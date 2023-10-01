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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Минай
0:1
Конец матча
Оболонь
0'
53' Желтая карточка
Лукьянчук Павел
71' Желтая карточка
Кравчук Юрий
76' Желтая карточка
Danylo Golub
0:1
78' Гол
Тарануха Ростислав
87' Желтая карточка
Valeriy Rogozynsky
90' Желтая карточка
Тарануха Ростислав
90'+6
13
Бандура
Александр
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
4
Bohdan
Chuiev
2
Taras
Dmytruk
8
Andriy
Buleza
97
Кораблин
Тимур
44
Vadym
Vitenchuk
10
Одарюк
Владимир
22
Yegor
Tverdokhlib
19
Yegor
Gunichev
23
Рыбка
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
24
Yegor
Prokopenko
4
Taras
Moroz
17
Черненко
Руслан
9
Igor
Medynsky
25
Vitaliy
Grusha
95
Igor
Krasnopir
55
Суханов
Сергей
Минай
Оболонь

История личных встреч

Минай
Оболонь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
4:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
2

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.22
Yegor Gunichev 2 0.22
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.22
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарануха Ростислав 2 0.22
Черненко Руслан 1 0.11
Igor Krasnopir 1 0.11
Карась Даниил 1 0.11
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 3 0
Ралюченко Андрей 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Valeriy Rogozynsky 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Петько Сергей 1 0
Мельник Александр 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 3 1
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Приймак Владислав 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Дубко Валерий 1 0
Yegor Prokopenko 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Оболонь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
0
Минай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Оболонь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
7
39%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4
Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0
Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2

Результаты матчей

Минай
Оболонь

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Минай
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 4 2 6 - 7 10
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
6.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
7.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Лукьянчук Павел получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 0:1 Оболонь онлайн

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