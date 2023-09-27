Сентюрин поднялся довольно быстро и показал, что с ним всё нормально. Гордюшенко в свою очередь поднялся очень тяжело и только с помощью партнёра по команде.

ГО-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Турищев!!! Турищев получил отличную передачу на ход по левому флангу, Максим оторвался от Климова и заметил войдя в штрафную площадь, что Григорьев потерял ближний угол ворот, в итоге форвард "Родины" на классе отправил мяч в сетку.

Очень важный гол забила "Родина", как мы и говорили, теперь уже команда Дмитрия Парфёнова может переходить на игру по счёту.

Был шанс у "Текстильщика" сейчас вернуться в игру, но Ермолин после заброса к линии штрафной площади не очень удачно обработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам после не самой уверенной игры на выходе Шакерова.

Юдинцев на левом фланге нарушил правила против Ермолина. После этого между футболистами возникла небольшая потасовка.

Сергеев активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Родины" и заработал угловой для своей команды.

В составе "Текстильщика" после перерыва произошла замена. Вместо Михаила Лямзина на поле вышел Даниил Горовых.

Самылин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась довольно упорная борьба за мяч, но в итоге футболисты "Родины" смогли перехватить мяч.

Евсеев с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника "Родины" и ушёл на угловой.

Евсеев со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Стешин не смог подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам, в итоге футболисты "Родины" выбили мяч в аут.

Гордюшенко и Сентюрин в борьбе за мяч неудачно столкнулись между собой, Сергей Куликов сразу же остановил игру и пригласил на поле врачей обеих команд.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Родина", чтобы забить второй мяч в Иваново и далее уже спокойно вести матч к победе на классе. "Текстильщику" как раз нужно постепенно добавлять и пытаться играть даже первым номером, а иначе в этот вечер выступление в Кубке России для команды Игоря Колыванова может закончиться.

Сразу же "Родина" вновь провела хорошую атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей Турищева на фланг Бакаеву, Зелимхан выполнил подачу в центр к линии вратарской, Калмыков головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Быструю контратаку провели футболисты "Родины". Гордюшенко из глубины поля получил заброс на ход по левой половине поля, далее Астемир протолкнул мяч на левый угол штрафной площади, Тимошенко под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Был у ворот "Родины" чуть ранее спорный момент. Данилин при входе в штрафную площадь в борьбе с Клещенко оказался на газоне, но Сергей Краснов показал, что нужно играть дальше.

Тимошенко по итогам последней атаки "Родины" дёрнул паховую мышцу и показал врачам "Родины", что он не сможет продолжить матч.

Сокол на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Евсеева. "Текстильщик" заработал довольно опасный стандарт.

Евсеев со стандарта относительно неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но и Шакеров всё контролировал.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Текстильщик" на домашнем поле в Иваново играет не очень активно в атаке, а поэтому "Родина" за счёт класса пока что заслуженно впереди со счётом 1:0.

40' Сергеев прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Виктор достаточно плотно пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Шакеров не очень удачно отбил мяч в прыжке, но никто из игроков "Текстильщика" не успел сыграть на добивании.

39' Ну что же, вполне заслуженно "Родина" открыла счёт в матче под конец первого тайма, во второй половине матча "Текстильщику" нужно будет перестраиваться на более атакующий футбол.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Тимошенко!!! Крижан из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Калмыков головой сбросил мяч к линии вратарской, Григорьев ошибся при игре на выходе, а Тимошенко удачно в касание протолкнул мяч в сетку.

37' Самылин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сергеев борьбе за верховой мяч нарушил правила против Шакерова, который играл на выходе.

36' Канаев при развитии атаки по левому флангу выполнил заброс на ход Сергееву к левому углу штрафной площади, форвард "Текстильщика" под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

35' Юдинцев с правой половины поля выполнил заброс к линии вратарской, никто из партнёров по команде не успел к мячу, в итоге его без особого труда перехватил Григорьев.

34' Довольно много моментов создаёт "Родина", но с реализацией у московского клуба очень большие проблемы.

33' Бакаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тимошенко под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, в очередной раз получилось неточно.

32' Бакаев при развитии атаки по правому флангу отыгрался с Дмитриевым, а затем Зелимхан с правого угла штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Тимошенко, чтобы подправить мяч в левый угол ворот.

31' Гордюшенко разыграл корнер с партнёром по команде, далее Астемир с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сокол как-то неудачно затылком пробил в левый угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

30' Гордюшенко ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем под давлением Климова заработал угловой для своей команды.

29' Калмыков сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля и пробил в левый угол ворот от линии штрафной площади, мяч вновь в створ не пошёл.

28' Лямзин в центре поля нарушил правила против Фищенко. Капитан "Родины" не смог быстро разыграть стандарт.

27' Сентюрин в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гордюшенко. Дмитрий Парфёнов хотел теперь уже жёлтой карточки и для игрока "Текстильщика", но Сергей Краснов пока что решил обойтись без второй карточки в матче.

26' Лямзин с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Евсеев зацепился за мяч и под давлением соперника пробил в левый угол ворот, Шакеров в прыжке спокойно поймал его.

25' Самылин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от правого угла.

24' Евсеев со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, футболисты "Родины" сыграли очень внимательно и выбили мяч на левый фланг.

23' Полузащитник "Родины" Астемир Гордюшенко получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Гордюшенко схватил за руку Сентюрина, который активно двигался в атаку.

22' Шакеров у линии вратарской сейчас попал под прессинг игроков "Текстильщика", голкипер "Родины" сыграл без ошибок и выбил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде.

21' Самылин по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Сергей Куликов посмотрел не разбит ли нос у полузащитника "Текстильщика", Алексей готов играть дальше.

20' Гордюшенко с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Калмыков под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч слабо полетел точно в руки Григорьеву.

19' Тимошенко ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил хорошую передачу в центр к линии вратарской, Калмыков в касание пробил по воротам, но Амур из отличной позиции направил мяч выше цели.

18' Самылин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на свободного Сергеева, но форвард "Текстильщика" оказался в офсайде.

17' Гордюшенко попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но защитники "Текстильщика" сыграли очень плотно, мяч в итоге был выбит в аут.

16' Стадион "Текстильщик" в Иваново сегодня заполнен очень хорошо, болельщики ивановского клуба конечно же активно гонят свою команду вперёд.

15' В очень среднем темпе работают команды, как и ожидалось, футболисты "Родины" пока что значительно больше времени работают с мячом.

14' Клещенко из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калмыков при входе в штрафную отыгрался с Тимошенко, который был на левом углу штрафной, а затем Амур пробил в дальний угол ворот, мяч вновь сильно ушёл в сторону от цели.

13' Дмитриев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Калмыков под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

12' Самылин на правом фланге нарушил правила против активного Бакаева. Игроки "Родины" тщательно готовятся к стандарту.

11' Клещенко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Семашкин головой выбил мяч обратно на правый фланг.

10' Ещё один угловой заработал "Текстильщик". Однако, стандарты пока что не получаются у ивановского клуба, все подачи в штрафную площадь футболисты "Родины" перехватывают без особого труда.

9' Бакаев на этот раз выполнил передачу с углового на Юдинцева, Георгий выполнил передачу на ближний угол штрафной площади с правого фланга, Гордюшенко пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

8' Бакаев с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, началась упорная борьба за мяч и в итоге футболисты "Родины" заработали повторный корнер.

7' Бакаев разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Калмыкова, Амур под давлением Семашкина заработал угловой для своей команды.

6' Дмитриев побил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади на исполнение, Григорьев спокойно переместился и в два приёма выловил мяч.

5' Данилин совершил рывок вперёд по правому флангу, но Фищенко оказался значительно быстрее, капитан "Родины" грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти за лицевую линию поля.

4' В прошлом эпизоде неудачно также сыграл на выходе голкипер "Родины" Ринат Шакеров, нужно будет футболистам "Текстильщика" попробовать пару раз пробить по воротам из-за пределов штрафной площади и проверить настрой голкипера.

3' Угловой у ворот "Родины". Сентюрин выполнил подачу на ближний угол вратарской, казалось, что Тимошенко в борьбе с соперником головой выбил мяч на повторный корнер, хоть это и было сделано крайне опасно через дальнюю штангу, но в итоге Сергей Куликов показал, что будет удар от ворот.

2' Сразу же "Родина" попыталась провести первую атаку за счёт заброса к правому углу штрафной площади из центра поля, но мяч полетел довольно сильно, а поэтому Григорьев получил отличную возможность размяться.