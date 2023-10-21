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  3. Групповой этап
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига 2023
Тур: 5. Стадион: .
КТП
0:2
Перерыв
Мариехамн
0'
0:1
13' Гол
Нгуекам Ариэль
0:2
23' Гол
Нгуекам Ариэль
45' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис

Ход матча

13'
0:1
Нгуекам Ариэль
(Гранлунд Альбин)
23'
0:2
Нгуекам Ариэль
(Сумусало Микко)
38'
 
Daniel Enqvist
Кубронн Жан-Кристоф
45'
Фуртадо Уиллис
 
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
Мариехамн
3.65
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9.40
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2.65
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Все Коэффициенты
25
Ниемеля
Матиас
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
34
Nikolas
Talo
19
Илитолва
Миска
10
Фуртадо
Уиллис
23
Линдфорс
Матиас
8
Лаасконен
Йоханнес
14
Juho
Lehtiranta
20
Simo
Roiha
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
30
Otto
Hautamo
22
Гранлунд Альбин
13
Кубронн
Жан-Кристоф
15
Энрике
Алан
23
Сумусало
Микко
10
Хопкатт
Джейми
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
11
Нгуекам
Ариэль
18
Олавале
Мухамед
КТП
Мариехамн

История личных встреч

КТП
Мариехамн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

В
0:0
В
2:1
В
5:1
В
4:2
В
1:3
В
0:1
В
0:2
В
2:1
В
1:0
В
4:2
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 7 0.26
Фуртадо Уиллис 6 0.22
Акре Уильям Вента 3 0.11
Simo Roiha 2 0.07
Де Врис Джек 1 0.04
Огунгбаро Майкл 1 0.04
Juho Lehtiranta 1 0.04
Joni Maekelae 0 0
Илитолва Миска 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 6 (1) 0.22
Сумусало Микко 3 0.11
Хопкатт Джейми 3 (1) 0.11
Сид Робин 2 0.07
Лахти Тими 2 0.07
Ван дер Хейден Йелле 2 0.07
Сьорос Рику 2 0.07
Нгамба Альваро 2 0.07
Гранлунд Альбин 1 0.04
Олавале Мухамед 1 0.04
Анини Самуэль 1 0.04
De 1 0.04
Коцопулос Костас 1 0.04
Ндом Али 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 10 0
Фуртадо Уиллис 7 0
Рамадингайе Давид 6 0
Нурмос Ласси 6 0
Клинкенберг Дан 4 0
Акре Уильям Вента 4 0
Линдфорс Матиас 4 0
Илитолва Миска 2 1
Огунгбаро Майкл 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Лаасконен Йоханнес 2 0
Simo Roiha 2 0
Joni Maekelae 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Ниемеля Матиас 2 0
Раутиола Миска 0 1
Valtteri Vesiaho 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Паавола Матиас 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Nikolas Talo 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 8 1
Лахти Тими 5 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 5 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Хенрикссон Элмо 2 1
Саллинен Оскари 3 0
Ниссинен Йири 1 1
Хопкатт Джейми 2 0
Ван дер Хейден Йелле 2 0
Анини Самуэль 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Энрике Алан 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

КТП
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Мариехамн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
14
КТП
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Мариехамн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

4
5
КТП
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Мариехамн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
2
18%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
5
45%
4
25%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
5
26%
4
17%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
3
16%
5
21%
46-60
5
26%
1
4%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
26%
2
13%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
2
9%
3
19%
76-90

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
2
10%
6
23%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
4
15%
76-90

Пропущено

42
40
21 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
7
17%
4
10%
1-15
10
24%
8
20%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
9
21%
10
25%
46-60
8
19%
1
3%
61-75
4
10%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хака - КТП 2:0 Оулу - КТП 2:0 КТП - Ильвес 0:3 Лахти - КТП 2:1
КТП - Хонка 1:2 ВПС - КТП 2:1 КТП - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

КТП
Мариехамн

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 31%
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%

Тоталы голов в матче

КТП
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
1
2
12
1.5
5
8
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
18
8
5
21
1.5
8
18
2
24
2.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 26 15 8 3 49 - 24 53
2.
КуПС
 26 15 5 6 39 - 19 50
3.
ВПС
 26 14 4 8 39 - 26 46
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 26 11 5 10 26 - 27 38
6.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 1:0 27 12 4 11 41 - 44 40
2.
Ильвес
 3:1 27 8 9 10 33 - 33 33
3.
Хака
 0:1 27 7 10 10 34 - 42 31
4.
Лахти
 1:3 27 7 8 12 26 - 39 29
5.
Мариехамн
 2:0 27 5 7 15 28 - 40 22
6.
КТП
 0:2 27 5 5 17 21 - 44 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 14 8 1 5 19 - 10 25
3.
ВПС
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 1:0 14 7 2 5 21 - 22 23
2.
Хака
 0:1 14 4 10 0 24 - 17 22
3.
Ильвес
 3:1 13 4 5 4 15 - 18 17
4.
Лахти
 1:3 14 5 2 7 17 - 22 17
5.
КТП
 0:2 13 3 3 7 11 - 21 12
6.
Мариехамн
 2:0 13 2 4 7 9 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 13 6 5 2 23 - 17 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 14 5 3 6 12 - 17 18
6.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 1:0 13 5 2 6 20 - 22 17
2.
Ильвес
 3:1 14 4 4 6 18 - 15 16
3.
Лахти
 1:3 13 2 6 5 9 - 17 12
4.
Мариехамн
 2:0 14 3 3 8 19 - 23 12
5.
Хака
 0:1 13 3 0 10 10 - 25 9
6.
КТП
 0:2 14 2 2 10 10 - 23 8

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 18 (1)
ВПС Михаэль Петер 16 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
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  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Мариехамн.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.33. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.33 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
Мариехамн
3.65
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9.40
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2.65
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Где смотреть матч КТП 0:2 Мариехамн онлайн

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КТП
Мариехамн
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