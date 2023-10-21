  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: .
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 9'
Саннефьёрд
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 79 Владение мячом, % 21
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Саннефьёрд
1.11
Реклама, fon.bet
9.92
Реклама, olimp.bet
20.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
19
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Кьяер
Йеппе
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Саннефьёрд

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.8%
63.6%
4.6%
7 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:5
Э
4:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 22 (4) 0.88
Мумбанья Фарис 13 0.52
Грёнбек Альберт 8 0.32
Салтнес Ульрик 4 0.16
Берг Патрик 3 0.12
Ветлесен Уго 3 0.12
Мугиша Джоэл 3 0.12
Сёрли Сондре 2 0.08
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 9 0.36
Ньенету Франклин 5 0.2
Нильссон Александер II 4 (1) 0.16
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.12
Jesper Taaje 3 0.12
Оттоссон Филип 2 0.08
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Амаль 4 0
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
11
Будё-Глимт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Саннефьёрд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

31
14
Будё-Глимт
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Саннефьёрд
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

35
25

Голы по времени матча

Забито

29
14
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
6
21%
2
14%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
1
3%
4
29%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
3
10%
3
21%
61-75
9
31%
3
21%
76-90

Пропущено

12
32
8 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
4
33%
6
19%
1-15
2
17%
7
22%
16-30
2
17%
5
16%
31-45
1
8%
5
16%
46-60
2
17%
3
9%
61-75
1
8%
6
19%
76-90

Забито

33
18
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
7
21%
4
22%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
2
6%
4
22%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
3
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
5
29%
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

62
32
26 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
13
21%
6
19%
1-15
8
13%
2
6%
16-30
5
8%
8
25%
31-45
15
24%
3
9%
46-60
10
16%
6
19%
61-75
11
18%
7
22%
76-90

Пропущено

30
49
18 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
8
27%
9
18%
1-15
5
17%
7
14%
16-30
5
17%
8
16%
31-45
4
13%
10
20%
46-60
5
17%
3
6%
61-75
3
10%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Саннефьёрд

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
3
7 раз 29%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
4
10
1
1.5
6
6
5
6
2.5
3
9
3
8
3.5
3
9
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
11
2
1.5
5
7
7
6
2.5
2
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
15
9
21
3
1.5
11
13
12
12
2.5
5
19
5
19
3.5
3
21
2
22
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 25 17 5 3 62 - 30 56
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 24 15 3 6 43 - 26 48
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 0:0 25 5 7 13 35 - 46 22
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 0:0 12 8 3 1 29 - 12 27
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 0:0 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Саннефьёрд
 0:0 13 1 3 9 14 - 32 6
15.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Саннефьёрд
1.11
Реклама, fon.bet
9.92
Реклама, olimp.bet
20.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Будё-Глимт
Саннефьёрд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 