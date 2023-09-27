У хозяев Алексей Сливин меняет Аюба Бацуева, а Дмитрий Мичуренков появляется на поле вместо Тимура Мелесекцева.

Алексей Померко и Момо Туре появляются на поле вместо Михаила Яковлева и Дмитрия Баркова.

Два угловых подряд с разных флангов подали туляки, но снова подачи Пантелеева не приводят к острому моменту.

Ковалёву требуется помощь врачей, досталось в одном из единоборств по лицу капитану "Леон-Сатурна".

Мичуренков получает желтую карточку за жесткий фол на фланге атаки против Нижегородова.

Миновали команды экватор второй половины встречи, пока никакого перелома хозяева организовать не могут.

Хозяева разогнали быструю атаку после ошибки Пантелеева, Карев прорвался по правому флангу, но исполнил крайне неудачную подачу за ворота Герасимова.

Проход Хабибова левым флангом завершается подачей в штрафную - мяч улетает за ворота хозяев.

Халназаров прорывается по правому флангу и зарабатывает угловой, третий корнер в этом матче, все в активе гостей.

Не получается тулякам создать остроту после навеса Халназарова с углового, выбивают мяч футболисты "Леон-Сатурна".

Снова вертикально пытаются загрузить мяч в чужую штрафную хозяева, однако Герасимов читает игру и забирает снаряд на выходе.

Халназаров смещается с правого фланга к радиусу штрафной и пробивает с левой, мяч цепляет одного из защитников и перелетает через ворота.

Еще один угловой подает Пантелеев, однако борьба на втором этаже остается за "инопланетянами".

После навеса Пантелеева с углового один из игроков гостей пробил по воротам, Русанов справился, вторым темпом атаковал Барков, но защитник выбил мяч с ленточки!

Снова у нас игра переходит в позиционное русло, "Леон-Сатурн" не теряет надежды, однако шансов впереди у хозяев вообще не возникает.

Кнышев с левого фланга низом простреливает в чужую штрафную, однако оборона "Арсенала" на месте.

Закиров с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Мелекесцев не добирается до мяча, находясь в офсайде.

Количество фолов ближе к перерыву возросло, сейчас гости готовят штрафной на левом фланге атаки.

Пантелеев со штрафного направляет мяч в створ, однако Русанов был готов к этому и кулаками отбил снаряд.

Теперь Пантелеев исполняет подачу со штрафного с правого фланга, однако в верховой борьбе Нижегородов фолит против Сухарева.

Суханов завершает атаку тульской команды ударом с дальней дистанции - мяч пролетает мимо створа.

41' Карев цепляется за мяч на левом фланге и исполняет прострел с разворота, но туляки справляются легко.

39' Еще одна отмашка лайнсмена на половине поля "Арсенала", офсайд зафиксирован у Карева.

38' Хабибов получил мяч на левом фланге и попытался пяткой откатить на Быковского, но попал в итоге в свою же ногу, удар от ворот.

37' Позиционная атака туляков завершается подачей Быковского с левого фланга, однако партнерам не удается зацепиться за мяч.

35' 10 минут остается до перерыва, два быстрых гола "Арсенала" не лучшим образом сказались на зрелищности матча, не удается "Сатурну" в игру вернуться.

33' Атака гостей через правый фланг завершается прострелом на Халназарова, однако воспитанник "Краснодара" неудачно обработал мяч, который достался Русанову.

32' Один удар у "Сатурна" нашли статистики, у гостей 6 ударов и 3 попадания в створ.

31' Карев получает мяч на левом фланге от Бацуева и лезет на двоих соперников, но в итоге зарабатывает лишь аут.

30' Еще одна атака хозяев развивалась через правый фланг, однако мяч в итоге был упущен за боковую линию.

29' Снова не чураются туляки тактики мелкого фола, Ндука нарушает правила в центральном круге против оппонента, срывая зарождавшуюся атаку "Леон-Сатурна".

27' Ковалёв из центральной зоны грузит мяч в чужую штрафную в направлении Мелекесцева, однако снаряд на выходе забирает Герасимов.

25' Карев промчался по левой бровке и исполнил прострел в штрафную, однако Мелекесцеву не удалось подстроиться под мяч и пробить по воротам.

24' Редко фолят сегодня хозяева, одно из первых нарушений они допустили в центральном круге против Халназарова.

22' Выпад хозяев по левому флангу завершается попаданием одного из атакующих игроков "Сатурна" в положение "вне игры".

20' Позиционные атаки в исполнении хозяев пока не приводят к остроте, не самый высокий темп предлагает команда Второй лиги, такие скорости устраивают туляков.

19' После навеса Бацуева со штрафного мяч отскочил на правый край, Гоманюк оказался на газоне в борьбе с защитником, но свисток судьи опять молчит.

18' Гоманюк получает по ногам от Нижегородова, требует Роман Широков карточки для нарушителя, но арбитр пока обходится без санкций.

16' Карев получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить по воротам Герасимова, который створ покинул, но в итоге голкипер гостей снаряд забрал.

15' Спокойно действует "Арсенал" в эти минуты, счёт позволяет не включать повышенные скорости, наблюдая за игрой соперника.

13' Пантелеев оказался не прав в борьбе с Бацуевым в центральной зоне, Аюб со штрафного загрузил мяч в гущу игроков, снаряд вылетел из штрафной на ногу Кнышеву, который пробил очень неточно.

12' Мелекесцев оказывается на газоне на правом краю штрафной площади, однако нарушения правил арбитр сегодняшнего матча не определил.

11' Сегодня мощнее остальных выступил тольяттинский "Акрон", отгрузивший "Рязани" на нейтральном поле 6 голов и пропустивший в ответ лишь один. "Нефтехимик" добился крупной победы над ростовским СКА, а вот в остальных встречах команды Первой лиги либо уступили, либо выиграли не так убедительно.

10' Подача Пантелеева с углового не принесла острого момента, с подбора Яковлев пробил с 18 метров, но в створ не попал.

9' Суханов получает мяч в штрафной соперника и пробивает с разворота - снаряд попадает в Закирова и уходит на угловой.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ДМИТРИЙ БАРКОВ!

Хабибов ворвался в штрафную с левого края и прострелил на Халназарова, тот не смог переиграть Русанова в ближнем бою, Кнышев мяч выбить не смог, а Барков отправил его в сетку!

7' Халназаров попытался на правом фланге обыграть Мартынова, однако мяч покинул поле от игрока тульского клуба.

6' Забив сверхбыстрый гол, "Арсенал" отдает сопернику инициативу, посмотрим, получится ли у "Сатурна" что-то интересное в атаке.

5' В предыдущих стадиях Кубка "Леон-Сатурн" на выезде обыграл "Сахалинец" со счётом 2:0, а затем после безголевых 90 минут в серии пенальти одолел "Химик-Август".

4' Правда, с фарм-клубом "Арсенала" "инопланетяне" пока не встречались, равно как и с главной командой.

3' "Леон-Сатурн" идет на втором месте в группе 3 Второй лиги Б, отставая от лидирующей "Калуги" на 3 очка, а главным преследователем раменчан является "Арсенал-2".

2' Многие клубы Первой лиги с прохладцев относятся к Кубку в нынешнем формате, у "Арсенала" состав тоже далёк от оптимального, но быстрое начало позволяет рассчитывать на успех.

1' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДМИТРИЙ БАРКОВ!

Всего 11 секунд потребовалось гостям, чтобы открыть счёт! Проход по правому флангу завершается прострелом в штрафную и точным ударом Баркова в дальний угол!