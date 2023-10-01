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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Динамо Киев
4:2
Конец матча
Александрия
0'
14' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
1:0
15' Гол
Бражко Владимир
1:1
43' Гол
Джеовани
2:1
44' Гол
Ванат Владислав
2:2
47' Гол
Скорко Данил
49' Желтая карточка
Волошин Назар
51' Желтая карточка
Скорко Данил
65' Желтая карточка
Шостак Денис
71' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
3:2
83' Гол
Бражко Владимир
4:2
90' Гол
Буяльский Виталий
90' Желтая карточка
Шепелев Владимир
90'+5
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
44
Ермаков
Георгий
22
Скорко
Данил
4
Кравченко
Антон
24
Мартынюк
Александр
12
Эрнандес
Хосе
I
55
Смирный
Евгений
8
Kyrylo
Sigeev
23
Джеовани
9
Калитвинцев
Владислав
6
Ковалец
Кирилл
11
Шулянский
Артём
Динамо Киев
Александрия

История личных встреч

Динамо Киев
Александрия

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.5%
14.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

27 матчей

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
К
0:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

2.5
2.23

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1
0.36

Среднее время на гол

90
252

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.78
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 4 0.67
Буяльский Виталий 4 (2) 0.67
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.67
Бражко Владимир 3 0.5
Волошин Назар 2 0.33
Караваев Александр 1 0.17
Бенито 1 0.17
Сидорчук Сергей 1 0.17
Андриевский Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.22
Скорко Данил 2 0.22
Кравченко Антон 1 0.11
Джеовани 1 0.11
Кулаковский Артем 1 (1) 0.11

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирота Александр 1 1
Волошин Назар 2 0
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0
Дячук Максим 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 4 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Скорко Данил 2 0
Roman Savchenko 2 0
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Шостак Денис 1 0
Микитишин Артур 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

8
3
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
15%
1
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
8
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0
Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0
Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5

Результаты матчей

Динамо Киев
Александрия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:4
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

4
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
4
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
3.
Полесье
 9 5 1 3 12 - 6 16
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 6 5 0 1 20 - 10 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 6 - 7 11
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Александрия
 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
4.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
8.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Александрия
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
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