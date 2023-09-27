0:2
Второй тайм
Ход матча
1'
0:1
8'
0:2
68'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Карев ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Гоманюк ИльяПолузащитник
-
95 Бацуев АюбПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Предеус ИльяНападающий
-
Главный тренер: Широков Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Туре МомоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
Бомбардиры внутри турнира
Леон Сатурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелекесцев Тимур
|1
|0.33
|Предеус Илья
|1
|0.33
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барков Дмитрий
|2
|2
Карточки
Леон Сатурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мичуренков Дмитрий
|1
|0
|Матвеенков Валерий
|1
|0
|Костин Андрей
|1
|0
|Сухарев Данила
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Леон Сатурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Леон Сатурн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Леон Сатурн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Леон Сатурн - Динамо Владивосток 2:0 Рязань - Леон Сатурн 1:4 Леон Сатурн - Химик-Август 0:0 Леон Сатурн - Красное Знамя 1:1
Леон Сатурн - Квант 0:1 Космос Долгопрудный - Леон Сатурн 0:1 ФК Сахалинец - Леон Сатурн 0:2 Леон Сатурн - Калуга 1:0 Химки-2 - Леон Сатурн 1:0 Леон Сатурн - СКА-2 Хабаровск 4:0 Зенит Пенза - Леон Сатурн 1:4 Леон Сатурн - Коломна 3:0 Леон Сатурн - Балтика 2 2:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Рязань 3:3 Родина-2 Москва - Леон Сатурн 4:1 Леон Сатурн - Авангард Курск 2:4 Металлург Липецк - Леон Сатурн 4:2 Леон Сатурн - Динамо Брянск 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2
Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Кубань 1:2
Результаты матчей
Леон Сатурн
Арсенал Тула
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Леон Сатурн
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Зенит
|Сергеев Иван II
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
|Рубин
|Ашурматов Рустам
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Леон Сатурн 0:2 Арсенал Тула
Исход игры
Леон Сатурн
4.7% (6)
Ничья
10.2% (13)
Арсенал Тула
85.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
52.89% (64)
Нет
47.11% (57)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
38.3% (49)
0:2 Арсенал Тула
19.5% (25)
0:1 Арсенал Тула
18.8% (24)
1:1 Ничья
6.3% (8)
2:1 Леон Сатурн
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:3 Арсенал Тула
2.3% (3)
1:3 Арсенал Тула
1.6% (2)
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