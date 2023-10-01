Тур: 9. Стадион: Колос.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМакуана Бени
46' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
49' Желтая карточкаБогданов Андрей
52' Желтая карточкаБудковский Филипп
69' Желтая карточкаЛучкевич Валерий
90'+4
Ход матча
45'
49'
69'
23
Фесюн
Кирилл
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегЗащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
32 Попов КириллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
-
99 Arielson
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Полесье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.22
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.11
|Безбородько Денис
|1
|0.11
|Салабай Антон
|1
|0.11
|Vladyslav Veleten
|1
|0.11
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|2
|0.22
|Макуана Бени
|2
|0.22
|Козак Артём
|1
|0.11
|Назаренко Александр
|1
|0.11
|Arielson
|1
|0.11
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.11
|Кушниренко Богдан
|1
|0.11
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.11
|Artem Smolyakov
|1
|0.11
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.11
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|4
|0
|Бурда Никита
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|3
|0
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Полесье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
63%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
8
67%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Полесье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0
Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Полесье
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
23
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
54
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4