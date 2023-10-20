Тур: 12. Стадион: Пяст.
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКужава Рафал
35' Желтая карточкаГоргон Александр
50' Желтая карточкаДзичек Патрик
81' Желтая карточкаЧервински Якуб
84' Желтая карточкаГук Томаш
90'+4
Ход матча
30'
35'
50'
81'
84'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пяст
Погонь Щецин
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
71.4%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
32 матча
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.4%
59.4%
31.2%
3 победы 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.8
0.76
Среднее время на гол
112
117
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.24
0.73
Среднее время на гол
72
122
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.03
0.75
Тотал матчей
2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
87
120
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.33
|Serhij Krykun
|3
|0.25
|Томашевич Гжегож
|1
|0.08
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.08
|Феликс Хорхе
|0
|0
|Michael Ameyaw
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|4 (2)
|0.33
|Горгон Александр
|4
|0.33
|Кулурис Эфтимос
|4
|0.33
|Бичахчян Ваан
|3
|0.25
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.17
|Захович Лука
|1
|0.08
|Лонкар Даниель
|1
|0.08
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.08
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.08
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|3
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
0
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Погонь Щецин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
3
10
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
3
75%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
67%
3
23%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
75%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
4
40%
4
19%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4
Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0
Результаты матчей
Пяст
Погонь Щецин
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пяст
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
210
66
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|25 - 14
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|10
|7
|1
|2
|22 - 12
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|6.
|0:2
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|22 - 13
|19
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|11 - 15
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|18.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|0:2
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|7.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2