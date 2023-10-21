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  3. Групповой этап
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига 2023
Тур: 5. Стадион: .
Оулу
1:0
Второй тайм: 49'
Хака
0'
1:0
31' Гол
Карялайнен Расмус
1:0
35' Не забитый пенальти
Карялайнен Расмус
36' Желтая карточка
Alexander Forsstroem

Ход матча

31'
Карялайнен Расмус
(Alexander Forsstroem)
1:0
35'
Карялайнен Расмус
1:0
36'
Alexander Forsstroem
 
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
Хака
1.81
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Все Коэффициенты
1
Пеннанен
Юхани
63
Alexander
Forsstroem
4
Hamed
Karamoko
Drame
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
18
Daniel
Barrow
6
Riku
Selander
14
Йокелайнен
Никлас
26
Иконен
Лассе
2
Elias
Collin
7
Карялайнен
Расмус
1
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
2
Мусаханян
Айк
8
Сийра
Тууре
23
Maissa
Fall
19
Mehdi
Boukassi
11
Роджерсон
Логан
13
Альварадо
Альберто
10
Stavros
Zarokostas
Оулу
Хака

История личных встреч

Оулу
Хака

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

В
3:0
К
1:1
В
2:2
В
3:2
В
3:0
В
0:0
В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.36
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

66
92

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 12 (1) 0.44
Йокелайнен Никлас 7 (3) 0.26
Карялайнен Расмус 7 (1) 0.26
Лииматта Отсо 4 0.15
Lucas Morais 2 0.07
Magnus Breitenmoser 2 0.07
Yassin Daoussi 1 0.04
Аффи Янн 1 0.04
Riku Selander 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Daniel Barrow 1 0.04
Onni Suutari 1 (1) 0.04
Каллинен Йере 0 0
Паллас Ноа 0 0
Alexander Forsstroem 0 0
Rene Kaehkoenen 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 9 0.33
Мастокангас Элиас 6 0.22
Магута Райан 2 0.07
Роджерсон Логан 2 0.07
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.07
Stavros Zarokostas 2 0.07
Maissa Fall 2 0.07
Fallou Ndiaye 2 0.07
Фриберг Никлас 1 0.04
Пурме Тино 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Atte Sihvonen 1 0.04
Oliver Whyte 1 0.04

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 7 1
Cristian Valencia III 8 0
Magnus Breitenmoser 4 1
Lucas Morais 5 0
Паллас Ноа 5 0
Аффи Янн 4 0
Каллинен Йере 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Тайнио Максимус 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Alexander Forsstroem 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Уорд Каллум 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Hamed Karamoko Drame 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 8 0
Фриберг Никлас 7 0
Stavros Zarokostas 7 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Сийра Тууре 4 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Лескано Хуан 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Пурме Тино 2 0
Мусаханян Айк 2 0
Oliver Whyte 2 0
Maissa Fall 2 0
Херберт Антони 2 0
Малундама Хенри 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0

Результаты матчей

Оулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Хака
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
4
Оулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хака
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

15
24
Оулу
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Хака
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
10%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
3
13%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
7
32%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Забито

20
24
3 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
0
0%
7
29%
29%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
9
45%
1
4%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
14%
4
24%
1-15
7
32%
3
18%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Забито

40
34
15 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
4
10%
7
21%
1-15
6
15%
6
18%
16-30
5
13%
7
21%
31-45
5
13%
8
24%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
13
33%
2
6%
76-90

Пропущено

44
41
20 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
5
11%
7
17%
1-15
10
23%
9
22%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
9
20%
4
10%
46-60
10
23%
5
12%
61-75
5
11%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2
Хака
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2
Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1

Результаты матчей

Оулу
Хака

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
2:2
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оулу
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
8
6
4
9
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
3
9
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
13
13
1.5
11
15
5
21
2.5
1
25
1
25
3.5
1
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 26 15 8 3 49 - 24 53
2.
КуПС
 26 15 5 6 39 - 19 50
3.
ВПС
 26 14 4 8 39 - 26 46
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 26 11 5 10 26 - 27 38
6.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 1:0 27 12 4 11 41 - 44 40
2.
Ильвес
 3:1 27 8 9 10 33 - 33 33
3.
Хака
 0:1 27 7 10 10 34 - 42 31
4.
Лахти
 1:3 27 7 8 12 26 - 39 29
5.
Мариехамн
 2:0 27 5 7 15 28 - 40 22
6.
КТП
 0:2 27 5 5 17 21 - 44 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 14 8 1 5 19 - 10 25
3.
ВПС
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 1:0 14 7 2 5 21 - 22 23
2.
Хака
 0:1 14 4 10 0 24 - 17 22
3.
Ильвес
 3:1 13 4 5 4 15 - 18 17
4.
Лахти
 1:3 14 5 2 7 17 - 22 17
5.
КТП
 0:2 13 3 3 7 11 - 21 12
6.
Мариехамн
 2:0 13 2 4 7 9 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 13 6 5 2 23 - 17 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 14 5 3 6 12 - 17 18
6.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 1:0 13 5 2 6 20 - 22 17
2.
Ильвес
 3:1 14 4 4 6 18 - 15 16
3.
Лахти
 1:3 13 2 6 5 9 - 17 12
4.
Мариехамн
 2:0 14 3 3 8 19 - 23 12
5.
Хака
 0:1 13 3 0 10 10 - 25 9
6.
КТП
 0:2 14 2 2 10 10 - 23 8

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 18 (1)
ВПС Михаэль Петер 16 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Cristian Valencia уходит с поля. Аффи Янн выходит вместо него
  • 46'
    Mehdi Boukassi уходит с поля. Eemeli Makela выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Alexander Forsstroem получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Карялайнен Расмус пробил пенальти, но не смог забить!
  • 31'
    Alexander Forsstroem сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
Хака
1.81
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3.50
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4.70
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