Тур: 12. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Andreas Argyrou
1:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЛинд Александр
1:1
32' ГолТомсен Тобиас
58' Желтая карточкаMarc Nielsen
1:2
74' ГолАдамсен Тонни
89' Желтая карточкаБринк Марк
90'+5
Ход матча
19'
0:1
32'
1:1
58'
74'
1:2
89'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
447 Количество передач 413
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Силькеборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2.57
2.83
Среднее время на гол
35
31
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
2.08
1.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
Среднее время на гол
43
50
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.25
|Andreas Smed
|1
|0.08
|Томсен Тобиас
|1
|0.08
|Камили Лирим
|0
|0
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.83
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.33
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0.25
|Адамсен Тонни
|2
|0.17
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.17
|Клинг Андерс
|1
|0.08
|Маттссон Пелле
|1
|0.08
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|5
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Геертсен Николай
|2
|0
|Ильязовски Ахмед
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Видовре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
12
Видовре
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Силькеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
2
15%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
60%
3
13%
31-45
1
20%
4
17%
46-60
1
20%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0
Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0
Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1
Результаты матчей
Видовре
Силькеборг
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Видовре
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
102
111
84
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4