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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Пяст
0:0
Первый тайм: 45+'
Погонь Щецин
0'
30' Желтая карточка
Кужава Рафал
35' Желтая карточка
Горгон Александр

Ход матча

30'
 
Кужава Рафал
35'
 
Горгон Александр
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Пяст
Ничья
Погонь Щецин
2.30
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Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Пяст
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Погонь Щецин

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
71.4%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

32 матча

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.4%
59.4%
31.2%
3 победы 19 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.8
0.76

Среднее время на гол

112
117

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.24
0.73

Среднее время на гол

72
122

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.03
0.75

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

87
120

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.33
Serhij Krykun 3 0.25
Томашевич Гжегож 1 0.08
Храпек Михал 1 (1) 0.08
Феликс Хорхе 0 0
Michael Ameyaw 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 4 (2) 0.33
Горгон Александр 4 0.33
Кулурис Эфтимос 4 0.33
Бичахчян Ваан 3 0.25
Ульвестад Фредрик 2 0.17
Захович Лука 1 0.08
Лонкар Даниель 1 0.08
Смолиньски Кацпер 1 0.08
Форнальчик Мариуш 1 0.08
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 5 0
Пырка Аркадиуш 3 1
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 3 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросицки Камил 3 0
Горгон Александр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Малец Мариуш 2 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Погонь Щецин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

3
10
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
3
75%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
67%
3
23%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
75%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
4
40%
4
19%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4
Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0

Результаты матчей

Пяст
Погонь Щецин

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пяст
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
3.
Ягеллония Белосток
 10 7 1 2 23 - 14 22
4.
Легия
 10 6 2 2 19 - 11 20
5.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
6.
Заглембе Любин
 11 6 2 3 14 - 12 20
7.
Погонь Щецин
 0:0 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Пяст
 0:0 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
Краковия
 10 3 4 3 11 - 15 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
3.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Погонь Щецин
 0:0 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 0:0 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
9.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 0:0 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
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Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Погонь Щецин
2.30
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3.75
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4.17
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Пяст
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