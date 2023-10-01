Тур: 9. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
27' Желтая карточкаЛях Ростислав
1:0
42' ПенальтиHrvoje Ilic
1:1
63' ГолРунич Василий
1:2
65' ПенальтиКлимчук Юрий
1:3
68' ГолРунич Василий
74' Желтая карточкаDmitriy Ledviy
81' Желтая карточкаKlim Prykhodko
85' Желтая карточкаVitaliy Roman
90'+5
Ход матча
27'
42'
1:0
63'
1:1
65'
1:2
68'
1:3
74'
81'
85'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
14
Лунёв
Максим
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Кривбасс
Рух Львов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|4
|0.44
|Кожушко Олег
|3
|0.33
|Бескоровайный Данил
|3
|0.33
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.22
|Дибанго Иван
|1
|0.11
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.11
|Дебелко Роман
|1
|0.11
|Klim Prykhodko
|1
|0.11
|Понедельник Андрей
|1
|0.11
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.11
|Стецков Тимур
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|4 (2)
|0.5
|Ilya Kvasnytsya
|3
|0.38
|Рунич Василий
|3
|0.38
|Слюбик Богдан
|2
|0.25
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бизимана Джихад
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
7
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
4
80%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
6
50%
61-75
5
28%
3
25%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
5
50%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0
Рух Львов
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Кривбасс
Рух Львов
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
12
32
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
35
45
26
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|5 - 10
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4