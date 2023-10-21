Тур: 9. Стадион: Конья Бююкшехир.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
22
Огюз
Ахмет
22
Озгенч
Эрдем
10
Ромеро
Оскар
19
Хассан
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Паш БруноПолузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Тёре ГёкханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хассан АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
58 Кайя ГёкханЗащитник
-
61 Асан СерканЗащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.33
|Хауберт Гильерме
|1
|0.11
|Мурич Роберт
|1
|0.11
|Огюз Ахмет
|1
|0.11
|Андреасен Лука
|1
|0.11
|Язгылы Угурджан
|1
|0.11
|Михаляк Конрад
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.33
|Кайя Гёкхан
|1
|0.11
|Тюрам Рожерио
|1
|0.11
|Цекици Эндри
|1
|0.11
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.11
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.11
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Паш Бруно
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|1
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Вукович Йосип
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пендикспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
3
2
Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
5
29%
29%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Пендикспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1
Результаты матчей
Коньяспор
Пендикспор
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4