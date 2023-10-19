  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Байя
1:0
Второй тайм: 89'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
30' Желтая карточка
Rezende2
1:0
44' Гол
Gabriel Teixeira
52' Желтая карточка
Витао
83' Красная карточка
Lucca

Ход матча

30'
Rezende2
 
44'
Gabriel Teixeira
(Rezende2)
1:0
46'
 
Lucca
Адриано Луис
46'
 
Ромуло
Gabriel Paulista VIII
52'
 
Витао
65'
 
Мальо Уго
Далберт Эстеван
74'
 
Энрике Педро
Энрике Бруно
83'
 
Lucca
86'
Ратао Рафаэл
Стум Эвералдо
 
86'
Асеведо Николас
Yago I
 
87'
Рауль Гонсалес
Уго Витор
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Байя
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
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22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
38
Кандидо
Камило
5
Rezende2
20
Yago
I
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
10
Gabriel
Teixeira
9
Стум
Эвералдо
1
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
29
Далберт
Эстеван
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
8
Энрике
Бруно
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
9
Адриано
Луис
Байя
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Байя
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 0.22
Gabriel Teixeira 5 0.19
Thaciano 3 0.11
Ратао Рафаэл 3 0.11
Ademir Santos 3 0.11
Соуза Коули 2 0.07
Да Силва Кайки 2 0.07
Alessandro Vinicius2 2 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.04
Rezende2 1 0.04
Кандидо Камило 1 0.04
Уго Витор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Vitor Jacare 1 0.04
Arthur Sales 1 0.04
Ryan Santos 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.15
José Maurisio3 3 0.11
Адриано Луис 2 0.07
Джонни 2 0.07
Де Пена Карлос 2 0.07
Бустос Фабрисио 2 0.07
Патрик Алан 1 0.04
Валенсия Эннер 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Энрике Бруно 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rezende2 7 1
Кану Рубенилсон 5 2
Ademir Santos 5 0
Асеведо Николас 5 0
Ryan Santos 3 1
Yago I 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Vitor Jacare 4 0
Gabriel Teixeira 4 0
Уго Витор 3 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Жилберто Жуниор 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Мугни Лукас 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Danilo XVI 1 0
Лео Ситтадини 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Соуза Коули 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 9 1
Nicolas Hernandez2 6 0
Де Пена Карлос 4 1
Джонни 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Витао 5 0
Matheus Dias 5 0
Патрик Алан 4 0
Валенсия Эннер 3 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Igor Gomes 3 0
Мартинс Родригес 3 0
Мальо Уго 1 1
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Вандерсон 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Байя
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
6
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

11
14
Байя
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
10
42%
0
0%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
3
13%
5
36%
76-90

Забито

32
24
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
3
9%
3
13%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
9
28%
1
4%
31-45
6
19%
6
25%
46-60
5
16%
5
21%
61-75
3
9%
5
21%
76-90

Пропущено

40
30
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
13%
5
17%
1-15
7
18%
4
13%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
4
10%
7
23%
61-75
6
15%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4
Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0

Результаты матчей

Байя
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байя
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
6
7
3
9
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
1
12
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
15
11
7
19
1.5
7
19
5
21
2.5
1
25
3
23
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 18 4 5 44 - 17 58
2.
Ред Булл Брагантино
 26 12 10 4 36 - 23 46
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
4.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
5.
Гремио
 27 13 5 9 43 - 37 44
6.
Атлетико Паранаэнсе
 27 12 8 7 40 - 31 44
7.
Форталеза Сеара
 0:1 27 12 6 9 33 - 27 42
8.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
9.
Атлетико Минейро
 26 11 7 8 30 - 21 40
10.
Куяба
 27 10 6 11 29 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 0:2 27 9 8 10 31 - 29 35
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 27 8 8 11 23 - 32 32
13.
Крузейро
 26 7 10 9 24 - 22 31
14.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
15.
Байя
 1:0 27 8 7 12 35 - 38 31
16.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
17.
Васко да Гама
 1:0 27 8 6 13 28 - 38 30
18.
Гойяс
 2:0 27 7 9 11 27 - 37 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 0:2 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 0:1 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 1:0 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Байя
 1:0 13 5 4 4 21 - 15 19
16.
Гойяс
 2:0 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
2.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
3.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
5.
Ред Булл Брагантино
 13 4 6 3 15 - 15 18
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
9.
Форталеза Сеара
 0:1 13 4 2 7 10 - 14 14
10.
Гойяс
 2:0 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 1:0 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 1:0 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 0:2 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Весь список
  • 47'
    Г О О О О Л - Тасиано бьет в цель!
  • 46'
    Габриэль уходит с поля. Romulo выходит вместо него
  • 46'
    Адриано Луис уходит с поля. Lucca выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Rezende сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Габриэль Тейшейра бьет в цель!
  • 30'
    Rezende получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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    Байя
    Ничья
    Интернасьонал Порту Алегре
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