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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ламия
2:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
8' Гол
Мартинес Рубен
1:1
18' Гол
Эррамуспе Родриго
31' Желтая карточка
Сория Карлес
32' Желтая карточка
Federico Gino
33' Желтая карточка
Сидклей Феррейра
2:1
37' Гол
Лонго Самуэле
74' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
90' Желтая карточка
Кошелев Алексей
90' Желтая карточка
90'+6
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
21
Omar
Cabrera
Santana
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
10
Карлитос
Карлос
24
Амарал
Педру
9
Лонго
Самуэле
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
21
Цимас
Панайотис
Ламия
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Ламия
ПАС Янина

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 3 (1) 0.38
Лонго Самуэле 1 0.13
Сливка Выкинтас 1 0.13
Цилулис Сотирис 1 0.13
Matias Acuna I 1 0.13
Мартинес Рубен II 1 0.13
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.56
Гарро Хуан Фернандо 2 0.22
Памлидис Георгиос 1 0.11
Цаусис Мариос 1 0.11
Эррамуспе Родриго 1 0.11
Пантелакис Эпаминондас 1 0.11
Цимас Панайотис 1 0.11
Claudiu Cristian Balan 1 0.11
Сория Карлес 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Кристофер 3 0
Давид Симон 1 1
Станко Калеб 2 0
Matias Acuna I 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Эррамуспе Родриго 4 0
Цаусис Мариос 4 0
Federico Gino 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Памлидис Георгиос 2 0
Сория Карлес 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Клейман Борис 1 0
Пантелакис Эпаминондас 1 0
Бильбао Икер 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

3
6
Ламия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ПАС Янина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0
Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3
Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1

Результаты матчей

Ламия
ПАС Янина

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ламия
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
3.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 10 - 9 12
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Атромитос
 7 0 3 4 4 - 15 3
13.
Панетоликос
 7 0 3 4 2 - 14 3
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
13.
Атромитос
 5 0 1 4 3 - 14 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Карлитос Карлос сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Лонго Самуэле бьет в цель!
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