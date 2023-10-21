  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: .
Будё-Глимт
4:3
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
13' Гол
Кьяер Йеппе
1:1
22' Гол
Мумбанья Фарис
2:1
24' Гол
Зугеля Нино
3:1
27' Гол
Грёнбек Альберт
3:2
36' Гол
Danilo Al-Saed
45' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
4:2
45' Гол
Салтнес Ульрик
49' Желтая карточка
Рисан Сандер
4:3
53' Гол
Jakob Masloe Dunsby
90' Желтая карточка
Хайкин Никита
90'+6
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
19
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Кьяер
Йеппе
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Саннефьёрд

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.8%
63.6%
4.6%
7 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:5
Э
4:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 22 (4) 0.88
Мумбанья Фарис 14 0.56
Грёнбек Альберт 9 0.36
Салтнес Ульрик 5 0.2
Берг Патрик 3 0.12
Ветлесен Уго 3 0.12
Мугиша Джоэл 3 0.12
Сёрли Сондре 2 0.08
Зугеля Нино 1 0.04
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 10 0.4
Ньенету Франклин 5 0.2
Нильссон Александер II 4 (1) 0.16
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.12
Jesper Taaje 3 0.12
Оттоссон Филип 2 0.08
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Кьяер Йеппе 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Jakob Masloe Dunsby 1 0.04
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Рисан Сандер 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
14
Будё-Глимт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Саннефьёрд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

31
14
Будё-Глимт
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Саннефьёрд
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

35
28

Голы по времени матча

Забито

33
17
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
6
18%
3
18%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
2
6%
5
29%
29%
31-45
7
21%
2
12%
46-60
3
9%
3
18%
61-75
9
27%
3
18%
76-90

Пропущено

15
36
10 В 1-м тайме 22
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
5
33%
6
17%
1-15
2
13%
10
28%
16-30
3
20%
6
17%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
2
13%
3
8%
61-75
1
7%
6
17%
76-90

Забито

33
18
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
7
21%
4
22%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
2
6%
4
22%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
3
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
5
29%
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

66
35
30 В 1-м тайме 18
36 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
13
20%
7
20%
1-15
11
17%
2
6%
16-30
6
9%
9
26%
31-45
15
23%
4
11%
46-60
10
15%
6
17%
61-75
11
17%
7
20%
76-90

Пропущено

33
53
20 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
9
27%
9
17%
1-15
5
15%
10
19%
16-30
6
18%
9
17%
31-45
5
15%
10
19%
46-60
5
15%
3
6%
61-75
3
9%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Саннефьёрд

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
11
1
1.5
6
6
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
11
2
1.5
6
7
7
6
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
16
9
22
3
1.5
12
13
13
12
2.5
6
19
6
19
3.5
3
22
2
23
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
4.
Бранн
 0:1 25 15 3 7 43 - 27 48
5.
Молде
 1:0 25 14 5 6 54 - 27 47
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Бранн
 0:1 13 9 2 2 26 - 11 29
4.
Молде
 1:0 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 1:0 13 6 3 4 23 - 16 21
5.
Бранн
 0:1 12 6 1 5 17 - 16 19
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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