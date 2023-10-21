Тур: 9. Стадион: Кадир Хас.
3:1
Конец матча
0'
1:0
31' ГолТиам Маме
40' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
56' Желтая карточкаВарешанович Дал
57' Желтая карточкаКароль Лионель
2:0
66' ПенальтиТиам Маме
68' Желтая карточкаЙылмаз Картал
2:1
70' ГолЗекири Альтин
87' Желтая карточкаМинчев Мартин
3:1
89' ПенальтиТиам Маме
90' Желтая карточкаТиам Маме
90' Желтая карточкаЖанвье Жульян
90'+10
Ход матча
31'
1:0
40'
56'
57'
66'
2:0
68'
70'
81'
87'
89'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кайсериспор
Ризеспор
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|8 (3)
|0.89
|Мане Карлуш
|1
|0.11
|Узодимма Энтони
|1
|0.11
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|3
|0.33
|Варешанович Дал
|2
|0.22
|Зекири Альтин
|1
|0.11
|Мари Джон
|1
|0.11
|Мочи Отилла
|1
|0.11
|Гайч Адольфо
|1
|0.11
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.11
|Шелви Джонджо
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|1
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Кесер Бенхур
|2
|0
|Олавоин Ибрахим
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
3
Кайсериспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Ризеспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Ризеспор
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4