Тур: 9. Стадион: Колос.
0:0
Второй тайм: 82'
0'
45' Желтая карточкаМакуана Бени
46' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
48' Желтая карточкаБогданов Андрей
52' Желтая карточкаБудковский Филипп
70' Желтая карточкаЛучкевич Валерий
Ход матча
45'
48'
70'
23
Фесюн
Кирилл
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегЗащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
32 Попов КириллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
-
99 Arielson
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Полесье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.22
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.11
|Безбородько Денис
|1
|0.11
|Салабай Антон
|1
|0.11
|Vladyslav Veleten
|1
|0.11
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|2
|0.22
|Макуана Бени
|2
|0.22
|Козак Артём
|1
|0.11
|Назаренко Александр
|1
|0.11
|Arielson
|1
|0.11
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.11
|Кушниренко Богдан
|1
|0.11
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.11
|Artem Smolyakov
|1
|0.11
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.11
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|4
|0
|Бурда Никита
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|3
|0
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Полесье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
63%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
8
67%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Полесье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0
Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Полесье
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|5 - 10
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4