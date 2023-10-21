Тур: 5. Стадион: Арто Тольса Арена.
0'
0:1
13' ГолНгуекам Ариэль
0:2
23' ГолНгуекам Ариэль
45' Желтая карточкаФуртадо Уиллис
90' Желтая карточкаDaniel Enqvist
90'+6
Ход матча
13'
23'
0:2
45'
74'
90'
34
Nikolas
Talo
20
Simo
Roiha
30
Otto
Hautamo
15
Энрике
Алан
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Nikolas TaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Alen Harbas
-
33 Maxim Zhuk
-
Главный тренер: Juha Malinen
- Основной состав
-
30 Otto HautamoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 De
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
КТП
Мариехамн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|7
|0.26
|Фуртадо Уиллис
|6
|0.22
|Акре Уильям Вента
|3
|0.11
|Simo Roiha
|2
|0.07
|Де Врис Джек
|1
|0.04
|Огунгбаро Майкл
|1
|0.04
|Juho Lehtiranta
|1
|0.04
|Joni Maekelae
|0
|0
|Илитолва Миска
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|6 (1)
|0.22
|Сумусало Микко
|3
|0.11
|Хопкатт Джейми
|3 (1)
|0.11
|Сид Робин
|2
|0.07
|Лахти Тими
|2
|0.07
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0.07
|Сьорос Рику
|2
|0.07
|Нгамба Альваро
|2
|0.07
|Гранлунд Альбин
|1
|0.04
|Олавале Мухамед
|1
|0.04
|Анини Самуэль
|1
|0.04
|De
|1
|0.04
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|Ндом Али
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|10
|0
|Фуртадо Уиллис
|7
|0
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|Нурмос Ласси
|6
|0
|Клинкенберг Дан
|4
|0
|Акре Уильям Вента
|4
|0
|Линдфорс Матиас
|4
|0
|Илитолва Миска
|2
|1
|Огунгбаро Майкл
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|Simo Roiha
|2
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Ниемеля Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Valtteri Vesiaho
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
|Nikolas Talo
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|8
|1
|Лахти Тими
|5
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгамба Альваро
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|5
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Хенрикссон Элмо
|2
|1
|Саллинен Оскари
|3
|0
|Ниссинен Йири
|1
|1
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Daniel Enqvist
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Энрике Алан
|1
|0
Результаты матчей
КТП
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Мариехамн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
14
КТП
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Мариехамн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
4
5
КТП
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Мариехамн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
2
18%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
10%
2
8%
1-15
6
29%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
26%
2
13%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
2
9%
3
19%
76-90
Забито
21
28
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
13 Не забивали 7
2
10%
7
25%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
6
29%
4
14%
76-90
Пропущено
44
40
23 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
8
18%
4
10%
1-15
11
25%
8
20%
16-30
4
9%
7
18%
31-45
9
20%
10
25%
46-60
8
18%
1
3%
61-75
4
9%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хака - КТП 2:0 Оулу - КТП 2:0 КТП - Ильвес 0:3 Лахти - КТП 2:1
КТП - Хонка 1:2 ВПС - КТП 2:1 КТП - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
КТП
Мариехамн
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
3:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:2
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
8 раз 30%
Тоталы голов в матче
КТП
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
310
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
131
212
68
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
198
522
918
225
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|16
|5
|6
|40 - 19
|53
|2.
|0:1
|27
|15
|8
|4
|49 - 25
|53
|3.
|1:0
|27
|15
|4
|8
|40 - 26
|49
|4.
|0:1
|27
|12
|6
|9
|35 - 32
|42
|5.
|1:0
|27
|12
|5
|10
|27 - 27
|41
|6.
|0:1
|27
|10
|5
|12
|35 - 38
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|2.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 10
|25
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|0:1
|14
|7
|1
|6
|19 - 20
|22
|6.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|21 - 9
|28
|2.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 13
|25
|3.
|0:1
|13
|6
|5
|2
|23 - 17
|23
|4.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|6.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
Группа вылета
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|16 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (4)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9