  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Групповой этап
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига 2023
Тур: 5. Стадион: .
ХИК
1:2
Конец матча
КуПС
0'
0:1
8' Гол
Жуниор Элитон
1:1
63' Гол
Соири Пюрю
1:2
67' Гол
Сааринен Сет
84' Желтая карточка
Радулович Боян
85' Желтая карточка
Ост Джесси
86' Желтая карточка
Рогич Филип
90' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
90' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90' Желтая карточка
Миеттинен Тони
90' Желтая карточка
Хямяляйнен Нико
90' Желтая карточка
Tete Yengi
90'+7
1
Ост
Джесси
6
Хальме
Аапо
15
Тенхо
Миро
3
Хямяляйнен
Нико
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
14
Пелтола
Матти
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
38
Миеттинен
Тони
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
9
Туоминен
Яссе
44
Джервис
Джейк
10
Жуниор
Элитон
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

33 матча

75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед

53 матча

47.2%
32.1%
20.7%
25 побед 17 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.4%
39.6%
17%
23 победы 21 ничья 9 побед

Второй тайм

41.5%
45.3%
13.2%
22 победы 24 ничьи 7 побед

История матчей

В
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.85
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

0.7
1.12

Среднее время на гол

127
80

Всего голов

67
73

Голов в среднем за матч

1.26
1.38

Тотал матчей

2.5
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

71
65

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 18 (5) 0.67
Оллила Туомас 7 (1) 0.26
Хостикка Сантери 3 0.11
Тенхо Миро 3 0.11
Банде Хассане 3 0.11
Кескинен Топи 2 0.07
Пелтола Матти 2 0.07
Олусанья Антони 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Соири Пюрю 2 (1) 0.07
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Хямяляйнен Нико 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.22
Ветели Йоона 5 0.19
Хейнонен Артту 5 (2) 0.19
Саволайнен Саку 4 0.15
Туоминен Яссе 4 0.15
Видьеског Аксель 4 (3) 0.15
Сааринен Сет 3 0.11
Биспо Габриэл 2 0.07
Жуниор Элитон 2 0.07
Попович Антон 1 0.04
Антви Клинтон 1 0.04
Джервис Джейк 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Tete Yengi 1 0.04
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 3 1
Тойвио Йоона 1 2
Кескинен Топи 4 0
Танака Атому 3 0
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Паананен Алекси 2 0
Рогич Филип 2 0
Радулович Боян 2 0
Олусанья Антони 2 0
Toni Korkeakunnas 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Ост Джесси 1 0
Илиев Деян 1 0
Хямяляйнен Нико 1 0
Мерилуото Кай 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 10 0
Биспо Габриэл 7 0
Сиссе Ибраим 4 1
Попович Антон 5 0
Туоминен Яссе 3 0
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Жуниор Элитон 2 0
Лампинен Пири 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Tete Yengi 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Хейнонен Артту 1 0

Результаты матчей

ХИК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
КуПС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
6
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
КуПС
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

19
17
ХИК
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
КуПС
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

27
23
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
22%
8
35%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
26%
3
13%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

22
18
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
8
44%
1
9%
76-90

Забито

49
41
16 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
3
6%
7
17%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
8
16%
5
12%
31-45
10
20%
11
27%
46-60
10
20%
3
7%
61-75
13
27%
8
20%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
7
26%
4
20%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
10
37%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2
ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0

Результаты матчей

ХИК
КуПС

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ХИК
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
3
11
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
8
5
4
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
14
13
8
19
2.5
5
22
3
24
3.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 27 16 5 6 41 - 20 53
2.
ХИК
 27 15 8 4 50 - 26 53
3.
ВПС
 27 15 4 8 41 - 26 49
4.
СЯК Сейнайоки
 27 12 6 9 35 - 33 42
5.
Хонка
 27 12 5 10 29 - 27 41
6.
Интер Турку
 27 10 5 12 35 - 40 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 27 11 5 11 41 - 45 38
2.
Ильвес
 27 8 9 10 35 - 33 33
3.
Хака
 27 7 11 9 35 - 42 32
4.
Лахти
 27 7 8 12 26 - 41 29
5.
Мариехамн
 27 5 7 15 28 - 40 22
6.
КТП
 27 5 5 17 21 - 44 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 9 3 2 27 - 9 30
2.
КуПС
 14 8 1 5 19 - 10 25
3.
ВПС
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
Хонка
 13 7 2 4 17 - 10 23
5.
СЯК Сейнайоки
 14 7 1 6 19 - 21 22
6.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
2.
Оулу
 14 6 3 5 21 - 23 21
3.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
4.
Лахти
 14 5 2 7 17 - 24 17
5.
КТП
 13 3 3 7 11 - 21 12
6.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 8 4 1 22 - 10 28
2.
ВПС
 14 8 1 5 20 - 13 25
3.
ХИК
 13 6 5 2 23 - 17 23
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 14 5 3 6 12 - 17 18
6.
Интер Турку
 14 4 3 7 17 - 24 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
2.
Ильвес
 14 4 4 6 20 - 15 16
3.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
4.
Мариехамн
 14 3 3 8 19 - 23 12
5.
Хака
 13 3 1 9 11 - 25 10
6.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 18 (1)
ВПС Михаэль Петер 17 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (4)
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Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
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    • 66'
      Оксанен Яакко уходит с поля. Seth Saarinen выходит вместо него
    • 66'
      Видьеског Аксель уходит с поля. Tete Yengi выходит вместо него
    • 63'
      Г О О О О Л - Соири Пюрю бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Г О О О О Л - Жуниор Элитон бьет в цель!
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