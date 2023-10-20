Тур: 11. Стадион: Жозеф Марьен.
2:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
27'
1:0
31'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Amadou
Keita
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Amadou KeitaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
72
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.55
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.45
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.36
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.18
|Сайкс Росс
|2
|0.18
|Лапуссен Лоик
|1
|0.09
|Расмуссен Матиас
|1
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.09
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.09
|Терхо Каспер
|1
|0.09
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|3
|0.27
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.18
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.18
|Yentil van Genechten
|2
|0.18
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.09
|Пантович Милош
|1
|0.09
|Деом Жером
|1
|0.09
|Amadou Keita
|1
|0.09
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
10
5
Унион Сент-Жиллуаз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Эйпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
50%
3
23%
76-90
Забито
22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
3
20%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
5
42%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3
Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
73
37
46
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|24 - 12
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|16 - 10
|20
|4.
|10
|4
|5
|1
|17 - 5
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|23 - 11
|16
|6.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|7.
|10
|3
|6
|1
|16 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 20
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|13.
|0:2
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|16.
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|15.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3