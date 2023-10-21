Тур: 5. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
10' Красная карточкаОйяла Матиас
17' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
1:0
24' ГолЕрёменко Роман
Ход матча
10'
24'
1:0
20
Рале
Матиас
17
Лайне
Лаури
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Хонка
Интер Турку
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
26.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
42 матча
42.9%
26.2%
30.9%
18 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
8 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.6
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
65
50
Голов в среднем за матч
1.55
1.19
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.22
|Ерёменко Роман
|3 (1)
|0.11
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.11
|Коскинен Отсо
|2
|0.07
|Вурц Иоханнес
|2
|0.07
|Музинга Джонатан
|2
|0.07
|Алегрия Хуан
|1
|0.04
|Ортис Матео
|1
|0.04
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.04
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.04
|Лопес Майкл
|1
|0.04
|Бак Флориан
|1
|0.04
|Банахене Насиру
|1
|0.04
|Коски Вилле
|1
|0.04
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.3
|Юрю Томми
|4
|0.15
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.15
|Тамминен Матиас
|3
|0.11
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.11
|Алмен Микаэль
|3
|0.11
|Ойяла Матиас
|2
|0.07
|Нурми Ноа
|2
|0.07
|Bismark Ampofo
|2
|0.07
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
|Арсьеро Родриго
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|6
|0
|Ерёменко Роман
|4
|1
|Эрнандес Алдайр
|5
|0
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Янсен Кевин
|4
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Вурц Иоханнес
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Бак Флориан
|1
|0
|Банахене Насиру
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Bismark Ampofo
|4
|0
|Ойяла Матиас
|2
|1
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Boubou Diallo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Интер Турку
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
7
Хонка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Интер Турку
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
11
16
Хонка
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Интер Турку
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
3
19%
1-15
3
21%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
4
40%
4
18%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
2
15%
3
16%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
7
44%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
27
35
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
7%
6
17%
1-15
4
15%
9
26%
16-30
6
22%
4
11%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
6
22%
7
20%
61-75
5
19%
5
14%
76-90
Пропущено
26
37
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
3
12%
3
8%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
5
19%
4
11%
31-45
8
31%
7
19%
46-60
1
4%
9
24%
61-75
4
15%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
КуПС - Хонка 3:1 Хонка - Ильвес 1:2 ХИК - Хонка 3:0 Хонка - ВПС 0:3
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0
Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1
Результаты матчей
Хонка
Интер Турку
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хонка
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
48
67
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
311
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
215
719
1115
323
224
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|16
|5
|6
|40 - 19
|53
|2.
|0:1
|27
|15
|8
|4
|49 - 25
|53
|3.
|1:0
|27
|15
|4
|8
|40 - 26
|49
|4.
|0:1
|27
|12
|6
|9
|35 - 32
|42
|5.
|1:0
|27
|12
|5
|10
|27 - 27
|41
|6.
|0:1
|27
|10
|5
|12
|35 - 38
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|2.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 10
|25
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|0:1
|14
|7
|1
|6
|19 - 20
|22
|6.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|21 - 9
|28
|2.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 13
|25
|3.
|0:1
|13
|6
|5
|2
|23 - 17
|23
|4.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|6.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
Группа вылета
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|16 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (4)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9