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  2. Матчи
  3. Групповой этап
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига 2023
Тур: 5. Стадион: .
ХИК
0:1
Первый тайм: 45'
КуПС
0'
0:1
8' Гол
Жуниор Элитон

Ход матча

8'
0:1
Жуниор Элитон
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ХИК
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1
Ост
Джесси
6
Хальме
Аапо
15
Тенхо
Миро
3
Хямяляйнен
Нико
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
14
Пелтола
Матти
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
38
Миеттинен
Тони
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
9
Туоминен
Яссе
44
Джервис
Джейк
10
Жуниор
Элитон
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

33 матча

75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед

53 матча

47.2%
32.1%
20.7%
25 побед 17 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.4%
39.6%
17%
23 победы 21 ничья 9 побед

Второй тайм

41.5%
45.3%
13.2%
22 победы 24 ничьи 7 побед

История матчей

В
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.85
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

0.7
1.12

Среднее время на гол

127
80

Всего голов

67
73

Голов в среднем за матч

1.26
1.38

Тотал матчей

2.5
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

71
65

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 18 (5) 0.67
Оллила Туомас 7 (1) 0.26
Хостикка Сантери 3 0.11
Тенхо Миро 3 0.11
Банде Хассане 3 0.11
Кескинен Топи 2 0.07
Пелтола Матти 2 0.07
Олусанья Антони 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Хямяляйнен Нико 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.22
Ветели Йоона 5 0.19
Хейнонен Артту 5 (2) 0.19
Саволайнен Саку 4 0.15
Туоминен Яссе 4 0.15
Видьеског Аксель 4 (3) 0.15
Сааринен Сет 2 0.07
Биспо Габриэл 2 0.07
Жуниор Элитон 2 0.07
Попович Антон 1 0.04
Антви Клинтон 1 0.04
Джервис Джейк 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Tete Yengi 1 0.04
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Кескинен Топи 4 0
Хетемай Перпарим 2 1
Танака Атому 3 0
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Toni Korkeakunnas 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 10 0
Биспо Габриэл 7 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Туоминен Яссе 3 0
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Жуниор Элитон 2 0
Лампинен Пири 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Tete Yengi 1 0

Результаты матчей

ХИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
КуПС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
6
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
КуПС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

19
17
ХИК
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
КуПС
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

26
21
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
6
23%
8
38%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
7
27%
3
14%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

22
18
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
8
44%
1
9%
76-90

Забито

48
39
16 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
3
6%
6
15%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
10
21%
11
28%
46-60
9
19%
2
5%
61-75
13
27%
8
21%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
6
24%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
10
40%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2
ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0

Результаты матчей

ХИК
КуПС

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ХИК
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
5
1.5
6
8
4
9
2.5
3
11
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
7
5
4
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
20
6
15
11
1.5
13
13
8
18
2.5
5
21
3
23
3.5
1
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 27 16 5 6 40 - 19 53
2.
ХИК
 0:1 27 15 8 4 49 - 25 53
3.
ВПС
 1:0 27 15 4 8 40 - 26 49
4.
СЯК Сейнайоки
 0:1 27 12 6 9 35 - 32 42
5.
Хонка
 1:0 27 12 5 10 27 - 27 41
6.
Интер Турку
 0:1 27 10 5 12 35 - 38 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 27 11 5 11 41 - 45 38
2.
Ильвес
 27 8 9 10 35 - 33 33
3.
Хака
 27 7 11 9 35 - 42 32
4.
Лахти
 27 7 8 12 26 - 41 29
5.
Мариехамн
 27 5 7 15 28 - 40 22
6.
КТП
 27 5 5 17 21 - 44 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:1 14 9 3 2 26 - 8 30
2.
КуПС
 1:0 14 8 1 5 19 - 10 25
3.
ВПС
 1:0 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Хонка
 1:0 13 7 2 4 15 - 10 23
5.
СЯК Сейнайоки
 0:1 14 7 1 6 19 - 20 22
6.
Интер Турку
 0:1 13 6 2 5 18 - 16 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
2.
Оулу
 14 6 3 5 21 - 23 21
3.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
4.
Лахти
 14 5 2 7 17 - 24 17
5.
КТП
 13 3 3 7 11 - 21 12
6.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 13 8 4 1 21 - 9 28
2.
ВПС
 1:0 14 8 1 5 19 - 13 25
3.
ХИК
 0:1 13 6 5 2 23 - 17 23
4.
СЯК Сейнайоки
 0:1 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 1:0 14 5 3 6 12 - 17 18
6.
Интер Турку
 0:1 14 4 3 7 17 - 22 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
2.
Ильвес
 14 4 4 6 20 - 15 16
3.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
4.
Мариехамн
 14 3 3 8 19 - 23 12
5.
Хака
 13 3 1 9 11 - 25 10
6.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 18 (1)
ВПС Михаэль Петер 16 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Жуниор Элитон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
КуПС
6.60
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3.80
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3.05
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