1)
    Бенфика
    99.2% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    56.3% (67)
    Нет
    43.7% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    35.8% (44)
    0:2 Бенфика
    30.1% (37)
    1:3 Бенфика
    16.3% (20)
    0:1 Бенфика
    7.3% (9)
    0:3 Бенфика
    4.9% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     