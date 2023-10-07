Тур: 8. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Нарсису Андре
0'
41' Желтая карточкаКассиано Диас
49' Желтая карточкаШикинью Франциску
61' Желтая карточкаСилва Антониу
62' Желтая карточкаТавареш Эриберту
63' Undefined phrase: football_event_Коба Куандреди
71' Желтая карточкаФернандеш Матеуш
0:1
90' ГолСилва Антониу
90'+11
Ход матча
41'
61'
62'
63'
69'
71'
90'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
5
Волней
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Павлич ИванПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эшторил
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Среднее время на гол
99
110
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
2.64
2.27
Среднее время на гол
34
39
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.77
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|3
|0.38
|Маркес Алехандро
|3
|0.38
|Кассиано Диас
|2 (1)
|0.25
|Гитан Рафик
|1
|0.13
|Холсгров Джордан
|1
|0.13
|Араужу Тьягу
|1
|0.13
|Гомес Родриго II
|1
|0.13
|Мангала Эльяким
|1
|0.13
|Витал Бернардо
|1
|0.13
|Волней
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.63
|Силва Рафа
|3
|0.38
|Муса Петар
|3
|0.38
|Нерес Давид
|1
|0.13
|Эурснес Фредрик
|1
|0.13
|Кекчю Оркун
|1
|0.13
|Бах Александр
|1
|0.13
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.13
|Силва Антониу
|1
|0.13
|Невеш Жоау
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|3
|1
|Витал Бернардо
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Алвару Педру
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Фернандеш Матеуш
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|1
|0
|Карлос Жоао III
|1
|0
|Волней
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Отаменди Николас
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Силва Антониу
|2
|0
|Невеш Жоау
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Эшторил
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бенфика
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
0
6
Эшторил
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Бенфика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
13
1
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
11%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
5
28%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3
Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0
Результаты матчей
Эшторил
Бенфика
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Бенфика
Исход игры
Эшторил
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Бенфика
99.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
35.8% (44)
0:2 Бенфика
30.1% (37)
1:3 Бенфика
16.3% (20)
0:1 Бенфика
7.3% (9)
0:3 Бенфика
4.9% (6)
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