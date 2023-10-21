Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фараони Марко грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

45' Руй Мариу грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

43' Г О О О О Л - Кварацхелия Хвича забивает с левой ноги!

43' Политано Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Маньяни Джанджакомо получил желтую карточку от судьи

37' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Наполи

36' Сердар Суат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Наполи

33' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Верона

29' Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Распадори Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О Л - Политано Маттео забивает с левой ноги!

27' Распадори Джакомо из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Верона

24' Политано Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Распадори Джакомо пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

24' Руй Мариу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Верона

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Наполи

16' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Политано Маттео пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

13' Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Распадори Джакомо бьет со штрафного в створ, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

6' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Наполи

3' Нгонж Сириль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Маньяни Джанджакомо нанес удар головой, но Алекс Мерет спокойно отбил мяч.

2' Давидович Павел нанес удар головой, но Алекс Мерет спокойно отбил мяч.

1' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Наполи начинает с центра поля