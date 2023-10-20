Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Пелле Мэттсон не смог попасть в створ ударом издали

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Видовре

88' Бринк Марк не смог попасть в створ ударом издали

87' Удар от ворот произведет Видовре

87' Линд Александр из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

84' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Видовре

83' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

79' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Видовре

78' Маккоуотт Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Адамсен Тонни из команды Силькеборг левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

73' Оооо... вот это был удар! Маккоуотт Каллум должен был забить с этой позиции.

73' Хорошую попытку сделал Маккоуотт Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Видовре

70' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Адамсен Тонни

68' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Силькеборг

67' Ahmed Iljazovski не смог попасть в створ ударом издали

67' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тактическая замена. Marc Nielsen уходит с поля и его заменяет Ahmed Iljazovski

62' Удар от ворот произведет Видовре

61' Клинг Андерс из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Герт Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Видовре

59' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Marc Nielsen получил желтую карточку от судьи

58' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

58' Камили Лирим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Томсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Видовре

52' Тордарсон Стефан-Тейтюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Линд Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

49' Оооо... вот это был удар! Якобсен Кристиан II должен был забить с этой позиции.

49' Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Камили Лирим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля