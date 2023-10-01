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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Второй тайм: 82'
Полесье
0'
45' Желтая карточка
Макуана Бени
46' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
48' Желтая карточка
Богданов Андрей
52' Желтая карточка
Будковский Филипп
70' Желтая карточка
Лучкевич Валерий

Ход матча

45'
 
Макуана Бени
46'
 
Танковский Вячеслав
48'
Богданов Андрей
 
52'
 
Будковский Филипп
60'
Vladyslav Veleten
Кариока Силва
 
70'
Лучкевич Валерий
 
75'
Ильин Олег
Болбат Сергей
 
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Полесье
5.56
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3.20
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4.56
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Все Коэффициенты
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
50
Болбат
Сергей
22
Безбородько
Денис
19
Кариока
Силва
71
Бойко
Денис
9
Морозко
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
77
Кушниренко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Колос Ковалёвка
Полесье

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Полесье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.22
Ореховский Павел 1 (1) 0.11
Безбородько Денис 1 0.11
Салабай Антон 1 0.11
Vladyslav Veleten 1 0.11
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.22
Макуана Бени 2 0.22
Козак Артём 1 0.11
Назаренко Александр 1 0.11
Arielson 1 0.11
Грицук Василий 1 (1) 0.11
Кушниренко Богдан 1 0.11
Мустафаев Эмиль 1 0.11
Artem Smolyakov 1 0.11
Янаков Денис 1 (1) 0.11
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 4 0
Бурда Никита 4 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Салабай Антон 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 3 0
Artem Smolyakov 3 0
Шаповал Владислав 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Полесье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
63%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
8
67%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Полесье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0
Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Полесье

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
3.
Полесье
 0:0 9 5 1 3 12 - 6 16
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
6.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Колос Ковалёвка
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
7.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Полесье
 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 0:0 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бени Макуана получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Ничья
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