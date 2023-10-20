  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Крузейро
0:2
Конец матча
Фламенго
0'
3' Желтая карточка
Тьяго Маия
38' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
0:1
39' Гол
Айртон Лукас
0:2
44' Пенальти
Педро Гильерме
68' Желтая карточка
Уэсли Лопес
70' Желтая карточка
Хавьер Марлон
78' Желтая карточка
Росси Агустин
90'+8
1
Рафаэл
Кабрал
24
Паласиос
Элибельтон
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
18
Jussa
20
_Ian
Luccas
9
Насименто
Бруно
III
14
Каики
II
96
Перейра
Матеус
17
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Крузейро
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Фламенго

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
КЛ
0:1
СA
1:0
КЛ
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
БСА
3:0
БСА
3:0
БСА
1:1
БСА
1:0
КБ
1:0
КБ
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Среднее время на гол

75
96

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.41
0.84

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
106

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.19
Насименто Бруно III 4 0.15
Gilberto IV 3 0.11
Хавьер Марлон 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Castan da Silva Luciano 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 (4) 0.26
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.19
Жерсон Сантос 4 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.15
Айртон Лукас 4 0.15
Лео Перейра 3 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.07
Эвертон Соарес 2 0.07
Энрике Бруно 2 0.07
Пульгар Эрик 2 0.07
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 9 0
Маркес Лукас 5 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Хавьер Марлон 6 0
Jussa 6 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Machado 3 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Насименто Бруно III 3 0
Wallisson 3 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Артур Гомес VIII 2 0
Fernando Henrique 0 1
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 1
Айртон Лукас 6 0
Энрике Бруно 5 0
Тьяго Маия 5 0
Пульгар Эрик 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Видаль Артуро 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Лео Перейра 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Луис Филипе 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

2
4
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Фламенго
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

17
15
Крузейро
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Фламенго
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

5
22
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 16
0
0%
2
9%
1-15
2
40%
5
23%
16-30
1
20%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
40%
2
9%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Пропущено

12
23
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
2
17%
7
30%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
6
33%
6
35%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Забито

23
39
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
15 Не забивали 6
3
13%
4
10%
1-15
2
9%
7
18%
16-30
7
30%
7
18%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
6
26%
10
26%
76-90

Пропущено

25
32
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
3
9%
1-15
5
20%
5
16%
16-30
6
24%
6
19%
31-45
3
12%
7
22%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
7
28%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1
Фламенго
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0
Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1

Результаты матчей

Крузейро
Фламенго

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
10
2
1
13
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
8
1.5
7
8
4
9
2.5
4
11
1
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
21
6
6
21
1.5
12
15
4
23
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 18 4 5 44 - 17 58
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 27 13 8 6 40 - 31 47
4.
Гремио
 27 13 5 9 43 - 37 44
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Атлетико Паранаэнсе
 27 12 8 7 40 - 31 44
7.
Атлетико Минейро
 27 12 7 8 32 - 21 43
8.
Форталеза Сеара
 27 12 6 9 33 - 27 42
9.
Флуминенсе
 1:3 27 12 5 10 35 - 34 41
10.
Куяба
 27 10 6 11 29 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 27 9 8 10 31 - 29 35
12.
Коринтианс
 3:1 27 8 10 9 33 - 33 34
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
14.
Байя
 27 8 7 12 35 - 38 31
15.
Крузейро
 27 7 10 10 24 - 24 31
16.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
17.
Сантос
 27 8 6 13 30 - 45 30
18.
Гойяс
 27 7 9 11 27 - 37 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 1:3 15 10 3 2 21 - 11 33
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 3:1 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
14.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
15.
Байя
 13 5 4 4 21 - 15 19
16.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
9.
Форталеза Сеара
 13 4 2 7 10 - 14 14
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Коринтианс
 3:1 14 3 3 8 13 - 20 12
13.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
15.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
16.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
17.
Флуминенсе
 1:3 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме из команды Фламенго забивает с точки!
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    Где смотреть матч Крузейро 0:2 Фламенго онлайн

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