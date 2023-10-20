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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 8049
Ягеллония Белосток
3:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
28' Гол
Скшипчак Матеуш
2:0
44' Пенальти
Пюлюлю Афимико
48' Желтая карточка
Нене III
3:0
66' Гол
Вдовик Бартломей
90'+4
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
14
Кубицки
Ярослав
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
18
Муньос
Хуан
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Заглембе Любин

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 6 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.24
1.18

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.55
Вдовик Бартломей 5 (1) 0.45
Имас Хесус 3 0.27
Наранхо Хосе 3 0.27
Dominik Marczuk 2 0.18
Хансен Кристоффер 2 0.18
Нене III 2 0.18
Скшипчак Матеуш 1 0.09
Wojciech Laski 1 0.09
Левицки Якуб 1 0.09
Кубицки Ярослав 0 0
Дигес Адриан 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.17
Вдовяк Матеуш 2 0.17
Курминовски Давид 2 0.17
Маковский Томаш 2 0.17
Булеца Сергей 1 0.08
Бохар Дамьян 1 0.08
Копац Бартош 1 0.08
Муньос Хуан 1 0.08
Лавничак Алекс 1 0.08
Bartlomiej Kludka 1 0.08
Дабровски Дамьян 0 0
Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 3 0
Нене III 3 0
Wojciech Laski 3 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
8
Ягеллония Белосток
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Заглембе Любин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
6
23%
5
33%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Заглембе Любин

Точный счет

4:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
4
8
5
6
2.5
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 11 8 1 2 26 - 14 25
2.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
3.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
4.
Легия
 10 6 2 2 19 - 11 20
5.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
Краковия
 10 3 4 3 11 - 15 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 9 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пяст Дзичек Патрик 6
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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