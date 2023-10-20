  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Сантос
1:3
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
9' Гол
Саша Эдуардо
27' Желтая карточка
Жуан Пауло
0:2
29' Пенальти
Саша Эдуардо
44' Желтая карточка
Лукас Жан
45' Желтая карточка
Видхаупер Патрик Луан
0:3
47' Гол
Рамирес Эрик
66' Желтая карточка
Дуглас XV
1:3
86' Гол в свои ворота
Ортис Лео
90' Желтая карточка
Нонато Густаво
90'+7
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
2
Бассо
Жоау
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
8
Лукас
Жан
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
9
Леонардо
Маркос
17
Maximiliano
Silvera
38
Kevyson
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
30
Видхаупер
Патрик
Луан
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
35
Фернандес
Матеус
19
Саша
Эдуардо
25
Matheus
Goncalves
28
Витиньо
Витор
V
Сантос
3-5-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Ред Булл Брагантино

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:2
ПА
1:1
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
1:4
П
0:1
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
78

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 12 (4) 0.44
Мендоса Стивен 5 (1) 0.19
Ринкон Томас 2 0.07
Дейвид де Соуза 2 0.07
Julio Cesar Furch 2 0.07
Angelo Borges 2 0.07
Сотельдо Йеферсон 1 0.04
Лима Лукас III 1 0.04
Габриэль Эдуардо 1 0.04
Rodrigo Fernandez2 1 0.04
Joaquim 0 0
Лукас Жан 0 0
Додо Родолфо 0 0
Joao Lucas2 0 0
Maximiliano Silvera 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 9 (2) 0.33
Борбас Тиаго 6 0.22
Рамирес Эрик II 3 0.11
Витиньо Витор V 2 0.07
Брунинью Филипе 2 0.07
Капишаба Жуниньо 2 0.07
Helio Junio 2 0.07
Henry Mosquera 2 0.07
Винисиос Маркос 2 0.07
Эвангелиста Лукас 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Густавиньо 1 0.04
Сантос Эдуардо 1 0.04
Алеррандро 1 0.04
Кандидо Луан 1 0.04
Да Силва Джадсом 1 0.04
_Talisson 1 0.04
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 9 1
Дуглас XV 8 0
Сотельдо Йеферсон 4 2
Жуан Пауло 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 1
Лима Лукас III 4 1
Joaquim 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Ринкон Томас 3 0
Додо Родолфо 3 0
Лукас Жан 3 0
Lucas Braga 3 0
Luan Dias 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Sandry Santos 2 0
Леонардо Маркос 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Julio Cesar Furch 1 0
Пирес Лукас 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Нонато Густаво 1 0
Joao Lucas2 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 7 0
Борбас Тиаго 7 0
Силва Адерлан 5 1
Швенгбер Клейтон 5 1
Да Силва Джадсом 6 0
Фернандес Матеус 5 0
Helio Junio 4 0
Саша Эдуардо 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0

Результаты матчей

Сантос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
8
Сантос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ред Булл Брагантино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

5
20
Сантос
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ред Булл Брагантино
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
5
26%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
5
22%
1
7%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
7
35%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
3
15%
61-75
3
38%
5
25%
76-90

Пропущено

22
9
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
1
5%
3
33%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
4
18%
2
22%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
32%
2
22%
76-90

Забито

30
39
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 6
4
13%
3
8%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
6
20%
10
26%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
7
23%
10
26%
76-90

Пропущено

45
24
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 11
19 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 14
4
9%
5
21%
1-15
8
18%
3
13%
16-30
7
16%
5
21%
31-45
9
20%
3
13%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
12
27%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Сантос
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сантос
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
9
4
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
3
2
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
21
6
9
18
1.5
13
14
4
23
2.5
4
23
2
25
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 18 4 5 44 - 17 58
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 27 13 8 6 40 - 31 47
4.
Гремио
 27 13 5 9 43 - 37 44
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Атлетико Паранаэнсе
 27 12 8 7 40 - 31 44
7.
Атлетико Минейро
 27 12 7 8 32 - 21 43
8.
Форталеза Сеара
 27 12 6 9 33 - 27 42
9.
Флуминенсе
 1:3 27 12 5 10 35 - 34 41
10.
Куяба
 27 10 6 11 29 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 27 9 8 10 31 - 29 35
12.
Коринтианс
 3:1 27 8 10 9 33 - 33 34
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
14.
Байя
 27 8 7 12 35 - 38 31
15.
Крузейро
 27 7 10 10 24 - 24 31
16.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
17.
Сантос
 27 8 6 13 30 - 45 30
18.
Гойяс
 27 7 9 11 27 - 37 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 1:3 15 10 3 2 21 - 11 33
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 3:1 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
14.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
15.
Байя
 13 5 4 4 21 - 15 19
16.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
9.
Форталеза Сеара
 13 4 2 7 10 - 14 14
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Коринтианс
 3:1 14 3 3 8 13 - 20 12
13.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
15.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
16.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
17.
Флуминенсе
 1:3 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
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    • 46'
      Лима Лукас III уходит с поля. Мендоса Стивен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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