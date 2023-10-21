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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Верона
1:3
Конец матча
Наполи
0'
0:1
27' Гол
Политано Маттео
37' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
0:2
43' Гол
Кварацхелия Хвича
45' Желтая карточка
Руй Мариу
45' Желтая карточка
Фараони Марко
0:3
55' Гол
Кварацхелия Хвича
1:3
60' Гол
Лазович Дарко
65' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
80' Желтая карточка
Линдстрём Йеспер
90'+5

Ход матча

27'
0:1
Политано Маттео
(Распадори Джакомо)
37'
Маньяни Джанджакомо
 
43'
0:2
Кварацхелия Хвича
(Политано Маттео)
45'
 
Руй Мариу
45'
Фараони Марко
 
46'
Лазович Дарко
Сердар Суат
 
46'
Бонаццоли Федерико
Нгонж Сириль
 
46'
Терраччано Филиппо
Амионе Бруно
 
55'
0:3
Кварацхелия Хвича
(Политано Маттео)
60'
Лазович Дарко
1:3
62'
Тчатчуа Джексон
Дойг Джош
 
65'
Бонаццоли Федерико
 
66'
 
Симеоне Джованни
Распадори Джакомо
67'
 
Дзаноли Алессандро
Руй Мариу
77'
 
Линдстрём Йеспер
Кварацхелия Хвича
78'
Анри Тома
Джурич Милан
 
80'
 
Линдстрём Йеспер
84'
 
Политано Маттео
Зелиньски Пётр
84'
 
Гаэтано Джанлука
Дзербин Алессио

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 323 Количество передач 521
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Верона 2.5% (3)
X 5.7% (7)
Наполи 91.8% (112)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
2
Амионе
Бруно
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
25
Сердар
Суат
26
Нгонж
Сириль
90
Фолоруншо
Майкл
11
Джурич
Милан
II
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Натан
6
Руй
Мариу
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Верона
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Верона
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.56

Среднее время на гол

80
162

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.56
2.25

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.22
Дуда Ондрей 1 0.11
Лазович Дарко 1 0.11
Бонаццоли Федерико 1 0.11
Джурич Милан II 1 0.11
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.67
Политано Маттео 4 (1) 0.44
Кварацхелия Хвича 3 0.33
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.22
Ди Лоренцо Джованни 1 0.11
Распадори Джакомо 1 0.11
Симеоне Джованни 1 0.11
Эстигор Лео 1 0.11
Гаэтано Джанлука 1 0.11
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 4 0
Фараони Марко 3 0
Марко Барони 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 3 0
Каюсте Йенс 3 0
Руй Мариу 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0

Результаты матчей

Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
6
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
17%
5
25%
31-45
2
33%
2
10%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
6
30%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0
Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1
Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Верона
Наполи

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Верона
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Торино
 0:0 Заявка 5 1 4 0 2 - 1 7
13.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
14.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Верона Маньяни Джанджакомо 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Наполи владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Верона: 40%, Наполи: 60%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 94'
    Верона пытается что-то создать.
  • 94'
    Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 93'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Фараони Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Бонаццоли Федерико создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Верона 2.5% (3)
    X 5.7% (7)
    Наполи 91.8% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:3 Наполи

    Исход игры
    Верона
    2.5% (3)
    Ничья
    5.7% (7)
    Наполи
    91.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    39.3% (48)
    0:2 Наполи
    25.4% (31)
    0:1 Наполи
    13.1% (16)
    1:3 Наполи
    5.7% (7)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
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