Тур: 8. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
1:0
8' ГолМартинес Рубен
1:1
18' ГолЭррамуспе Родриго
31' Желтая карточкаСория Карлес
32' Желтая карточкаFederico Gino
33' Желтая карточкаСидклей Феррейра
2:1
37' ГолЛонго Самуэле
74' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
90' Желтая карточкаКошелев Алексей
90'+6
Ход матча
8'
1:0
18'
31'
32'
33'
37'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Ламия
ПАС Янина
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|3 (1)
|0.38
|Лонго Самуэле
|1
|0.13
|Сливка Выкинтас
|1
|0.13
|Цилулис Сотирис
|1
|0.13
|Matias Acuna I
|1
|0.13
|Мартинес Рубен II
|1
|0.13
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.56
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.22
|Памлидис Георгиос
|1
|0.11
|Цаусис Мариос
|1
|0.11
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.11
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.11
|Цимас Панайотис
|1
|0.11
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.11
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Давид Симон
|1
|1
|Станко Калеб
|2
|0
|Matias Acuna I
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Omar Cabrera Santana
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Federico Gino
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
3
6
Ламия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ПАС Янина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0
Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3
Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1
Результаты матчей
Ламия
ПАС Янина
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ламия
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
44
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1