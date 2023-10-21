Тур: 9. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Абиссо Росарио
0'
0:1
27' ГолПолитано Маттео
37' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
0:2
43' ГолКварацхелия Хвича
45' Желтая карточкаРуй Мариу
45' Желтая карточкаФараони Марко
0:3
55' ГолКварацхелия Хвича
1:3
60' ГолЛазович Дарко
65' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
80' Желтая карточкаЛиндстрём Йеспер
90'+5
Ход матча
27'
43'
45'
45'
55'
60'
1:3
80'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 10
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
323 Количество передач 521
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Онгла
Мартин
25
Сердар
Суат
26
Нгонж
Сириль
3
Натан
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ХоселитоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Наполи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
17 матчей
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.56
Среднее время на гол
80
162
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
2.56
2.25
Среднее время на гол
35
40
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.22
|Дуда Ондрей
|1
|0.11
|Лазович Дарко
|1
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.11
|Джурич Милан II
|1
|0.11
|Фараони Марко
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.67
|Политано Маттео
|4 (1)
|0.44
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.33
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.22
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.11
|Распадори Джакомо
|1
|0.11
|Симеоне Джованни
|1
|0.11
|Эстигор Лео
|1
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.11
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Хиен Исак
|0
|1
|Сердар Суат
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Каюсте Йенс
|3
|0
|Руй Мариу
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
1
6
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
20
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
17%
5
25%
31-45
2
33%
2
10%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
6
30%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0
Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1
Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Верона
Наполи
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Верона
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|10 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Верона
|Маньяни Джанджакомо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:3 Наполи
Исход игры
Верона
2.5% (3)
Ничья
5.7% (7)
Наполи
91.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
1:2 Наполи
39.3% (48)
0:2 Наполи
25.4% (31)
0:1 Наполи
13.1% (16)
1:3 Наполи
5.7% (7)
1:1 Ничья
4.1% (5)
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