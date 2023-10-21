Тур: 1. Стадион: Альянц Стэдиум.
0:0
Перерыв
Ход матча
35'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
20
Иззо
Пол
4
Rai
IV
25
Тиг
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
29 Joseph Lacey
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Сидней
Мельбурн Виктори
30 матчей
76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
52 матча
44.2%
28.8%
27%
23 победы 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.8%
46.2%
25%
15 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
40.4%
32.7%
26.9%
21 победа 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.84
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.22
1.52
Среднее время на гол
73
59
Всего голов
79
82
Голов в среднем за матч
1.52
1.58
Тотал матчей
2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
19
Больше 37%
Меньше 63%
33
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
59
57
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Сити
|Арслан Толгай-Али
|1
|Брисбен Роар
|О'Ши Джеймс
|1
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1
|Аделаида Юнайтед
|Анселл Николас
|1
|Вестерн Юнайтед
|Уэлс Лаклан
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Сидней
|Брэттан Люк
|1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|1
|Мельбурн Сити
|Сахи Хамза
|1
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1