Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаСингх Наорем
34' Желтая карточкаПардо Хосе Антонио
37' Желтая карточкаМакхью Карл
1:0
41' ГолСингх Наорем
1:1
74' ГолДжинган Сандеш
1:2
75' ГолРодригес Виктор
90' Желтая карточкаБоргес Роуллин
90'+7
Ход матча
25'
37'
41'
1:0
74'
75'
1:2
90'
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
29
Сингх
Наорем
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
-
19 Hijazi Maher
-
-
-
82 P V Vishnu
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Ист Бенгал
Гоа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
45
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|2
|0.5
|Сингх Наорем
|2
|0.5
|Nanda Kumar
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|2 (1)
|0.67
|Родригес Виктор II
|1
|0.33
|Carlitos XI
|1
|0.33
|Джинган Сандеш
|1
|0.33
|Jay Gupta
|1
|0.33
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Наорем
|2
|0
|Пардо Хосе Антонио
|1
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0
Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1
Гоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пунджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2
Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Результаты матчей
Ист Бенгал
Гоа
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|АТК
|Петратос Димитри
|2 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|2 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Мумбаи Сити
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2