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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Макартур
1:1
Второй тайм: 82'
Брисбен Роар
0'
1:0
52' Гол
Борджес Рафаэл
1:1
73' Гол
О'Ши Джеймс
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
10
Давила
Улисес
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
35
Louis
Zabala
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
7
Беренгер
Флорен
10
Милеуснич
Никола
12
Гомулка
Тарас
Макартур
Брисбен Роар

История личных встреч

Макартур
Брисбен Роар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

3:2
0:0
2:1
3:1
1:2
0:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борджес Рафаэл 1 1
Льюис Клейтон Рис 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4
Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брисбен Роар
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Макартур
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Макартур
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брисбен Роар
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1
Аделаида Юнайтед Анселл Николас 1
Макартур Борджес Рафаэл 1
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 1
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Централ Кост Маринерс Смит Ноа 1
Централ Кост Маринерс Mikael Rodrigues Brito 1
Аделаида Юнайтед Musa Toure 1
Весь список
  • 55'
    Louis Zabala уходит с поля. Kai Trewin выходит вместо него
  • 55'
    Гомулка Тарас уходит с поля. Jonas Markovski выходит вместо него
  • 52'
    Льюис Клейтон Рис сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Raphael Borges Rodrigues бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Макартур
Ничья
Брисбен Роар
2.57
3.95
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