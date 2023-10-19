Тур: 27.
0:1
Первый тайм: 10'
Ход матча
2'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
9
Endrick
10
Рони
III
37
Кевин
IV
22
Эверсон
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 EndrickПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIПолузащитник
-
37 Кевин IVНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
17 Igor GomesНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
37 матчей
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
0.9
Среднее время на гол
76
100
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.24
0.95
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
72
95
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|7 (1)
|0.26
|Гимарайнс Артур
|5
|0.19
|Endrick
|5
|0.19
|Рони III
|4
|0.15
|Дуду X
|3
|0.11
|Лопес Брено
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.07
|Мурило Серкейра
|2
|0.07
|Риос Ричард
|2
|0.07
|Майке Роша
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Рафаэл Жозе
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Наварро Рафа
|1
|0.04
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (2)
|0.37
|Паулиньо Жозе
|10
|0.37
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.11
|Hyoran
|2
|0.07
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|8
|0
|Гомес Густаво
|7
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Мурило Серкейра
|3
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Луан Гарсия IV
|4
|0
|Вейга Рафаэль
|4
|0
|Vanderlan
|4
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Риос Ричард
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|9
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Отавио II
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
17
13
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Атлетико Минейро
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
3
23%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
16%
4
25%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Забито
40
29
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
13%
7
24%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
5
13%
3
10%
46-60
8
20%
4
14%
61-75
10
25%
7
24%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
9%
5
23%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
7
32%
4
18%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
57
49
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
68
49
212
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
206
1115
818
521
125
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|4
|5
|44 - 17
|58
|2.
|26
|12
|10
|4
|36 - 23
|46
|3.
|0:0
|27
|12
|9
|6
|38 - 31
|45
|4.
|27
|13
|5
|9
|43 - 37
|44
|5.
|0:1
|27
|12
|8
|7
|40 - 23
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|40 - 31
|44
|7.
|1:0
|27
|12
|7
|8
|31 - 21
|43
|8.
|27
|12
|6
|9
|33 - 27
|42
|9.
|26
|12
|5
|9
|34 - 31
|41
|10.
|27
|10
|6
|11
|29 - 30
|36
|11.
|27
|9
|8
|10
|31 - 29
|35
|12.
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|13.
|0:0
|27
|7
|11
|9
|24 - 22
|32
|14.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|15.
|27
|8
|7
|12
|35 - 38
|31
|16.
|26
|8
|6
|12
|29 - 42
|30
|17.
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|18.
|27
|7
|9
|11
|27 - 37
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|20 - 8
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|0:1
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|9.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|18.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|6 - 9
|15
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|2.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 22
|23
|3.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 9
|22
|4.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|5.
|13
|4
|6
|3
|15 - 15
|18
|6.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|10 - 14
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9