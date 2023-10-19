Тур: 27.
1:0
Второй тайм: 89'
0'
30' Желтая карточкаRezende2
1:0
44' ГолGabriel Teixeira
52' Желтая карточкаВитао
83' Красная карточкаLucca
Ход матча
30'
44'
1:0
46'
52'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
20
Yago
I
16
Thaciano
1
Keiller
44
Витао
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
-
35 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
38 Jean Dias
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6
|0.22
|Gabriel Teixeira
|5
|0.19
|Thaciano
|3
|0.11
|Ратао Рафаэл
|3
|0.11
|Ademir Santos
|3
|0.11
|Соуза Коули
|2
|0.07
|Да Силва Кайки
|2
|0.07
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.07
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|Rezende2
|1
|0.04
|Кандидо Камило
|1
|0.04
|Уго Витор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Vitor Jacare
|1
|0.04
|Arthur Sales
|1
|0.04
|Ryan Santos
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.15
|José Maurisio3
|3
|0.11
|Адриано Луис
|2
|0.07
|Джонни
|2
|0.07
|Де Пена Карлос
|2
|0.07
|Бустос Фабрисио
|2
|0.07
|Патрик Алан
|1
|0.04
|Валенсия Эннер
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Jean Dias
|1
|0.04
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.04
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Alexandre Zurawski
|1
|0.04
|Lucca
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rezende2
|7
|1
|Кану Рубенилсон
|5
|2
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Yago I
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|9
|1
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Де Пена Карлос
|4
|1
|Джонни
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Витао
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Валенсия Эннер
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Мартинс Родригес
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Lucca
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Байя
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
6
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
11
14
Байя
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
20
20
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
10
42%
0
0%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
3
13%
5
36%
76-90
Забито
32
24
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
3
9%
3
13%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
9
28%
1
4%
31-45
6
19%
6
25%
46-60
5
16%
5
21%
61-75
3
9%
5
21%
76-90
Пропущено
40
30
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
13%
5
17%
1-15
7
18%
4
13%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
4
10%
7
23%
61-75
6
15%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4
Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0
Результаты матчей
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
57
67
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
76
212
112
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1511
719
719
521
125
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|4
|5
|44 - 17
|58
|2.
|26
|12
|10
|4
|36 - 23
|46
|3.
|26
|12
|8
|6
|40 - 22
|44
|4.
|26
|12
|8
|6
|38 - 31
|44
|5.
|27
|13
|5
|9
|43 - 37
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|40 - 31
|44
|7.
|0:1
|27
|12
|6
|9
|33 - 27
|42
|8.
|26
|12
|5
|9
|34 - 31
|41
|9.
|26
|11
|7
|8
|30 - 21
|40
|10.
|27
|10
|6
|11
|29 - 30
|36
|11.
|0:2
|27
|9
|8
|10
|31 - 29
|35
|12.
|0:1
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|13.
|26
|7
|10
|9
|24 - 22
|31
|14.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|15.
|1:0
|27
|8
|7
|12
|35 - 38
|31
|16.
|26
|8
|6
|12
|29 - 42
|30
|17.
|1:0
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|18.
|2:0
|27
|7
|9
|11
|27 - 37
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|20 - 8
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|0:2
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|0:1
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|16.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|2.
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|4.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|5.
|13
|4
|6
|3
|15 - 15
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|10 - 14
|14
|10.
|2:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|1:0
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|1:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|0:2
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|10 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9