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  4. Кубок 2023-2024
Леон Сатурн
0:2
Второй тайм
Арсенал Тула

Ход матча

1'
0:1
Барков Дмитрий
8'
0:2
Барков Дмитрий
53'
 
Павлов Даниил
Хабибов Ансор
54'
Предеус Илья
Гоманюк Илья
 
62'
Мичуренков Дмитрий
Мелекесцев Тимур
 
62'
Сливин Алексей
Бацуев Аюб
 
63'
 
Померко Алексей
Яковлев Максим
68'
 
Прогнозы 128
Леон Сатурн 4.7% (6)
X 10.2% (13)
Арсенал Тула 85.2% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леон Сатурн
Ничья
Арсенал Тула
4.30
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3.55
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4.20
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Леон Сатурн
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Леон Сатурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелекесцев Тимур 1 0.33
Предеус Илья 1 0.33
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барков Дмитрий 2 2

Карточки

Леон Сатурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мичуренков Дмитрий 1 0
Матвеенков Валерий 1 0
Костин Андрей 1 0
Сухарев Данила 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Леон Сатурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Леон Сатурн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Леон Сатурн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Леон Сатурн - Динамо Владивосток 2:0 Рязань - Леон Сатурн 1:4 Леон Сатурн - Химик-Август 0:0 Леон Сатурн - Красное Знамя 1:1
Леон Сатурн - Квант 0:1 Космос Долгопрудный - Леон Сатурн 0:1 ФК Сахалинец - Леон Сатурн 0:2 Леон Сатурн - Калуга 1:0 Химки-2 - Леон Сатурн 1:0 Леон Сатурн - СКА-2 Хабаровск 4:0 Зенит Пенза - Леон Сатурн 1:4 Леон Сатурн - Коломна 3:0 Леон Сатурн - Балтика 2 2:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Рязань 3:3 Родина-2 Москва - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Авангард Курск 2:4 Металлург Липецк - Леон Сатурн 4:2 Леон Сатурн - Динамо Брянск 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2
Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Кубань 1:2

Результаты матчей

Леон Сатурн
Арсенал Тула

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Леон Сатурн
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 5
4.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 8
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 1 - 0 5
3.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
3.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Хозяева разогнали быструю атаку после ошибки Пантелеева, Карев прорвался по правому флангу, но исполнил крайне неудачную подачу за ворота Герасимова.
  • 68'
    Миновали команды экватор второй половины встречи, пока никакого перелома хозяева организовать не могут.
  • Желтая карточка
    67'
    Мичуренков получает желтую карточку за жесткий фол на фланге атаки против Нижегородова.
  • Травма, повреждение
    66'
    Ковалёву требуется помощь врачей, досталось в одном из единоборств по лицу капитану "Леон-Сатурна".
  • Угловой
    64'
    Два угловых подряд с разных флангов подали туляки, но снова подачи Пантелеева не приводят к острому моменту.
  • Замена
    63'
    Алексей Померко и Момо Туре появляются на поле вместо Михаила Яковлева и Дмитрия Баркова.
  • Замена
    62'
    У хозяев Алексей Сливин меняет Аюба Бацуева, а Дмитрий Мичуренков появляется на поле вместо Тимура Мелесекцева.
  • Угловой
    60'
    Еще один угловой подает Пантелеев, однако борьба на втором этаже остается за "инопланетянами".
  • 59'
    Халназаров смещается с правого фланга к радиусу штрафной и пробивает с левой, мяч цепляет одного из защитников и перелетает через ворота.
  • 58'
    Снова вертикально пытаются загрузить мяч в чужую штрафную хозяева, однако Герасимов читает игру и забирает снаряд на выходе.
  • Угловой
    57'
    Не получается тулякам создать остроту после навеса Халназарова с углового, выбивают мяч футболисты "Леон-Сатурна".
  • 56'
    Халназаров прорывается по правому флангу и зарабатывает угловой, третий корнер в этом матче, все в активе гостей.
  • Замена
    54'
    Илья Предеус появляется на поле вместо Ильи Гоманюка.
  • Замена
    53'
    Даниил Павлов появляется на поле вместо Ансора Хабибова.
  • 52'
    Проход Хабибова левым флангом завершается подачей в штрафную - мяч улетает за ворота хозяев.
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    • Офсайд
      51'
      Закиров с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Мелекесцев не добирается до мяча, находясь в офсайде.
    • 50'
      Кнышев с левого фланга низом простреливает в чужую штрафную, однако оборона "Арсенала" на месте.
    • 49'
      Снова у нас игра переходит в позиционное русло, "Леон-Сатурн" не теряет надежды, однако шансов впереди у хозяев вообще не возникает.
    • Опасный момент
      47'
      После навеса Пантелеева с углового один из игроков гостей пробил по воротам, Русанов справился, вторым темпом атаковал Барков, но защитник выбил мяч с ленточки!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Суханов завершает атаку тульской команды ударом с дальней дистанции - мяч пролетает мимо створа.
    • Фол, нарушение
      44'
      Теперь Пантелеев исполняет подачу со штрафного с правого фланга, однако в верховой борьбе Нижегородов фолит против Сухарева.
    • 43'
      Пантелеев со штрафного направляет мяч в створ, однако Русанов был готов к этому и кулаками отбил снаряд.
    • Фол, нарушение
      42'
      Количество фолов ближе к перерыву возросло, сейчас гости готовят штрафной на левом фланге атаки.
    • 41'
      Карев цепляется за мяч на левом фланге и исполняет прострел с разворота, но туляки справляются легко.
    • Офсайд
      39'
      Еще одна отмашка лайнсмена на половине поля "Арсенала", офсайд зафиксирован у Карева.
    • 38'
      Хабибов получил мяч на левом фланге и попытался пяткой откатить на Быковского, но попал в итоге в свою же ногу, удар от ворот.
    • 37'
      Позиционная атака туляков завершается подачей Быковского с левого фланга, однако партнерам не удается зацепиться за мяч.
    • 35'
      10 минут остается до перерыва, два быстрых гола "Арсенала" не лучшим образом сказались на зрелищности матча, не удается "Сатурну" в игру вернуться.
    • 33'
      Атака гостей через правый фланг завершается прострелом на Халназарова, однако воспитанник "Краснодара" неудачно обработал мяч, который достался Русанову.
    • 32'
      Один удар у "Сатурна" нашли статистики, у гостей 6 ударов и 3 попадания в створ.
    • 31'
      Карев получает мяч на левом фланге от Бацуева и лезет на двоих соперников, но в итоге зарабатывает лишь аут.
    • 30'
      Еще одна атака хозяев развивалась через правый фланг, однако мяч в итоге был упущен за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      29'
      Снова не чураются туляки тактики мелкого фола, Ндука нарушает правила в центральном круге против оппонента, срывая зарождавшуюся атаку "Леон-Сатурна".
    • 27'
      Ковалёв из центральной зоны грузит мяч в чужую штрафную в направлении Мелекесцева, однако снаряд на выходе забирает Герасимов.
    • 25'
      Карев промчался по левой бровке и исполнил прострел в штрафную, однако Мелекесцеву не удалось подстроиться под мяч и пробить по воротам.
    • Фол, нарушение
      24'
      Редко фолят сегодня хозяева, одно из первых нарушений они допустили в центральном круге против Халназарова.
    • Офсайд
      22'
      Выпад хозяев по левому флангу завершается попаданием одного из атакующих игроков "Сатурна" в положение "вне игры".
    • 20'
      Позиционные атаки в исполнении хозяев пока не приводят к остроте, не самый высокий темп предлагает команда Второй лиги, такие скорости устраивают туляков.
    • 19'
      После навеса Бацуева со штрафного мяч отскочил на правый край, Гоманюк оказался на газоне в борьбе с защитником, но свисток судьи опять молчит.
    • Фол, нарушение
      18'
      Гоманюк получает по ногам от Нижегородова, требует Роман Широков карточки для нарушителя, но арбитр пока обходится без санкций.
    • Офсайд
      16'
      Карев получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить по воротам Герасимова, который створ покинул, но в итоге голкипер гостей снаряд забрал.
    • 15'
      Спокойно действует "Арсенал" в эти минуты, счёт позволяет не включать повышенные скорости, наблюдая за игрой соперника.
    • Фол, нарушение
      13'
      Пантелеев оказался не прав в борьбе с Бацуевым в центральной зоне, Аюб со штрафного загрузил мяч в гущу игроков, снаряд вылетел из штрафной на ногу Кнышеву, который пробил очень неточно.
    • 12'
      Мелекесцев оказывается на газоне на правом краю штрафной площади, однако нарушения правил арбитр сегодняшнего матча не определил.
    • 11'
      Сегодня мощнее остальных выступил тольяттинский "Акрон", отгрузивший "Рязани" на нейтральном поле 6 голов и пропустивший в ответ лишь один. "Нефтехимик" добился крупной победы над ростовским СКА, а вот в остальных встречах команды Первой лиги либо уступили, либо выиграли не так убедительно.
    • Угловой
      10'
      Подача Пантелеева с углового не принесла острого момента, с подбора Яковлев пробил с 18 метров, но в створ не попал.
    • 9'
      Суханов получает мяч в штрафной соперника и пробивает с разворота - снаряд попадает в Закирова и уходит на угловой.
    • 2 гола - дубль!
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ДМИТРИЙ БАРКОВ!
      Хабибов ворвался в штрафную с левого края и прострелил на Халназарова, тот не смог переиграть Русанова в ближнем бою, Кнышев мяч выбить не смог, а Барков отправил его в сетку!
    • 7'
      Халназаров попытался на правом фланге обыграть Мартынова, однако мяч покинул поле от игрока тульского клуба.
    • 6'
      Забив сверхбыстрый гол, "Арсенал" отдает сопернику инициативу, посмотрим, получится ли у "Сатурна" что-то интересное в атаке.
    • 5'
      В предыдущих стадиях Кубка "Леон-Сатурн" на выезде обыграл "Сахалинец" со счётом 2:0, а затем после безголевых 90 минут в серии пенальти одолел "Химик-Август".
    • 4'
      Правда, с фарм-клубом "Арсенала" "инопланетяне" пока не встречались, равно как и с главной командой.
    • 3'
      "Леон-Сатурн" идет на втором месте в группе 3 Второй лиги Б, отставая от лидирующей "Калуги" на 3 очка, а главным преследователем раменчан является "Арсенал-2".
    • 2'
      Многие клубы Первой лиги с прохладцев относятся к Кубку в нынешнем формате, у "Арсенала" состав тоже далёк от оптимального, но быстрое начало позволяет рассчитывать на успех.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДМИТРИЙ БАРКОВ!
      Всего 11 секунд потребовалось гостям, чтобы открыть счёт! Проход по правому флангу завершается прострелом в штрафную и точным ударом Баркова в дальний угол!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России "Леон-Сатурн" принимает тульский "Арсенал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    Прогнозы 128
    Леон Сатурн 4.7% (6)
    X 10.2% (13)
    Арсенал Тула 85.2% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леон Сатурн
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.30
    Реклама, ligastavok.ru
    3.55
    Реклама, ligastavok.ru
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Леон Сатурн 0:2 Арсенал Тула онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леон Сатурн 0:2 Арсенал Тула

    Исход игры
    Леон Сатурн
    4.7% (6)
    Ничья
    10.2% (13)
    Арсенал Тула
    85.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (60)
    Меньше
    50.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.89% (64)
    Нет
    47.11% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    38.3% (49)
    0:2 Арсенал Тула
    19.5% (25)
    0:1 Арсенал Тула
    18.8% (24)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    2:1 Леон Сатурн
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Арсенал Тула
    2.3% (3)
    1:3 Арсенал Тула
    1.6% (2)
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    Леон Сатурн
    Арсенал Тула
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