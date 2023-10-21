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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Кайсериспор
3:1
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
31' Гол
Тиам Маме
40' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
56' Желтая карточка
Варешанович Дал
57' Желтая карточка
Кароль Лионель
2:0
66' Пенальти
Тиам Маме
68' Желтая карточка
Йылмаз Картал
2:1
70' Гол
Зекири Альтин
87' Желтая карточка
Минчев Мартин
3:1
89' Пенальти
Тиам Маме
90' Желтая карточка
Тиам Маме
90' Желтая карточка
Жанвье Жульян
90'+10

Ход матча

31'
Тиам Маме
(Кардозу Мигел)
1:0
40'
Боа Морте Аилтон
 
56'
 
Варешанович Дал
57'
Кароль Лионель
 
58'
 
Нильсен Каспер
Пехливан Халиль
58'
 
Минчев Мартин
Гайч Адольфо
66'
Тиам Маме
2:0
68'
Йылмаз Картал
 
70'
 
Зекири Альтин
Кесер Бенхур
70'
 
Лайне Янне-Пекка
Варешанович Дал
70'
2:1
Зекири Альтин
(Шахин Мухаммет Таха)
77'
 
Аликулов Хусниддин
Топчу Эмир Хан
80'
Узодимма Энтони
Кардозу Мигел
 
81'
Ака Яу
Карими Али
 
87'
 
Минчев Мартин
89'
Тиам Маме
3:1
90'
Калдырым Хасан Али
Кеман Оливье
 
90'
Жанвье Жульян
Боа Морте Аилтон
 
90'
Тиам Маме
 
90'
Баокен Стефан
Кароль Лионель
 
90'
Жанвье Жульян
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
6
Карими
Али
II
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
7
Кардозу
Мигел
10
Кеман
Оливье
70
Боа
Морте
Аилтон
9
Тиам
Маме
11
Саздаджи
Гекхан
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
10
Олавоин
Ибрахим
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
7
Кесер
Бенхур
9
Гайч
Адольфо
Кайсериспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Ризеспор

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
2:2
С
2:4
С
2:1
С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
ТМС
1:1
С
3:0
К
4:1
К
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 8 (3) 0.89
Мане Карлуш 1 0.11
Узодимма Энтони 1 0.11
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Кардозу Мигел 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.33
Варешанович Дал 2 0.22
Зекири Альтин 1 0.11
Мари Джон 1 0.11
Мочи Отилла 1 0.11
Гайч Адольфо 1 0.11
Зауэр Густаво 1 (1) 0.11
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Кеман Оливье 1 0
Тиам Маме 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Минчев Мартин 1 0
Мочи Отилла 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3
Кайсериспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Ризеспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Ризеспор

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
9.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Антальяспор
 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 0:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 17 5
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Газиантеп
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Пендикспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Боа Морте Аилтон получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Кардозу Мигел сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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