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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Andreas Argyrou
Видовре
1:2
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
19' Гол
Линд Александр
1:1
32' Гол
Томсен Тобиас
58' Желтая карточка
Marc Nielsen
1:2
74' Гол
Адамсен Тонни
89' Желтая карточка
Бринк Марк
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Линд Александр
32'
Томсен Тобиас
1:1
58'
Marc Nielsen
 
62'
Magnus Fredslund
Герт Матиас
 
62'
Ильязовски Ахмед
Marc Nielsen
 
69'
 
Маккоуотт Каллум
Тордарсон Стефан-Тейтюр
70'
 
Адамсен Тонни
Тенгстедт Сёрен
74'
1:2
Адамсен Тонни
79'
Геертсен Николай
Томсен Тобиас
 
79'
Mathias Andreasen
Спельманн Мартин
 
86'
Andreas Smed
Линдберг Маркус
 
88'
 
Карлсен Фредрик
Линд Александр
89'
 
Бринк Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 447 Количество передач 413
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Filip
Djukic
3
Philip
Reinhold
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
14
Якобсен
Кристиан
II
10
Спельманн
Мартин
8
Герт
Матиас
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
11
Линдберг
Маркус
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
10
Тенгстедт
Сёрен
21
Клинг
Андерс
9
Линд
Александр
Видовре
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Видовре
Силькеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
5:1
ПД
2:0
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2.57
2.83

Среднее время на гол

35
31

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

2.08
1.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8

Среднее время на гол

43
50

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 3 0.25
Andreas Smed 1 0.08
Томсен Тобиас 1 0.08
Камили Лирим 0 0
Ильязовски Ахмед 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.83
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.33
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0.25
Адамсен Тонни 2 0.17
Маккоуотт Каллум 2 0.17
Клинг Андерс 1 0.08
Маттссон Пелле 1 0.08
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 5 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Геертсен Николай 2 0
Ильязовски Ахмед 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Marc Nielsen 1 0
Пер Франдсен 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 3 0
Сонне Оливер 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Буш Александер Магнус 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Видовре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
12
Видовре
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Силькеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
2
15%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
60%
3
13%
31-45
1
20%
4
17%
46-60
1
20%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0
Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0
Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1

Результаты матчей

Видовре
Силькеборг

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Видовре
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
2.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
3.
Копенгаген
 11 7 2 2 22 - 14 23
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 11 2 2 7 12 - 16 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Видовре: 52%, Силькеборг: 48%.
  • 95'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Буш Александер Магнус выиграл воздушное противоборство у Andreas Smed.
  • 93'
    Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 92'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 92'
    Пелле Мэттсон не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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