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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
1:2
Конец матча
Гоа
0'
25' Желтая карточка
Сингх Наорем
34' Желтая карточка
Пардо Хосе Антонио
37' Желтая карточка
Макхью Карл
1:0
41' Гол
Сингх Наорем
1:1
74' Гол
Джинган Сандеш
1:2
75' Гол
Родригес Виктор
90' Желтая карточка
Боргес Роуллин
90'+7
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
5
Lalchungnunga
4
Пардо
Хосе
Антонио
17
Десай
Мандар
Рао
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
7
Кхабра
Харманджот
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
99
Сиверио
Хавьер
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
8
Фернандес
Райньер
15
Сингх
Уданта
32
Родригес
Виктор
II
10
Фернандес
Брэндон
9
Carlitos
XI
Ист Бенгал
Гоа

История личных встреч

Ист Бенгал
Гоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СИ
4:2
СИ
1:2
СИ
1:2
СИ
3:4
СИ
1:1
СИ
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
45

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 2 0.5
Сингх Наорем 2 0.5
Nanda Kumar 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 2 (1) 0.67
Родригес Виктор II 1 0.33
Carlitos XI 1 0.33
Джинган Сандеш 1 0.33
Jay Gupta 1 0.33
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Наорем 2 0
Пардо Хосе Антонио 1 0
Souvik Chakraborty 1 0
Креспо Сауль 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0
Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1
Гоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пунджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2
Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0

Результаты матчей

Ист Бенгал
Гоа

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Гоа
 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Нортист Юнайтед
 1:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Керала Бластерс
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
6.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Джамшедпур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Пунджаб
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Керала Бластерс
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Джамшедпур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Нортист Юнайтед
 1:0 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нортист Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гоа
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Керала Бластерс
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 2
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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