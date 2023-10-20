Тур: 27.
0'
3' Желтая карточкаТьяго Маия
38' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
0:1
39' ГолАйртон Лукас
0:2
44' ПенальтиПедро Гильерме
68' Желтая карточкаУэсли Лопес
70' Желтая карточкаХавьер Марлон
78' Желтая карточкаРосси Агустин
90'+8
Ход матча
3'
39'
0:1
44'
0:2
46'
68'
69'
70'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
20
_Ian
Luccas
14
Каики
II
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 JussaПолузащитник
-
20 _Ian LuccasПолузащитник
- Нападающий
-
14 Каики IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Уэсли ЛопесЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
-
77 Japa
-
-
26 Luís
-
Главный тренер: Ze Ricardo
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Крузейро
Фламенго
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Среднее время на гол
75
96
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.41
0.84
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
106
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.19
|Насименто Бруно III
|4
|0.15
|Gilberto IV
|3
|0.11
|Хавьер Марлон
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7 (4)
|0.26
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.19
|Жерсон Сантос
|4
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.15
|Айртон Лукас
|4
|0.15
|Лео Перейра
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Эвертон Соарес
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|2
|0.07
|Пульгар Эрик
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|9
|0
|Маркес Лукас
|5
|2
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Хавьер Марлон
|6
|0
|Jussa
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Machado
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Насименто Бруно III
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|Айртон Лукас
|6
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Тьяго Маия
|5
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Лео Перейра
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
2
4
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Фламенго
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
17
15
Крузейро
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Фламенго
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
5
22
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 16
0
0%
2
9%
1-15
2
40%
5
23%
16-30
1
20%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
40%
2
9%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Пропущено
12
23
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
2
17%
7
30%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
17%
6
26%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
6
33%
6
35%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Забито
23
39
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
15 Не забивали 6
3
13%
4
10%
1-15
2
9%
7
18%
16-30
7
30%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
6
26%
10
26%
76-90
Пропущено
25
32
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
3
9%
1-15
5
20%
5
16%
16-30
6
24%
6
19%
31-45
3
12%
7
22%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
7
28%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1
Фламенго
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0
Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Фламенго
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
102
113
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
114
58
78
49
411
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
216
621
1215
423
621
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|4
|5
|44 - 17
|58
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|27
|13
|8
|6
|40 - 31
|47
|4.
|27
|13
|5
|9
|43 - 37
|44
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|40 - 31
|44
|7.
|27
|12
|7
|8
|32 - 21
|43
|8.
|27
|12
|6
|9
|33 - 27
|42
|9.
|1:3
|27
|12
|5
|10
|35 - 34
|41
|10.
|27
|10
|6
|11
|29 - 30
|36
|11.
|27
|9
|8
|10
|31 - 29
|35
|12.
|3:1
|27
|8
|10
|9
|33 - 33
|34
|13.
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|14.
|27
|8
|7
|12
|35 - 38
|31
|15.
|27
|7
|10
|10
|24 - 24
|31
|16.
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|17.
|27
|8
|6
|13
|30 - 45
|30
|18.
|27
|7
|9
|11
|27 - 37
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|1:3
|15
|10
|3
|2
|21 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|3:1
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|14.
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|15.
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|10 - 14
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|3:1
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|16.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|17.
|1:3
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9