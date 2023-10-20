Тур: 11. Стадион: Жозеф Марьен.
4:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолНильссон Хокан
2:0
31' ГолРасмуссен Матиас
63' Желтая карточкаМёхвальд Кевин
3:0
68' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
3:1
81' ГолПалссон Виктор
4:1
82' ГолКабангу Элтон
85' Желтая карточкаБитумазала Натан
90' Вторая желтая карточкаБитумазала Натан
90'+6
Ход матча
27'
1:0
31'
63'
68'
81'
3:1
82'
4:1
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Amadou
Keita
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Amadou KeitaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
72
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.55
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.45
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0.45
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.18
|Сайкс Росс
|2
|0.18
|Лапуссен Лоик
|1
|0.09
|Расмуссен Матиас
|1
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.09
|Кабангу Элтон
|1
|0.09
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.09
|Терхо Каспер
|1
|0.09
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|3
|0.27
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.18
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.18
|Yentil van Genechten
|2
|0.18
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.09
|Пантович Милош
|1
|0.09
|Деом Жером
|1
|0.09
|Палссон Виктор
|1
|0.09
|Amadou Keita
|1
|0.09
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битумазала Натан
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
10
5
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Эйпен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
50%
3
23%
76-90
Забито
26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
23%
4
25%
76-90
Пропущено
13
24
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
5
38%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
5
38%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1
РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3
Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
Точный счет
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
51
23
33
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
83
38
56
29
38
110
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3