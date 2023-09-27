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  4. Кубок 2023-2024
Ротор
0:0
Второй тайм
Алания
Голевой момент у ворот Самока (в...

Ход матча

36'
 
Хадарцев Батраз
46'
Зуйков Сергей
Никитин Алексей
 
46'
Завезён Юрий
Пелих Данил
 
62'
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Голы 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
Прогнозы 128
Ротор 16.4% (21)
X 22.7% (29)
Алания 60.9% (78)
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Ротор
Алания

История личных встреч

Ротор
Алания

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
К
2:1
ВДЗЮ
4:1
ВДЗЮ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 1 0.33
Агеев Михаил 1 0.33
Арсентьев Даниил 1 0.33
Родионов Кирилл Максимович 1 0.33
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадарцев Батраз 1 0

Результаты матчей

Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0
Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0
Алания
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1
Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1

Результаты матчей

Ротор
Алания

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ротор
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 4 3 0 1 3 - 6 8
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 5
4.
Факел
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 5
4.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Зенит
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 8
3.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 4 0 0 14 - 6 12
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 5
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 5
4.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 1 - 0 5
3.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
2.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 5
2.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
3.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4
4.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 2
3.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Зенит Сергеев Иван II 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Рубин Ашурматов Рустам 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    64'
    Обновил атаку Сергей Попков: Магомедов и Воробьёв уходят отдыхать, Арсентьев и Агеев на поле появляются.
     
  • Травма, повреждение
    63'
    Локтем болезненный удар от Гурциева получает Зуйков. Пауза в игре возникла.
  • 62'
    Продолжает наседать на ворота хозяев "Алания", будто бы в меньшинстве играет волгоградский клуб сейчас, хотя это далеко не так.
  • Желтая карточка
    61'
    Награждает Кротова Низовцев "горчичником" за симуляцию. По мнению рефери, придумал полузащитник себе контакт с Зуйковым перед штрафной хозяев.
  • 60'
    Будто иным "Ротор" вышел на второй тайм. Абсолютно не видим мы волгоградский клуб в атаке, в очередной раз контроль мяча за "Аланией" на своей и чужой половине поля.
  • 58'
    Какой сильный удар удался у Гурциева! Красиво, мощно, но неточно, в паре метров рядом со штангой сфера пролетела!
  • Фол, нарушение
    57'
    Штрафной на опасном расстоянии от ворот "Ротора" зарабатывает "Алания", срубил Бутаева Камлашев!
  • 56'
    Пытается вышедший на поле Завезён создать что-то для "Ротора", но безуспешно. Не видим мы пока хозяев в атаке во втором тайме, совсем не видим.
  • 55'
    Поймал мяч на бровке Василенко и отдал исполняющему вбрасывание игроку своей команды. Полностью в игровом процессе главный тренер "Алании".
  • 54'
    Уповают на быстрые контратаки волгоградцы сейчас, за "Аланией" в основном эти первые минуты второго тайма проходят. Полный контроль мяча от осетинской команды.
  • 53'
    Пытался выйти Воробьёв один на один с вратарём, но попал в "коробочку" от защитников "Алании". 
  • Опасный момент
    52'
    Ай как красиво!!! Великолепно Гурциев поймал передачу от партнёра и пробил в падении через себя из центра штрафной площади, но на месте Самок!
  • 50'
    Боролись на правом фланге Качмазов и Магомедов, на на опыте переигрывает своего оппонента оборонец "Алании" и не даёт заработать корнер.
  • Угловой
    49'
    И ещё один угловой в игре зарабатывает "Алания", но важнее не число, а качество. Последовал навес после розыгрыша стандарта от Кротова - справляется оборона "Ротора", вынося сферу куда подальше.
  • 48'
    Хадарцев отлично дошёл до чужой штрафной, но не смог сделать обостряющую передачу. А опасно могло быть! 
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    • Замена
      47'
      Двойную замену делает Попков на старте второго тайма. Завезён и Зуйков меняют Пелиха и Никитина.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм, поехали!
       
    • Готовятся команды к выходу на второй тайм. Кстати, более пяти лет назад на этом стадионе прошёл один из самых необычных финалов Кубка России в истории. «Тосно» тогда, 9 мая обыграл «Авангард» из Курска - 2:1.
       
    • Первый тайм
    • Перерыв
      На перерыв команды отправляет Игорь Низовцев, отдыхаем! Не открыт счёт пока в Волгограде.
    • 45'
      Достойно смотрится правый фланг "Ротора", держит оборону Пелих и успевает создавать моменты впереди. Через противоположный фланг в основном атаковали игроки "Алании" усилиями Мельникова и Кротова.
    • Травма, повреждение
      45'
      Очень неприятный стык произошёл у Воробьёва с Багаевым, пришлось поле покинуть пострадавшему игроку волгоградцев. Помощь ему оказывают врачи.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму добавляет главный рефери матча.
    • 44'
      Задумчивый вид у Василенко. Гадает он как взломать оборону оппонентов в следующем тайме, но замен пока не готовит.
    • 44'
      Уже какие-то перестановки готовятся в стане "Ротора", но пока не понятно, кто готов войти в игру. Вероятно, увидим замены в перерыве от Сергея Попкова!
    • 43'
      Да и в целом прилично выглядит "Ротор". Не сказать по первому тайму, что играют команды друг против друга из двух разных лиг. Притом гости возглавляют турнирную таблицу своего дивизиона.
    • 42'
      Справляются пока оборонцы "Ротора" с действиями аланцев, не допускают они голевых моментов! Особенно отметим Никитина, держит центр обороны бывший игрок "Уфы".
    • 41'
      В хорошем темпе завершают команды первый тайм! Отличную атаку задумал Пелих, который пытался обыграть опытного Качмазова на своём правом фланге. В итоге решил он навесить в штрафную, но после подачи хозяева сразу потеряли мяч.
    • 39'
      К счастью, все участники эпизода здоровы и готовы продолжить игру. 
    • Травма, повреждение
      38'
      И снова жёсткий стык у нас, на Камлашева налетел Бутаев на половине поля "Ротора", перелетев оппонента. Помогают встать 19-му номеру "Алании" партнёры. Завелась игра!
    • Желтая карточка
      36'
      Первая жёлтая у нас в игре. Хадарцев в стычке с Донцовым грубо себя повёл.
    • Фол, нарушение
      34'
      Очень больно по Мельникову зарядил Камлашев. Шипами попадает по ноге игрока "Алании", но без предупреждений пока у нас.
    • 32'
      Кротов очень мягко навесил в штрафную хозяев, легко справляется с подачей Самок.
    • 32'
      До удара дело игроки "Алании" довели, Шумских своей спиной не допускает попадание мяча в створ.
    • 31'
      Достаточно глубоко и плотно "Ротор" обороняется в последние минуты, не может "Алания" ничего создать, несмотря на владение инициативой.
    • 30'
      Повалил Пелих Хадарцева у центрального круга, лежал игрок гостей на газоне, но ничего с ним серьёзного в итоге.
    • 28'
      Очень сильно слышно болельщиков гостей на "Волгоград Арене"! Перекрикивают они пока фанатский сектор "Ротора", пробив не самый далёкий для них выезд.
    • Офсайд
      27'
      Магомедов оказался в офсайде после очередной атаки "Ротора".
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТ!!! Из ничего буквально хозяева могли пропустить, ошибается Пелих в своей штрафной, Хадарцев бил по воротам хозяев после потери, но попал в голкипера.
    • 25'
      И вновь отбиваются игроки "барсов". Хороший, динамичный футбол у нас в Волгограде! 
    • Фол, нарушение
      24'
      Опасный штрафной заработали хозяева! Камлашев проверил Натабашвили ударом в створ! В итоге ещё один корнер получил "Ротор" после сейва от голкипера гостей!
    • Угловой
      23'
      Первый угловой волгоградцы заработали после пяти аланских подач, но чётко играет оборона гостей.
    • Опасный момент
      23'
      "Ротор" в ответной атаке! Угловой зарабатывает Воробьёв, вышедший на убойную позицию после сольного прохода! Провал на левом фланге случился у гостей, спасает Натабашвили!
    • 22'
      Не самая лучшая подача у Степана получилась, после он же навесил в створ ворот "Ротора" - Самок справляется.
    • Угловой
      21'
      И пятый подряд угловой у "Алании"... Мельников у мяча исполнит подачу или розыгрыш.
    • 20'
      Получает по ногам Мельников на своём правом фланге. Пока самый активный он у "Алании" за стартовые 20 минут.
    • 19'
      На ногах сегодня и визави Василенко на тренерском мостике "Ротора" - Сергей Попков. Активно он что-то подсказывает своим подопечным при выходе из обороны - в атаку.
    • 17'
      Бывшие игроки «Уфы» времён Премьер-лиги у нас на поле друг против друга! В составе «Алании» с первых минут играют Кротов и Засеев, а в «Роторе» - экс-защитник уфимцев Никитин! Да, наводила когда-то шороху в элите их бывшая команда, а теперь, как и «Ротор», опустилась до Второй лиги.
    • Угловой
      16'
      И ещё один корнер в исполнении гостей, уже четвёртый за 16 минут! Гурциев с острого угла удар наносил в итоге, но даже в створ ворот не попал.
    • Угловой
      15'
      Угловой у ворот волгоградцев Качмазов зарабатывает! Классно в подкате действует Ахмедханов, прерывая опасную передачу.
    • Фол, нарушение
      14'
      Грубо в атаке играет Воробьёв, но без предупреждения обошёлся главный рефери.
    • 13'
      Совсем неудачным ударом от Кротова завершилась затяжная атака "Алании". Очень криво издалека пробил экс-игрок "Уфы".
    • 12'
      Теперь и игроки "Алании" в позиционной атаке, но грамотно отрабатывают защитники хозяев и не подпускают оппонентов в свою штрафную.
    • 10'
      Ослабили стартовый натиск гостей волгоградцы, не заметны больше в атаке игроки "Алании", а хозяева пытаются создавать и инициировать в центре поля.
    • 9'
      И снова Пелих активен на правом фланге! Подавал он в штрафную - могло быть опасно, справляется оборона "барсов"!
    • 7'
      А вот и первый удар от "Ротора"! Проверил Натабашвили издалека достаточно простым Пелих. Метров с 35 бил защитник хозяев.
    • 6'
      Не сказать, что много любителей футбола пришли на стадион в Волгограде. Большие проплешины на нижних ярусах виднеются, несмотря на довольно комфортное время начала матча - 19:00 сейчас в городе-герое.
    • 5'
      Сосредоточен с первых минут Василенко. Атакует его команда, не видим мы пока хозяев не то, что на чужой половине поля, но и вообще с мячом.
    • 4'
      Снова мечется мяч в штрафной "Ротора", но в итоге уходит он за боковую линию от кого-то из нападающих "Алании".
    • Угловой
      4'
      Небольшой хаос возник в штрафной "Ротора", вынесли мяч волгоградцы. После мяч получил Мельников и сделал своим навесом ещё один корнер для гостей...
    • Угловой
      3'
      С затяжной атаки начали "барсы", первый угловой в матче именно гости зарабатывают!
    • 2'
      В традиционных бело-синих цветах играет "Ротор", в не менее традиционных республиканских жёлто-красных цветах вышли на поле игроки "Алании".
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует первый тайм на "Волгоград Арене", поехали!
    • До матча
    • А ведь ещё лет 25 назад поединок "Ротора" и "Алании" был поединком сильнейших команд чемпионата России. Но сейчас хозяева поля играют в дивизионе "Золото" Второй лиги, а владикавказцы являются одними из лидеров лиги Первой. Очень близки были к повышению в классе "барсы" в прошлом сезоне, но не смогли участвовать в стыках по неспортивным причинам.
    • Пять клубов Мелбет-Первой лиги уже покинули турнир по итогам прошедших матчей нашей стадии. «Торпедо» вчера проиграло «Уфе», уже сегодня «Тюмень» уступила в гостях владивостокскому «Динамо», «Амкар» в серии пенальти дома переиграл «Кубань», а «Форте» с минимальным счётом – махачкалинское «Динамо». Отметим и встречу между двумя представителями Первой лиги – «СКА-Хабаровск» дома переиграл «Сокол» в послематчевых пенальти и прошёл дальше по турнирной сетке Пути регионов.
       
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! Менее чем через полчаса на стадии 1/32 финала Пути регионов Кубка России волгоградский "Ротор" примет владикавказскую "Аланию". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, проведёт текстовую трансляцию игры для Вас Григорий Серёдкин. Добро пожаловать на матч!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Ротор 16.4% (21)
    X 22.7% (29)
    Алания 60.9% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Алания
    4.90
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    3.65
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Алания

    Исход игры
    Ротор
    16.4% (21)
    Ничья
    22.7% (29)
    Алания
    60.9% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (68)
    Меньше
    44.26% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.23% (93)
    Нет
    23.77% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    35.9% (46)
    1:1 Ничья
    21.1% (27)
    0:1 Алания
    12.5% (16)
    2:1 Ротор
    10.2% (13)
    0:2 Алания
    5.5% (7)
    1:3 Алания
    3.9% (5)
    1:0 Ротор
    1.6% (2)
    0:3 Алания
    1.6% (2)
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    Алания
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