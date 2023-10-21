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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Сидней
0:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
35' Желтая карточка
Брэттан Люк
48' Желтая карточка
Машаш Зинедин
0:1
62' Гол
Форнароли Бруно
76' Желтая карточка
Rai IV
78' Желтая карточка
Грант Райан
0:2
86' Гол
Машаш Зинедин
90' Желтая карточка
Икономидис Крис
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
15
Габриэл
Барбоза
4
Кортни-Перкинс
Джордан
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
22
Берджесс
Макс
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
4
Rai
IV
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
Сидней
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Сидней
Мельбурн Виктори

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

52 матча

44.2%
28.8%
27%
23 победы 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.8%
46.2%
25%
15 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

40.4%
32.7%
26.9%
21 победа 17 ничьих 14 побед

История матчей

1:0
1:2
2:3
1:4
2:2
2:0
1:0
0:3
1:4
0:3
2:1
6:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:0
1:3
0:1
1:1
1:0
1:2
2:1
1:1
1:0
2:4
3:0
3:3
3:3
0:0
2:1
1:1
0:5
3:2
1:1
3:1
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.22
1.52

Среднее время на гол

73
59

Всего голов

79
82

Голов в среднем за матч

1.52
1.58

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
19
Больше 37%
Меньше 63%
33
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

59
57

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 1 1
Машаш Зинедин 1 1
Чапман Коннор 0 0
Nishan Velupillay 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Rai IV 1 0

Результаты матчей

Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1

Результаты матчей

Сидней
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сидней
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 1
Мельбурн Сити Арслан Толгай-Али 1
Брисбен Роар О'Ши Джеймс 1
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1
Аделаида Юнайтед Анселл Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Сидней Грант Райан 1
Сидней Брэттан Люк 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 1
Мельбурн Сити Сахи Хамза 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Касерес Энтони получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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