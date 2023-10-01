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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Кривбасс
1:3
Конец матча
Рух Львов
0'
27' Желтая карточка
Лях Ростислав
1:0
42' Пенальти
Hrvoje Ilic
1:1
63' Гол
Рунич Василий
1:2
65' Пенальти
Климчук Юрий
1:3
68' Гол
Рунич Василий
74' Желтая карточка
Dmitriy Ledviy
81' Желтая карточка
Klim Prykhodko
85' Желтая карточка
Vitaliy Roman
90'+5
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
14
Лунёв
Максим
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
19
Yevgeniy
Pastukh
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
73
Лях
Ростислав
Кривбасс
Рух Львов

История личных встреч

Кривбасс
Рух Львов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 4 0.44
Кожушко Олег 3 0.33
Бескоровайный Данил 3 0.33
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.22
Дибанго Иван 1 0.11
Хомченовский Дмитрий 1 0.11
Дебелко Роман 1 0.11
Klim Prykhodko 1 0.11
Понедельник Андрей 1 0.11
Лунёв Максим 1 (1) 0.11
Стецков Тимур 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 4 (2) 0.5
Ilya Kvasnytsya 3 0.38
Рунич Василий 3 0.38
Слюбик Богдан 2 0.25
Де Паула Таллес 0 0
Притула Остап 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бизимана Джихад 3 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 4 0
Fernando Edson 3 0
Рунич Василий 3 0
Дидик Роман 3 0
Vitaliy Roman 2 0
Довгий Алексей 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
7
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
4
80%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
6
50%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
5
50%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0
Рух Львов
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Кривбасс
Рух Львов

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
2
3
2
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
3
5
4
5
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
3.
Полесье
 0:0 9 5 1 3 12 - 6 16
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
6.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Колос Ковалёвка
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
7.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Полесье
 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 0:0 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Лунёв Максим уходит с поля. Klim Prykhodko выходит вместо него
    • 42'
      Г О О О О Л - Hrvoje Ilic из команды Кривбасс забивает с точки!
    • 27'
      Лях Ростислав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кривбасс 1:3 Рух Львов онлайн

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