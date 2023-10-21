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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Газиантеп
1:0
Конец матча
Антальяспор
0'
23' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
57' Желтая карточка
Шарич Дарио
1:0
71' Гол
Н'Кулу Николя
90' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
90'+5
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
50
Маркович
Лазар
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
1
Лейте
Элтон
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
21
Топрак
Омер
7
Балчи
Бюньямин
17
Ешильюрт
Эрдоган
8
Шарич
Дарио
6
Ракип
Эрдаль
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Газиантеп
5-4-1
Антальяспор
3-4-2-1

История личных встреч

Газиантеп
Антальяспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
5:2
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.22
Соялп Фуркан 1 0.11
Н'Кулу Николя 1 0.11
Евтович Марко 1 0.11
Айети Альбиан 1 0.11
Кызылдаг Арда 1 0.11
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 4 0.44
Джехезкель Сагив 2 0.22
Вурал Гюрай 1 0.11
Ван де Стрек Сандер 1 0.11
Ларссон Сэм 1 0.11
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Градель Макс-Ален 2 0
Соялп Фуркан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Драгус Денис 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Антальяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Газиантеп
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
4
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
36%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Газиантеп
Антальяспор

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 9 7 2 0 16 - 4 23
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
5.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
9.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
13.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Галатасарай
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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