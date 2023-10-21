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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Газиантеп
1:0
Второй тайм: 85'
Антальяспор
0'
23' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
57' Желтая карточка
Шарич Дарио
1:0
71' Гол
Н'Кулу Николя

Ход матча

23'
 
Ракип Эрдаль
46'
 
Хольтманн Геррит
Озтюрк Бахадыр
48'
Озчичек Огюн
Евтович Марко
 
57'
 
Шарич Дарио
60'
 
Бютюки Зюмер
Ларссон Сэм
61'
 
Калузиньски Якуб
Ракип Эрдаль
61'
 
Милошевич Дени
Ван де Стрек Сандер
63'
Градель Макс-Ален
Маркович Лазар
 
71'
Н'Кулу Николя
1:0
76'
 
Ассомбалонга Бритт
Шарич Дарио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
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Газиантеп
Ничья
Антальяспор
3.50
5.56
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
50
Маркович
Лазар
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
1
Лейте
Элтон
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
21
Топрак
Омер
7
Балчи
Бюньямин
17
Ешильюрт
Эрдоган
8
Шарич
Дарио
6
Ракип
Эрдаль
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Газиантеп
5-4-1
Антальяспор
3-4-2-1

История личных встреч

Газиантеп
Антальяспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
5:2
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.22
Соялп Фуркан 1 0.11
Н'Кулу Николя 1 0.11
Евтович Марко 1 0.11
Айети Альбиан 1 0.11
Кызылдаг Арда 1 0.11
Маркович Лазар 0 0
Градель Макс-Ален 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 4 0.44
Джехезкель Сагив 2 0.22
Вурал Гюрай 1 0.11
Ван де Стрек Сандер 1 0.11
Ларссон Сэм 1 0.11
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Соялп Фуркан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Драгус Денис 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Антальяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Газиантеп
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Антальяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
4
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
36%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Газиантеп
Антальяспор

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
9.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Коньяспор
 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Газиантеп
 1:0 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
15.
Антальяспор
 0:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 1:1 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 1:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Антальяспор
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Пендикспор
 1:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Антальяспор.
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Газиантеп
Ничья
Антальяспор
3.50
5.56
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51.58
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