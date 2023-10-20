Тур: 12. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 8049
3:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолСкшипчак Матеуш
2:0
44' ПенальтиПюлюлю Афимико
48' Желтая карточкаНене III
3:0
66' ГолВдовик Бартломей
90'+4
Ход матча
28'
44'
2:0
48'
66'
3:0
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
51 Alan Rybak
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Заглембе Любин
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 6 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.55
|Вдовик Бартломей
|5 (1)
|0.45
|Имас Хесус
|3
|0.27
|Наранхо Хосе
|3
|0.27
|Dominik Marczuk
|2
|0.18
|Хансен Кристоффер
|2
|0.18
|Нене III
|2
|0.18
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.09
|Wojciech Laski
|1
|0.09
|Левицки Якуб
|1
|0.09
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.17
|Курминовски Давид
|2
|0.17
|Маковский Томаш
|2
|0.17
|Булеца Сергей
|1
|0.08
|Бохар Дамьян
|1
|0.08
|Копац Бартош
|1
|0.08
|Муньос Хуан
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.08
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|1
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
8
Ягеллония Белосток
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Заглембе Любин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
3
43%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
6
23%
5
33%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Заглембе Любин
Точный счет
4:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
33
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
83
48
56
38
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|5 (2)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2