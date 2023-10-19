  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Первый тайм: 10'
Атлетико Минейро
0'
0:1
2' Гол
Халк Живанилдо
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
9
Endrick
23
Вейга
Рафаэль
10
Рони
III
37
Кевин
IV
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

37 матчей

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
0.9

Среднее время на гол

76
100

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.24
0.95

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

72
95

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 7 (1) 0.26
Гимарайнс Артур 5 0.19
Endrick 5 0.19
Рони III 4 0.15
Дуду X 3 0.11
Лопес Брено 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Лопес Хосе Мануэль 2 0.07
Мурило Серкейра 2 0.07
Риос Ричард 2 0.07
Майке Роша 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Рафаэл Жозе 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Наварро Рафа 1 0.04
Пикерес Хоакин 0 0
Жонатан Луис 0 0
Vanderlan 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (2) 0.37
Паулиньо Жозе 10 0.37
Павон Кристиан 3 (1) 0.11
Hyoran 2 0.07
Igor Gomes 1 0.04
Варгас Эдуардо 1 0.04
Кардек Алан 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Сарачо Федерико 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 8 0
Гомес Густаво 7 0
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Мурило Серкейра 3 1
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Луан Гарсия IV 4 0
Вейга Рафаэль 4 0
Vanderlan 4 0
Жонатан Луис 3 0
Риос Ричард 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Вевертон Перейра 2 0
Endrick 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Кевин IV 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 9 1
Саравия Ренсо 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Отавио II 7 0
Батталья Родриго 6 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Павон Кристиан 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Эверсон 4 0
Hyoran 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Igor Gomes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
2
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

17
13
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Атлетико Минейро
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
3
23%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
16%
4
25%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Забито

40
29
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
13%
7
24%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
5
13%
3
10%
46-60
8
20%
4
14%
61-75
10
25%
7
24%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
9%
5
23%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
7
32%
4
18%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
6
11
15
1.5
8
18
5
21
2.5
1
25
3
23
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 18 4 5 44 - 17 58
2.
Ред Булл Брагантино
 26 12 10 4 36 - 23 46
3.
Фламенго
 0:0 27 12 9 6 38 - 31 45
4.
Гремио
 27 13 5 9 43 - 37 44
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 27 12 8 7 40 - 23 44
6.
Атлетико Паранаэнсе
 27 12 8 7 40 - 31 44
7.
Атлетико Минейро
 1:0 27 12 7 8 31 - 21 43
8.
Форталеза Сеара
 27 12 6 9 33 - 27 42
9.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
10.
Куяба
 27 10 6 11 29 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 27 9 8 10 31 - 29 35
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
13.
Крузейро
 0:0 27 7 11 9 24 - 22 32
14.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
15.
Байя
 27 8 7 12 35 - 38 31
16.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
17.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
18.
Гойяс
 27 7 9 11 27 - 37 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 13 8 2 3 20 - 11 26
9.
Фламенго
 0:0 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 1:0 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Байя
 13 5 4 4 21 - 15 19
16.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
18.
Крузейро
 0:0 14 3 6 5 6 - 9 15
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
2.
Фламенго
 0:0 15 6 5 4 21 - 22 23
3.
Атлетико Минейро
 1:0 14 6 4 4 15 - 9 22
4.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
5.
Ред Булл Брагантино
 13 4 6 3 15 - 15 18
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 0:0 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
9.
Форталеза Сеара
 13 4 2 7 10 - 14 14
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Паулиньо Жозе сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
3.35
3.40
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