Тур: 5. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
8' ГолЖуниор Элитон
1:1
63' ГолСоири Пюрю
1:2
67' ГолСааринен Сет
84' Желтая карточкаРадулович Боян
85' Желтая карточкаОст Джесси
86' Желтая карточкаРогич Филип
90' Желтая карточкаСиссе Ибраим
90' Желтая карточкаХетемай Перпарим
90' Желтая карточкаМиеттинен Тони
90' Желтая карточкаХямяляйнен Нико
90' Желтая карточкаTete Yengi
90'+7
Ход матча
8'
0:1
63'
1:1
67'
1:2
84'
85'
86'
90'
90'
90'
90'
90'
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ХИК
КуПС
33 матча
75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед
53 матча
47.2%
32.1%
20.7%
25 побед 17 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.4%
39.6%
17%
23 победы 21 ничья 9 побед
Второй тайм
41.5%
45.3%
13.2%
22 победы 24 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
1.85
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
0.7
1.12
Среднее время на гол
127
80
Всего голов
67
73
Голов в среднем за матч
1.26
1.38
Тотал матчей
2.5
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
71
65
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|18 (5)
|0.67
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.26
|Хостикка Сантери
|3
|0.11
|Тенхо Миро
|3
|0.11
|Банде Хассане
|3
|0.11
|Кескинен Топи
|2
|0.07
|Пелтола Матти
|2
|0.07
|Олусанья Антони
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Соири Пюрю
|2 (1)
|0.07
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Хямяляйнен Нико
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.22
|Ветели Йоона
|5
|0.19
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.19
|Саволайнен Саку
|4
|0.15
|Туоминен Яссе
|4
|0.15
|Видьеског Аксель
|4 (3)
|0.15
|Сааринен Сет
|3
|0.11
|Биспо Габриэл
|2
|0.07
|Жуниор Элитон
|2
|0.07
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|3
|1
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Кескинен Топи
|4
|0
|Танака Атому
|3
|0
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Рогич Филип
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Toni Korkeakunnas
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Ост Джесси
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|10
|0
|Биспо Габриэл
|7
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Туоминен Яссе
|3
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Жуниор Элитон
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Tete Yengi
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
КуПС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
6
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
КуПС
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
19
17
ХИК
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
КуПС
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
27
23
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
22%
8
35%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
26%
3
13%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
22
18
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
8
44%
1
9%
76-90
Забито
49
41
16 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
3
6%
7
17%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
8
16%
5
12%
31-45
10
20%
11
27%
46-60
10
20%
3
7%
61-75
13
27%
8
20%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
7
26%
4
20%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
10
37%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2
ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0
Результаты матчей
ХИК
КуПС
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
68
410
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
85
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
216
1512
1413
819
522
324
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|5
|6
|41 - 20
|53
|2.
|27
|15
|8
|4
|50 - 26
|53
|3.
|27
|15
|4
|8
|41 - 26
|49
|4.
|27
|12
|6
|9
|35 - 33
|42
|5.
|27
|12
|5
|10
|29 - 27
|41
|6.
|27
|10
|5
|12
|35 - 40
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|2.
|14
|8
|1
|5
|19 - 10
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|5.
|14
|7
|1
|6
|19 - 21
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|22 - 10
|28
|2.
|14
|8
|1
|5
|20 - 13
|25
|3.
|13
|6
|5
|2
|23 - 17
|23
|4.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|6.
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
Группа вылета
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|17 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (4)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9