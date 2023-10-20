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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Первый тайм: 41'
Эйпен

Ход матча

27'
Нильссон Хокан
(Лапуссен Лоик)
1:0
31'
Расмуссен Матиас
(Пуэртас Кэмерон)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Эйпен
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Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
10
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
29
Нильссон
Хокан
23
Пуэртас
Кэмерон
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
19
Пантович
Милош
18
Amadou
Keita
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3
Эйпен
5-4-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
72

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильссон Хокан 6 (3) 0.55
Эккерт Айенса Деннис 5 (3) 0.45
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.36
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.18
Сайкс Росс 2 0.18
Лапуссен Лоик 1 0.09
Расмуссен Матиас 1 0.09
Бёрджесс Кристиан 1 0.09
Кастро-Монтес Алессио 1 0.09
Терхо Каспер 1 0.09
Амани Жан 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 3 0.27
Gary Magnee 2 (1) 0.18
Чарльз-Кук Риган 2 0.18
Yentil van Genechten 2 0.18
Финнбогасон Альфред 1 0.09
Пантович Милош 1 0.09
Деом Жером 1 0.09
Amadou Keita 1 0.09
Алло Тедди 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 3 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лейсен Федде 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Gary Magnee 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

10
5
Унион Сент-Жиллуаз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Эйпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Пропущено

12
20
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
5
42%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3
Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
3
7
4
6
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:0 11 8 1 2 24 - 12 25
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Антверпен
 10 4 5 1 17 - 5 17
5.
Брюгге
 10 4 4 2 23 - 11 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 10 3 6 1 16 - 10 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
13.
Эйпен
 0:2 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:0 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
4.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
5.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
7.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
8.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 0:2 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:0 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 5 2 1 2 9 - 5 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
10.
Эйпен
 0:2 6 2 0 4 6 - 10 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Эйпен
1.22
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6.70
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39.00
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Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
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