Тур: 25. Стадион: Аспмира Стадион.
4:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолКьяер Йеппе
1:1
22' ГолМумбанья Фарис
2:1
24' ГолЗугеля Нино
3:1
27' ГолГрёнбек Альберт
3:2
36' ГолDanilo Al-Saed
45' Желтая карточкаМумбанья Фарис
4:2
45' ГолСалтнес Ульрик
49' Желтая карточкаРисан Сандер
4:3
53' ГолJakob Masloe Dunsby
90' Желтая карточкаХайкин Никита
90'+6
Ход матча
13'
0:1
22'
24'
2:1
27'
36'
45'
45'
49'
53'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Будё-Глимт
Саннефьёрд
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.8%
63.6%
4.6%
7 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2
1.42
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|0.88
|Мумбанья Фарис
|14
|0.56
|Грёнбек Альберт
|9
|0.36
|Салтнес Ульрик
|5
|0.2
|Берг Патрик
|3
|0.12
|Ветлесен Уго
|3
|0.12
|Мугиша Джоэл
|3
|0.12
|Сёрли Сондре
|2
|0.08
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|10
|0.4
|Ньенету Франклин
|5
|0.2
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.16
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.12
|Jesper Taaje
|3
|0.12
|Оттоссон Филип
|2
|0.08
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.04
|Бикоро Федерико
|1
|0.04
|Кьяер Йеппе
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Айер Кинин
|1
|0.04
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
14
Будё-Глимт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Саннефьёрд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
31
14
Будё-Глимт
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Саннефьёрд
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
35
28
Голы по времени матча
Забито
33
17
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
6
18%
3
18%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
2
6%
5
29%
29%
31-45
7
21%
2
12%
46-60
3
9%
3
18%
61-75
9
27%
3
18%
76-90
Пропущено
15
36
10 В 1-м тайме 22
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
5
33%
6
17%
1-15
2
13%
10
28%
16-30
3
20%
6
17%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
2
13%
3
8%
61-75
1
7%
6
17%
76-90
Забито
33
18
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
7
21%
4
22%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
2
6%
4
22%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
3
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
5
29%
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
6
35%
76-90
Забито
66
35
30 В 1-м тайме 18
36 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
13
20%
7
20%
1-15
11
17%
2
6%
16-30
6
9%
9
26%
31-45
15
23%
4
11%
46-60
10
15%
6
17%
61-75
11
17%
7
20%
76-90
Пропущено
33
53
20 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
9
27%
9
17%
1-15
5
15%
10
19%
16-30
6
18%
9
17%
31-45
5
15%
10
19%
46-60
5
15%
3
6%
61-75
3
9%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2
Результаты матчей
Будё-Глимт
Саннефьёрд
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
111
66
66
39
48
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
112
67
76
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
169
223
1213
1312
619
619
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|24
|15
|3
|6
|35 - 25
|48
|4.
|0:1
|25
|15
|3
|7
|43 - 27
|48
|5.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|54 - 27
|47
|6.
|24
|11
|4
|9
|46 - 38
|37
|7.
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|24
|8
|5
|11
|31 - 40
|29
|10.
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|13.
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|24
|4
|3
|17
|18 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|4.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|7.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 16
|21
|5.
|0:1
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|13.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6