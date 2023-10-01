Тур: 9. Стадион: Minaj Arena.
0'
53' Желтая карточкаЛукьянчук Павел
71' Желтая карточкаКравчук Юрий
76' Желтая карточкаDanylo Golub
0:1
78' ГолТарануха Ростислав
87' Желтая карточкаValeriy Rogozynsky
90' Желтая карточкаТарануха Ростислав
90'+6
Ход матча
53'
71'
76'
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Минай
Оболонь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
4
2
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.22
|Yegor Gunichev
|2
|0.22
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.22
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарануха Ростислав
|2
|0.22
|Черненко Руслан
|1
|0.11
|Igor Krasnopir
|1
|0.11
|Карась Даниил
|1
|0.11
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Valeriy Rogozynsky
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Приймак Владислав
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Дубко Валерий
|1
|0
|Yegor Prokopenko
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Оболонь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
0
Минай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Оболонь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
7
39%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4
Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0
Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2
Результаты матчей
Минай
Оболонь
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Минай
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4