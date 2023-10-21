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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Верона
0:0
Первый тайм: 8'
Наполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 120
Верона 2.5% (3)
X 5.8% (7)
Наполи 91.7% (110)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
2
Амионе
Бруно
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
25
Сердар
Суат
26
Нгонж
Сириль
90
Фолоруншо
Майкл
11
Джурич
Милан
II
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Натан
6
Руй
Мариу
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Верона
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Верона
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.56

Среднее время на гол

80
162

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.56
2.25

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.25
Дуда Ондрей 1 0.13
Бонаццоли Федерико 1 0.13
Джурич Милан II 1 0.13
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.75
Политано Маттео 3 (1) 0.38
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.25
Кварацхелия Хвича 1 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.13
Распадори Джакомо 1 0.13
Симеоне Джованни 1 0.13
Эстигор Лео 1 0.13
Гаэтано Джанлука 1 0.13
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 3 0
Марко Барони 3 0
Фараони Марко 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Давидович Павел 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Бонаццоли Федерико 1 0
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 3 0
Каюсте Йенс 3 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
6
Верона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Наполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
6
35%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0
Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1
Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Верона
Наполи

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Верона
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Верона
 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 8 9
16.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Наполи
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 3 9
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Нгонж Сириль из команды Верона подал угловой слева.
    • 2'
      Каюсте Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Наполи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Верона 2.5% (3)
    X 5.8% (7)
    Наполи 91.7% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Наполи
    6.00
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    5.40
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    1.67
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:0 Наполи

    Исход игры
    Верона
    2.5% (3)
    Ничья
    5.7% (7)
    Наполи
    91.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    39.3% (48)
    0:2 Наполи
    25.4% (31)
    0:1 Наполи
    13.1% (16)
    1:3 Наполи
    5.7% (7)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
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    Наполи
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