Тур: 9. Стадион: Газиантеп.
1:0
Второй тайм: 85'
Ход матча
23'
57'
71'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
70
Драгус
Денис
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
-
72 Harun Toprak
-
Главный тренер: Joao Tralhao
История личных встреч
Газиантеп
Антальяспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
144
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|2
|0.22
|Соялп Фуркан
|1
|0.11
|Н'Кулу Николя
|1
|0.11
|Евтович Марко
|1
|0.11
|Айети Альбиан
|1
|0.11
|Кызылдаг Арда
|1
|0.11
|Маркович Лазар
|0
|0
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|4
|0.44
|Джехезкель Сагив
|2
|0.22
|Вурал Гюрай
|1
|0.11
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.11
|Ларссон Сэм
|1
|0.11
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Максим Александру
|1
|1
|Соялп Фуркан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Джилободжи Папи
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Антальяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Газиантеп
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Антальяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
4
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
36%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1
Результаты матчей
Газиантеп
Антальяспор
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|14.
|1:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|1:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4