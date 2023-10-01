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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Полесье
0'
45' Желтая карточка
Макуана Бени
46' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
49' Желтая карточка
Богданов Андрей
52' Желтая карточка
Будковский Филипп
69' Желтая карточка
Лучкевич Валерий
90'+4
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
50
Болбат
Сергей
22
Безбородько
Денис
19
Кариока
Силва
71
Бойко
Денис
9
Морозко
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
77
Кушниренко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Колос Ковалёвка
Полесье

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Полесье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.22
Ореховский Павел 1 (1) 0.11
Безбородько Денис 1 0.11
Салабай Антон 1 0.11
Vladyslav Veleten 1 0.11
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.22
Макуана Бени 2 0.22
Козак Артём 1 0.11
Назаренко Александр 1 0.11
Arielson 1 0.11
Грицук Василий 1 (1) 0.11
Кушниренко Богдан 1 0.11
Мустафаев Эмиль 1 0.11
Artem Smolyakov 1 0.11
Янаков Денис 1 (1) 0.11
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 4 0
Бурда Никита 4 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Салабай Антон 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 3 0
Artem Smolyakov 3 0
Шаповал Владислав 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Полесье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
63%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
8
67%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Полесье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0
Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Полесье

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
3.
Полесье
 9 5 1 3 12 - 6 16
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 6 5 0 1 20 - 10 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 6 - 7 11
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Александрия
 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
4.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
8.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Александрия
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бени Макуана получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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