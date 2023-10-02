Тур: 9. Стадион: Днепр-Арена.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКогут Игорь
1:0
56' ГолЛеднeв Богдан
63' Желтая карточкаБорячук Андрей
64' Желтая карточкаБезуглый Никита
82' Желтая карточкаВолынец Евгений
90' Желтая карточкаКурило Игорь
90'+7
Ход матча
25'
56'
1:0
63'
64'
82'
90'
25
Когут
Игорь
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Днепр-1
Металлист-1925
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
90
50
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|2 (1)
|0.29
|Бабенко Руслан
|1
|0.14
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.14
|Когут Игорь
|1
|0.14
|Леднeв Богдан
|1
|0.14
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.14
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.25
|Дмитренко Владислав
|2
|0.25
|Русин Ростислав
|1
|0.13
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.13
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|2
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кравец Василий
|1
|0
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Борячук Андрей
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Курило Игорь
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Днепр-1
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Результаты матчей
Днепр-1
Металлист-1925
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
16
17
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4