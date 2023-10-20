Тур: 27.
1:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолСаша Эдуардо
27' Желтая карточкаЖуан Пауло
0:2
29' ПенальтиСаша Эдуардо
44' Желтая карточкаЛукас Жан
45' Желтая карточкаВидхаупер Патрик Луан
0:3
47' ГолРамирес Эрик
66' Желтая карточкаДуглас XV
1:3
86' Гол в свои воротаОртис Лео
90' Желтая карточкаНонато Густаво
90'+7
Ход матча
9'
0:1
27'
29'
0:2
44'
47'
0:3
66'
86'
1:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
19
Дуглас
XV
38
Kevyson
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 KevysonНападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
-
32 Jair Filho
-
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
38 Cipriano
-
-
21 _Talisson
-
11 Helio Junio
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сантос
Ред Булл Брагантино
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.38
Среднее время на гол
70
65
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
78
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|12 (4)
|0.44
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.19
|Ринкон Томас
|2
|0.07
|Дейвид де Соуза
|2
|0.07
|Julio Cesar Furch
|2
|0.07
|Angelo Borges
|2
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.04
|Лима Лукас III
|1
|0.04
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.04
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.04
|Joaquim
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
|Maximiliano Silvera
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|9 (2)
|0.33
|Борбас Тиаго
|6
|0.22
|Рамирес Эрик II
|3
|0.11
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Брунинью Филипе
|2
|0.07
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.07
|Helio Junio
|2
|0.07
|Henry Mosquera
|2
|0.07
|Винисиос Маркос
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Густавиньо
|1
|0.04
|Сантос Эдуардо
|1
|0.04
|Алеррандро
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1
|0.04
|Да Силва Джадсом
|1
|0.04
|_Talisson
|1
|0.04
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|9
|1
|Дуглас XV
|8
|0
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Лима Лукас III
|4
|1
|Joaquim
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Ринкон Томас
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Lucas Braga
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Леонардо Маркос
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Julio Cesar Furch
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Силва Адерлан
|5
|1
|Швенгбер Клейтон
|5
|1
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Фернандес Матеус
|5
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
8
Сантос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ред Булл Брагантино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
5
20
Сантос
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ред Булл Брагантино
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
5
26%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
5
22%
1
7%
76-90
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
7
35%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
3
15%
61-75
3
38%
5
25%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
1
5%
3
33%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
4
18%
2
22%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
32%
2
22%
76-90
Забито
30
39
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 6
4
13%
3
8%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
6
20%
10
26%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
7
23%
10
26%
76-90
Пропущено
45
24
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 11
19 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 14
4
9%
5
21%
1-15
8
18%
3
13%
16-30
7
16%
5
21%
31-45
9
20%
3
13%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
12
27%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Сантос
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сантос
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
77
94
410
112
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
113
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
216
918
1314
423
423
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|4
|5
|44 - 17
|58
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|27
|13
|8
|6
|40 - 31
|47
|4.
|27
|13
|5
|9
|43 - 37
|44
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|40 - 31
|44
|7.
|27
|12
|7
|8
|32 - 21
|43
|8.
|27
|12
|6
|9
|33 - 27
|42
|9.
|1:3
|27
|12
|5
|10
|35 - 34
|41
|10.
|27
|10
|6
|11
|29 - 30
|36
|11.
|27
|9
|8
|10
|31 - 29
|35
|12.
|3:1
|27
|8
|10
|9
|33 - 33
|34
|13.
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|14.
|27
|8
|7
|12
|35 - 38
|31
|15.
|27
|7
|10
|10
|24 - 24
|31
|16.
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|17.
|27
|8
|6
|13
|30 - 45
|30
|18.
|27
|7
|9
|11
|27 - 37
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|1:3
|15
|10
|3
|2
|21 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|3:1
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|14.
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|15.
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|10 - 14
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|3:1
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|16.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|17.
|1:3
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9