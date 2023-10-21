Тур: 5. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
8'
0:1
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ХИК
КуПС
33 матча
75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед
53 матча
47.2%
32.1%
20.7%
25 побед 17 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.4%
39.6%
17%
23 победы 21 ничья 9 побед
Второй тайм
41.5%
45.3%
13.2%
22 победы 24 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
1.85
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
0.7
1.12
Среднее время на гол
127
80
Всего голов
67
73
Голов в среднем за матч
1.26
1.38
Тотал матчей
2.5
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
71
65
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|18 (5)
|0.67
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.26
|Хостикка Сантери
|3
|0.11
|Тенхо Миро
|3
|0.11
|Банде Хассане
|3
|0.11
|Кескинен Топи
|2
|0.07
|Пелтола Матти
|2
|0.07
|Олусанья Антони
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Хямяляйнен Нико
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.22
|Ветели Йоона
|5
|0.19
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.19
|Саволайнен Саку
|4
|0.15
|Туоминен Яссе
|4
|0.15
|Видьеског Аксель
|4 (3)
|0.15
|Сааринен Сет
|2
|0.07
|Биспо Габриэл
|2
|0.07
|Жуниор Элитон
|2
|0.07
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Кескинен Топи
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Танака Атому
|3
|0
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Toni Korkeakunnas
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|10
|0
|Биспо Габриэл
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Туоминен Яссе
|3
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Жуниор Элитон
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
КуПС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
КуПС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
19
17
ХИК
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
КуПС
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
26
21
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
6
23%
8
38%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
22
18
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
8
44%
1
9%
76-90
Забито
48
39
16 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
3
6%
6
15%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
10
21%
11
28%
46-60
9
19%
2
5%
61-75
13
27%
8
21%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
6
24%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
10
40%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2
ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0
Результаты матчей
ХИК
КуПС
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
85
68
49
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
76
75
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
206
1511
1313
818
521
323
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|16
|5
|6
|40 - 19
|53
|2.
|0:1
|27
|15
|8
|4
|49 - 25
|53
|3.
|1:0
|27
|15
|4
|8
|40 - 26
|49
|4.
|0:1
|27
|12
|6
|9
|35 - 32
|42
|5.
|1:0
|27
|12
|5
|10
|27 - 27
|41
|6.
|0:1
|27
|10
|5
|12
|35 - 38
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|2.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 10
|25
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|0:1
|14
|7
|1
|6
|19 - 20
|22
|6.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|21 - 9
|28
|2.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 13
|25
|3.
|0:1
|13
|6
|5
|2
|23 - 17
|23
|4.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|6.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
Группа вылета
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|16 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (4)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9