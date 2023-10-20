Тур: 12. Стадион: Городской стадион Белостока.
2:0
Перерыв
Ход матча
28'
44'
2:0
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
51 Alan Rybak
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Заглембе Любин
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 6 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.55
|Вдовик Бартломей
|4 (1)
|0.36
|Имас Хесус
|3
|0.27
|Наранхо Хосе
|3
|0.27
|Dominik Marczuk
|2
|0.18
|Хансен Кристоффер
|2
|0.18
|Нене III
|2
|0.18
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.09
|Wojciech Laski
|1
|0.09
|Левицки Якуб
|1
|0.09
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.17
|Курминовски Давид
|2
|0.17
|Маковский Томаш
|2
|0.17
|Булеца Сергей
|1
|0.08
|Бохар Дамьян
|1
|0.08
|Копац Бартош
|1
|0.08
|Муньос Хуан
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.08
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|1
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заглембе Любин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
8
Ягеллония Белосток
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Заглембе Любин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
26%
5
33%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Заглембе Любин
Точный счет
4:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
73
47
46
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|25 - 14
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|10
|7
|1
|2
|22 - 12
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|6.
|0:2
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|22 - 13
|19
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|11 - 15
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|18.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|0:2
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|7.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2