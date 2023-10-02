  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Днепр-1
1:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
25' Желтая карточка
Когут Игорь
1:0
56' Гол
Леднeв Богдан
63' Желтая карточка
Борячук Андрей
64' Желтая карточка
Безуглый Никита
82' Желтая карточка
Волынец Евгений
90' Желтая карточка
Курило Игорь
90'+7
1
Волынец
Евгений
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
3
Адамюк
Владимир
26
Каплиенко
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
22
Рубчинский
Валентин
17
Леднeв
Богдан
25
Когут
Игорь
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
6
Вачиберадзе
Бека
28
Габелок
Артём
7
Ari
Moura
79
Andrii
Chyruk
22
Дмитренко
Владислав
9
Борячук
Андрей
Днепр-1
Металлист-1925

История личных встреч

Днепр-1
Металлист-1925

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПД
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

90
50

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.29
Бабенко Руслан 1 0.14
Гуцуляк Алексей 1 0.14
Когут Игорь 1 0.14
Леднeв Богдан 1 0.14
Бланко Доминго 1 (1) 0.14
Рубчинский Валентин 0 0
Адамюк Владимир 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.25
Дмитренко Владислав 2 0.25
Русин Ростислав 1 0.13
Борячук Андрей 1 (1) 0.13
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 2 1
Бабенко Руслан 3 0
Адамюк Владимир 2 0
Когут Игорь 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Кравец Василий 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Горин Олег 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Борячук Андрей 1 0
Мозиль Олег 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Курило Игорь 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Днепр-1
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1

Результаты матчей

Днепр-1
Металлист-1925

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
3.
Полесье
 9 5 1 3 12 - 6 16
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 6 5 0 1 20 - 10 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Днепр-1
 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Металлист-1925
 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 6 - 7 11
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Александрия
 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
4.
Днепр-1
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Колос Ковалёвка
 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
9.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Александрия
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Днепр-1 1:0 Металлист-1925 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     