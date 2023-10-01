Тур: 9. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
4:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
1:0
15' ГолБражко Владимир
1:1
43' ГолДжеовани
2:1
44' ГолВанат Владислав
2:2
47' ГолСкорко Данил
49' Желтая карточкаВолошин Назар
51' Желтая карточкаСкорко Данил
65' Желтая карточкаШостак Денис
71' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
3:2
83' ГолБражко Владимир
4:2
90' ГолБуяльский Виталий
90' Желтая карточкаШепелев Владимир
90'+5
Ход матча
14'
15'
43'
1:1
44'
47'
2:2
49'
51'
63'
65'
83'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
-
31 Yehor Taran
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Динамо Киев
Александрия
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.5%
14.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
27 матчей
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.5
2.23
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1
0.36
Среднее время на гол
90
252
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.78
1.26
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|4
|0.67
|Буяльский Виталий
|4 (2)
|0.67
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.67
|Бражко Владимир
|3
|0.5
|Волошин Назар
|2
|0.33
|Караваев Александр
|1
|0.17
|Бенито
|1
|0.17
|Сидорчук Сергей
|1
|0.17
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.22
|Скорко Данил
|2
|0.22
|Кравченко Антон
|1
|0.11
|Джеовани
|1
|0.11
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.11
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сирота Александр
|1
|1
|Волошин Назар
|2
|0
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Дячук Максим
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Roman Savchenko
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
8
3
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
15%
1
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
8
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0
Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0
Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5
Результаты матчей
Динамо Киев
Александрия
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:4
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
4
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4