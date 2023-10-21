  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Групповой этап
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига 2023
Тур: 5. Стадион: .
Хонка
3:0
Конец матча
Интер Турку
0'
10' Красная карточка
Ойяла Матиас
17' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
1:0
24' Гол
Ерёменко Роман
55' Желтая карточка
Лехтисало Отто
62' Желтая карточка
Daniel Roekman
2:0
74' Гол
Банахене Насиру
3:0
84' Гол
Арко-Менса Эдмунд
90' Желтая карточка
Boubou Diallo
90'+6
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
13
Ерёменко
Роман
11
Флориан
Кребс
24
Банахене
Насиру
17
Лайне
Лаури
9
Вурц
Иоханнес
15
Арко-Менса
Эдмунд
12
Рийконен
Матиас
5
Нурми
Ноа
22
Luka
Kuittinen
20
Хювяринен
Юхо
30
Valentin
Purosalo
27
Anton
Aaltonen
17
Bismark
Ampofo
8
Ойяла
Матиас
23
Daniel
Roekman
28
Axel
Kouame
26
Лехтисало
Отто
Хонка
Интер Турку

История личных встреч

Хонка
Интер Турку

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
26.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

42 матча

42.9%
26.2%
30.9%
18 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
8 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

В
1:0
В
2:0
В
2:1
В
0:1
В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.23

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

65
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.19

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.22
Ерёменко Роман 3 (1) 0.11
Янсен Кевин 3 (1) 0.11
Коскинен Отсо 2 0.07
Арко-Менса Эдмунд 2 (1) 0.07
Вурц Иоханнес 2 0.07
Банахене Насиру 2 0.07
Музинга Джонатан 2 0.07
Алегрия Хуан 1 0.04
Ортис Матео 1 0.04
Эрнандес Алдайр 1 0.04
Лопес Майкл 1 0.04
Бак Флориан 1 0.04
Коски Вилле 1 0.04
Флориан Кребс 0 0
Аалто Хенри 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0
Улунду Винсент 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.3
Юрю Томми 4 0.15
Форселль Петтери 4 (1) 0.15
Тамминен Матиас 3 0.11
Ставицки Тимо 3 (1) 0.11
Алмен Микаэль 3 0.11
Ойяла Матиас 2 0.07
Нурми Ноа 2 0.07
Bismark Ampofo 2 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.04
Лехтисало Отто 1 0.04
Valentin Purosalo 1 0.04
Boubou Diallo 0 0
Арсьеро Родриго 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 6 0
Ерёменко Роман 4 1
Эрнандес Алдайр 5 0
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 5 0
Янсен Кевин 4 0
Флориан Кребс 4 0
Вурц Иоханнес 2 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Бак Флориан 1 0
Банахене Насиру 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрю Томми 5 1
Ярвинен Ииро 5 0
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Хямяляйнен Юусо 4 0
Нурми Ноа 4 0
Bismark Ampofo 4 0
Ойяла Матиас 2 1
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Boubou Diallo 3 0
Darren Smith III 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Daniel Roekman 2 0
David Agbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Лехтисало Отто 1 0
Axel Kouame 1 0
Яркко Висс 1 0

Результаты матчей

Хонка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Интер Турку
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
7
Хонка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Интер Турку
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

11
16
Хонка
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Интер Турку
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
4
24%
5
31%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
5
20%
16-30
4
40%
4
16%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
5
20%
61-75
2
20%
5
20%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
2
15%
3
16%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
7
44%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

30
35
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
2
7%
6
17%
1-15
5
17%
9
26%
16-30
6
20%
4
11%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
7
23%
7
20%
61-75
6
20%
5
14%
76-90

Пропущено

26
40
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
3
12%
3
8%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
5
19%
4
10%
31-45
8
31%
7
18%
46-60
1
4%
10
25%
61-75
4
15%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
КуПС - Хонка 3:1 Хонка - Ильвес 1:2 ХИК - Хонка 3:0 Хонка - ВПС 0:3
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0
Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1

Результаты матчей

Хонка
Интер Турку

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хонка
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
6
7
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
11
16
4
23
2.5
2
25
1
26
3.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 27 16 5 6 41 - 20 53
2.
ХИК
 27 15 8 4 50 - 26 53
3.
ВПС
 27 15 4 8 41 - 26 49
4.
СЯК Сейнайоки
 27 12 6 9 35 - 33 42
5.
Хонка
 27 12 5 10 29 - 27 41
6.
Интер Турку
 27 10 5 12 35 - 40 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 27 11 5 11 41 - 45 38
2.
Ильвес
 27 8 9 10 35 - 33 33
3.
Хака
 27 7 11 9 35 - 42 32
4.
Лахти
 27 7 8 12 26 - 41 29
5.
Мариехамн
 27 5 7 15 28 - 40 22
6.
КТП
 27 5 5 17 21 - 44 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 9 3 2 27 - 9 30
2.
КуПС
 14 8 1 5 19 - 10 25
3.
ВПС
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Хонка
 13 7 2 4 17 - 10 23
5.
СЯК Сейнайоки
 14 7 1 6 19 - 21 22
6.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
2.
Оулу
 14 6 3 5 21 - 23 21
3.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
4.
Лахти
 14 5 2 7 17 - 24 17
5.
КТП
 13 3 3 7 11 - 21 12
6.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 8 4 1 22 - 10 28
2.
ВПС
 14 8 1 5 20 - 13 25
3.
ХИК
 13 6 5 2 23 - 17 23
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 14 5 3 6 12 - 17 18
6.
Интер Турку
 14 4 3 7 17 - 24 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
2.
Ильвес
 14 4 4 6 20 - 15 16
3.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
4.
Мариехамн
 14 3 3 8 19 - 23 12
5.
Хака
 13 3 1 9 11 - 25 10
6.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 18 (1)
ВПС Михаэль Петер 17 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Лехтисало Отто получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лайне Лаури уходит с поля. Vincent Ulundu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Аалто Хенри сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Ерёменко Роман бьет в цель!
    • 17'
      Арко-Менса Эдмунд получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - Ойяла Матиас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 3:0 Интер Турку онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     