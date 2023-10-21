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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Коньяспор
0:0
Первый тайм: 8'
Пендикспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Пендикспор
1.96
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3.75
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4.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
24
Акдаг
Ибрахим
11
Акбунар
Халиль
10
Ромеро
Оскар
8
Цекици
Эндри
19
Хассан
Ахмед
Коньяспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.33
Хауберт Гильерме 1 0.11
Мурич Роберт 1 0.11
Огюз Ахмет 1 0.11
Андреасен Лука 1 0.11
Язгылы Угурджан 1 0.11
Михаляк Конрад 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 3 (3) 0.33
Кайя Гёкхан 1 0.11
Тюрам Рожерио 1 0.11
Цекици Эндри 1 0.11
Зюлюнгёз Беркай 1 0.11
Ярдымджи Эренджан 1 0.11
Мидтше Фредрик 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Вукович Йосип 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Озгенч Эрдем 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Секейра Нуну 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пендикспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

3
2
Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
5
29%
29%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Пендикспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1

Результаты матчей

Коньяспор
Пендикспор

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
9.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Антальяспор
 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 0:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 17 5
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Газиантеп
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Пендикспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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