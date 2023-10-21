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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Коньяспор
1:2
Конец матча
Пендикспор
0'
31' Желтая карточка
Акбунар Халиль
1:0
49' Гол
Морено Марлос
57' Желтая карточка
Огюз Ахмет
1:1
64' Гол
Ярдымджи Эренджан
78' Желтая карточка
Кайя Гёкхан
81' Желтая карточка
Озгенч Эрдем
1:2
88' Гол
Диаби Абдулай
90'+6

Ход матча

31'
 
Акбунар Халиль
46'
 
Лусамба Арно
Ромеро Оскар
49'
Морено Марлос
(Хауберт Гильерме)
1:0
57'
Огюз Ахмет
 
59'
 
Диаби Абдулай
Цекици Эндри
59'
 
Ярдымджи Эренджан
Хассан Ахмед
60'
Паш Бруно
Н'Зонзи Стивен
 
60'
Юлгюн Огулджан
Чикылдэу Александру
 
64'
1:1
Ярдымджи Эренджан
69'
Тёре Гёкхан
Дикмен Сонер
 
69'
Оливейра Нелсон
Андреасен Лука
 
74'
 
Кайя Гёкхан
Акбунар Халиль
78'
 
Кайя Гёкхан
81'
 
Озгенч Эрдем
88'
1:2
Диаби Абдулай
(Лусамба Арно)
90'
 
Асан Серкан
Озгенч Эрдем

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 7 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
24
Акдаг
Ибрахим
4
Вукович
Йосип
11
Акбунар
Халиль
10
Ромеро
Оскар
8
Цекици
Эндри
19
Хассан
Ахмед
Коньяспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.33
Хауберт Гильерме 1 0.11
Мурич Роберт 1 0.11
Огюз Ахмет 1 0.11
Морено Марлос 1 0.11
Андреасен Лука 1 0.11
Язгылы Угурджан 1 0.11
Михаляк Конрад 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 3 (3) 0.33
Ярдымджи Эренджан 2 0.22
Кайя Гёкхан 1 0.11
Диаби Абдулай 1 0.11
Тюрам Рожерио 1 0.11
Цекици Эндри 1 0.11
Зюлюнгёз Беркай 1 0.11
Мидтше Фредрик 0 0
Секейра Нуну 0 0
Лусамба Арно 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Вукович Йосип 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Секейра Нуну 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Пендикспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пендикспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

3
2
Коньяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Пендикспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
5
28%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Пендикспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1

Результаты матчей

Коньяспор
Пендикспор

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 9 7 2 0 16 - 4 23
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
5.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
9.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
13.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Галатасарай
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Акбунар Халиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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