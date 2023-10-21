Тур: 5. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
31' ГолКарялайнен Расмус
1:0
35' Не забитый пенальтиКарялайнен Расмус
36' Желтая карточкаAlexander Forsstroem
Ход матча
31'
35'
30
Паллас
Ноа
26
Иконен
Лассе
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Уорд КаллумВратарь
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Оулу
Хака
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.36
0.97
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
66
92
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|12 (1)
|0.44
|Йокелайнен Никлас
|7 (3)
|0.26
|Карялайнен Расмус
|7 (1)
|0.26
|Лииматта Отсо
|4
|0.15
|Lucas Morais
|2
|0.07
|Magnus Breitenmoser
|2
|0.07
|Yassin Daoussi
|1
|0.04
|Аффи Янн
|1
|0.04
|Riku Selander
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Daniel Barrow
|1
|0.04
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.04
|Каллинен Йере
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
|Alexander Forsstroem
|0
|0
|Rene Kaehkoenen
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|9
|0.33
|Мастокангас Элиас
|6
|0.22
|Магута Райан
|2
|0.07
|Роджерсон Логан
|2
|0.07
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.07
|Stavros Zarokostas
|2
|0.07
|Maissa Fall
|2
|0.07
|Fallou Ndiaye
|2
|0.07
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Пурме Тино
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Atte Sihvonen
|1
|0.04
|Oliver Whyte
|1
|0.04
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|7
|1
|Cristian Valencia III
|8
|0
|Magnus Breitenmoser
|4
|1
|Lucas Morais
|5
|0
|Паллас Ноа
|5
|0
|Аффи Янн
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Тайнио Максимус
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Alexander Forsstroem
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
|Hamed Karamoko Drame
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|8
|0
|Фриберг Никлас
|7
|0
|Stavros Zarokostas
|7
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Лескано Хуан
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Пурме Тино
|2
|0
|Мусаханян Айк
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Maissa Fall
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Малундама Хенри
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Хака
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
4
Оулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хака
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
15
24
Оулу
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Хака
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
20
10
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
10%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
3
13%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
7
32%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Забито
20
24
3 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
0
0%
7
29%
29%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
9
45%
1
4%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
14%
4
24%
1-15
7
32%
3
18%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
4
24%
76-90
Забито
40
34
15 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
4
10%
7
21%
1-15
6
15%
6
18%
16-30
5
13%
7
21%
31-45
5
13%
8
24%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
13
33%
2
6%
76-90
Пропущено
44
41
20 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
5
11%
7
17%
1-15
10
23%
9
22%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
9
20%
4
10%
46-60
10
23%
5
12%
61-75
5
11%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2
Хака
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2
Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1
Результаты матчей
Оулу
Хака
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
2:2
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оулу
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
86
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
76
39
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1313
1115
521
125
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|8
|3
|49 - 24
|53
|2.
|26
|15
|5
|6
|39 - 19
|50
|3.
|26
|14
|4
|8
|39 - 26
|46
|4.
|26
|12
|6
|8
|35 - 31
|42
|5.
|26
|11
|5
|10
|26 - 27
|38
|6.
|26
|10
|5
|11
|35 - 37
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|14
|8
|1
|5
|19 - 10
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|5.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|6.
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|23 - 17
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
Группа вылета
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|16 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9