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Ход матча
36'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Голы 0
-
0 Жёлтые карточки 1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Ротор
Алания
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.33
|Агеев Михаил
|1
|0.33
|Арсентьев Даниил
|1
|0.33
|Родионов Кирилл Максимович
|1
|0.33
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадарцев Батраз
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0
Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0
Алания
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1
Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1
Результаты матчей
Ротор
Алания
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ротор
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 6
|8
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Зенит
|Сергеев Иван II
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Дружба Майкоп
|Кадиев Джабраил
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
|Рубин
|Ашурматов Рустам
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Алания
Исход игры
Ротор
16.4% (21)
Ничья
22.7% (29)
Алания
60.9% (78)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (68)
Меньше
44.26% (54)
Обе команды забьют
Да
76.23% (93)
Нет
23.77% (29)
Популярный счёт
1:2 Алания
35.9% (46)
1:1 Ничья
21.1% (27)
0:1 Алания
12.5% (16)
2:1 Ротор
10.2% (13)
0:2 Алания
5.5% (7)
1:3 Алания
3.9% (5)
1:0 Ротор
1.6% (2)
0:3 Алания
1.6% (2)
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