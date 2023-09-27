Штрафной на опасном расстоянии от ворот "Ротора" зарабатывает "Алания", срубил Бутаева Камлашев!

Какой сильный удар удался у Гурциева! Красиво, мощно, но неточно, в паре метров рядом со штангой сфера пролетела!

Будто иным "Ротор" вышел на второй тайм. Абсолютно не видим мы волгоградский клуб в атаке, в очередной раз контроль мяча за "Аланией" на своей и чужой половине поля.

Награждает Кротова Низовцев "горчичником" за симуляцию. По мнению рефери, придумал полузащитник себе контакт с Зуйковым перед штрафной хозяев.

Продолжает наседать на ворота хозяев "Алания", будто бы в меньшинстве играет волгоградский клуб сейчас, хотя это далеко не так.

Локтем болезненный удар от Гурциева получает Зуйков. Пауза в игре возникла.

Обновил атаку Сергей Попков: Магомедов и Воробьёв уходят отдыхать, Арсентьев и Агеев на поле появляются.

Хадарцев отлично дошёл до чужой штрафной, но не смог сделать обостряющую передачу. А опасно могло быть!

И ещё один угловой в игре зарабатывает "Алания", но важнее не число, а качество. Последовал навес после розыгрыша стандарта от Кротова - справляется оборона "Ротора", вынося сферу куда подальше.

Боролись на правом фланге Качмазов и Магомедов, на на опыте переигрывает своего оппонента оборонец "Алании" и не даёт заработать корнер.

Ай как красиво!!! Великолепно Гурциев поймал передачу от партнёра и пробил в падении через себя из центра штрафной площади, но на месте Самок!

Пытался выйти Воробьёв один на один с вратарём, но попал в "коробочку" от защитников "Алании".

Уповают на быстрые контратаки волгоградцы сейчас, за "Аланией" в основном эти первые минуты второго тайма проходят. Полный контроль мяча от осетинской команды.

Поймал мяч на бровке Василенко и отдал исполняющему вбрасывание игроку своей команды. Полностью в игровом процессе главный тренер "Алании".

Пытается вышедший на поле Завезён создать что-то для "Ротора", но безуспешно. Не видим мы пока хозяев в атаке во втором тайме, совсем не видим.

Готовятся команды к выходу на второй тайм. Кстати, более пяти лет назад на этом стадионе прошёл один из самых необычных финалов Кубка России в истории. «Тосно» тогда, 9 мая обыграл «Авангард» из Курска - 2:1.

Двойную замену делает Попков на старте второго тайма. Завезён и Зуйков меняют Пелиха и Никитина.

Да и в целом прилично выглядит "Ротор". Не сказать по первому тайму, что играют команды друг против друга из двух разных лиг. Притом гости возглавляют турнирную таблицу своего дивизиона.

Уже какие-то перестановки готовятся в стане "Ротора", но пока не понятно, кто готов войти в игру. Вероятно, увидим замены в перерыве от Сергея Попкова!

Задумчивый вид у Василенко. Гадает он как взломать оборону оппонентов в следующем тайме, но замен пока не готовит.

Две минуты к первому тайму добавляет главный рефери матча.

Очень неприятный стык произошёл у Воробьёва с Багаевым, пришлось поле покинуть пострадавшему игроку волгоградцев. Помощь ему оказывают врачи.

Достойно смотрится правый фланг "Ротора", держит оборону Пелих и успевает создавать моменты впереди. Через противоположный фланг в основном атаковали игроки "Алании" усилиями Мельникова и Кротова.

На перерыв команды отправляет Игорь Низовцев, отдыхаем! Не открыт счёт пока в Волгограде.

42' Справляются пока оборонцы "Ротора" с действиями аланцев, не допускают они голевых моментов! Особенно отметим Никитина, держит центр обороны бывший игрок "Уфы".

41' В хорошем темпе завершают команды первый тайм! Отличную атаку задумал Пелих, который пытался обыграть опытного Качмазова на своём правом фланге. В итоге решил он навесить в штрафную, но после подачи хозяева сразу потеряли мяч.

39' К счастью, все участники эпизода здоровы и готовы продолжить игру.

38' И снова жёсткий стык у нас, на Камлашева налетел Бутаев на половине поля "Ротора", перелетев оппонента. Помогают встать 19-му номеру "Алании" партнёры. Завелась игра!

36' Первая жёлтая у нас в игре. Хадарцев в стычке с Донцовым грубо себя повёл.

34' Очень больно по Мельникову зарядил Камлашев. Шипами попадает по ноге игрока "Алании", но без предупреждений пока у нас.

32' Кротов очень мягко навесил в штрафную хозяев, легко справляется с подачей Самок.

32' До удара дело игроки "Алании" довели, Шумских своей спиной не допускает попадание мяча в створ.

31' Достаточно глубоко и плотно "Ротор" обороняется в последние минуты, не может "Алания" ничего создать, несмотря на владение инициативой.

30' Повалил Пелих Хадарцева у центрального круга, лежал игрок гостей на газоне, но ничего с ним серьёзного в итоге.

28' Очень сильно слышно болельщиков гостей на "Волгоград Арене"! Перекрикивают они пока фанатский сектор "Ротора", пробив не самый далёкий для них выезд.

27' Магомедов оказался в офсайде после очередной атаки "Ротора".

26' МОМЕНТ!!! Из ничего буквально хозяева могли пропустить, ошибается Пелих в своей штрафной, Хадарцев бил по воротам хозяев после потери, но попал в голкипера.

25' И вновь отбиваются игроки "барсов". Хороший, динамичный футбол у нас в Волгограде!

24' Опасный штрафной заработали хозяева! Камлашев проверил Натабашвили ударом в створ! В итоге ещё один корнер получил "Ротор" после сейва от голкипера гостей!

23' Первый угловой волгоградцы заработали после пяти аланских подач, но чётко играет оборона гостей.

23' "Ротор" в ответной атаке! Угловой зарабатывает Воробьёв, вышедший на убойную позицию после сольного прохода! Провал на левом фланге случился у гостей, спасает Натабашвили!

22' Не самая лучшая подача у Степана получилась, после он же навесил в створ ворот "Ротора" - Самок справляется.

21' И пятый подряд угловой у "Алании"... Мельников у мяча исполнит подачу или розыгрыш.

20' Получает по ногам Мельников на своём правом фланге. Пока самый активный он у "Алании" за стартовые 20 минут.

19' На ногах сегодня и визави Василенко на тренерском мостике "Ротора" - Сергей Попков. Активно он что-то подсказывает своим подопечным при выходе из обороны - в атаку.

17' Бывшие игроки «Уфы» времён Премьер-лиги у нас на поле друг против друга! В составе «Алании» с первых минут играют Кротов и Засеев, а в «Роторе» - экс-защитник уфимцев Никитин! Да, наводила когда-то шороху в элите их бывшая команда, а теперь, как и «Ротор», опустилась до Второй лиги.

16' И ещё один корнер в исполнении гостей, уже четвёртый за 16 минут! Гурциев с острого угла удар наносил в итоге, но даже в створ ворот не попал.

15' Угловой у ворот волгоградцев Качмазов зарабатывает! Классно в подкате действует Ахмедханов, прерывая опасную передачу.

14' Грубо в атаке играет Воробьёв, но без предупреждения обошёлся главный рефери.

13' Совсем неудачным ударом от Кротова завершилась затяжная атака "Алании". Очень криво издалека пробил экс-игрок "Уфы".

12' Теперь и игроки "Алании" в позиционной атаке, но грамотно отрабатывают защитники хозяев и не подпускают оппонентов в свою штрафную.

10' Ослабили стартовый натиск гостей волгоградцы, не заметны больше в атаке игроки "Алании", а хозяева пытаются создавать и инициировать в центре поля.

9' И снова Пелих активен на правом фланге! Подавал он в штрафную - могло быть опасно, справляется оборона "барсов"!

7' А вот и первый удар от "Ротора"! Проверил Натабашвили издалека достаточно простым Пелих. Метров с 35 бил защитник хозяев.

6' Не сказать, что много любителей футбола пришли на стадион в Волгограде. Большие проплешины на нижних ярусах виднеются, несмотря на довольно комфортное время начала матча - 19:00 сейчас в городе-герое.

5' Сосредоточен с первых минут Василенко. Атакует его команда, не видим мы пока хозяев не то, что на чужой половине поля, но и вообще с мячом.

4' Снова мечется мяч в штрафной "Ротора", но в итоге уходит он за боковую линию от кого-то из нападающих "Алании".

4' Небольшой хаос возник в штрафной "Ротора", вынесли мяч волгоградцы. После мяч получил Мельников и сделал своим навесом ещё один корнер для гостей...

3' С затяжной атаки начали "барсы", первый угловой в матче именно гости зарабатывают!

2' В традиционных бело-синих цветах играет "Ротор", в не менее традиционных республиканских жёлто-красных цветах вышли на поле игроки "Алании".